V uvodnem srečanju 30. kroga je Maribor v praznem Ljudskem vrtu napolnil mrežo Muri (5:0), po dvakrat pa sta v polno zadela Hillal Soudani in Arnel Jakupović, po novem tudi prvi strelec 1. SNL. Sreda prinaša dvoboje v Celju, Domžalah in Ljubljani. Izbranci Damirja Krznarja lahko proti vse manj prepričljivemu Bravu napravijo nov pomemben korak k osvojitvi naslova. V 1. SNL poteka pester (tro)boj za obstanek, Radomljane bo v Stožicah prvič vodil Darjan Slavic, Oliver Bogatinov pa bo v četrtek kot trener Kopra debitiral še na Bonifiki.

1. SNL, 30. krog:

Torek, 9. april:

Dogajanje v 30. krogu se je začelo že v torek. V Ljudskem vrtu, ki je bil zaradi kazni znova prazen, a je bilo zato veliko bolj pestro na južni ploščadi, kjer je dvoboj na velikanskem zaslonu spremljalo veliko zvestih podpornikov vijolic (vstopnica za skupni ogled tekme na južni ploščadi sicer znaša pet evrov), sta se pomerila Maribor in Mura.

Šimundža: Ne gre za Muro, ampak višje instance

"Želimo osvojiti nove tri točke, smo ambiciozni in se zavedamo, da površnost ne pride v poštev. Želimo odločno vstopiti v tekmo, v kateri bodo šteli tudi dodatni dejavniki. Pri tem ne gre za Muro, ampak višje instance, ki odločajo o teh zadevah, je pa dejstvo, da lahko pri presoji o kazni po dogodkih v Murski Soboti iščemo dodaten motiv za izvedbo na igrišču," je dal Ante Šimundža pred srečanjem vedeti, kako njegovim izbrancem zaradi nedavnih dogodkov po incidentu na Fazaneriji, ko je Mura za zeleno mizo, čeprav je do prekinitve zaostajala z 0:2, osvojila vse tri točke, ne bo manjkalo dodatne motivacije. To so njegovi varovanci tudi potrdili.

"V slačilnici smo se veliko pogovarjali o tem, neprijetno je izgubiti zaradi razlogov, na katere ne moremo vplivati, zato vsi komaj čakamo na novo soočenje na igrišču," je dodal Arnel Jakupović, pozneje eden izmed junakov visoke zmage, s katero se je Maribor na lestvici (s tekmo več) drugouvrščeni Olimpiji približal na štiri točke zaostanka.

Ante Šimundža je premagal stanovskega kolega Antona Žlogarja, ki je doživel največji poraz, odkar je prevzel vodenje Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vijolice so hitro prevzele pobudo na tekmi. V 9. minuti se je Jan Repas znašel v lepi priložnosti za zadetek, a se je med vratnicama Mure izkazal Klemen Mihelak in preprečil vodstvo gostiteljev. V 20. minuti pa se je mreža gostov le zatresla. Josip Iličić se je imenitno otresel branilca Mure, nato z natančno podajo z desne strani zaposlil Hillala Soudanija, ki je bil najvišji v skoku in brez večjih težav popeljal Maribor v vodstvo. Vijolice so v režiji dveh razigranih 36-letnikov povedle z 1:0. Iličić je vpisal šesto podajo, Soudani pa deseti zadetek v tej sezoni!

Alžirec pa se pri tem ni ustavil. Le štiri minute pozneje je še enkrat zatresel mrežo gostov. Maks Barišić je podal z leve strani, nato je bil prvi pri žogi vratar Mihelak, a jo na njegovo smolo usmeril v Afričana, od katerega se je tako odbila v gol. Soudani je tako že pri 11 zadetkih v tej sezoni. Prekmurci v prvem polčasu niso usmerili niti enega strela v okvir vrat tekmeca.

Do sredine drugega polčasa je Maribor ostal pri vodstvu z 2:0, nato pa so sledile razigrane minute vijolic, ki so se znesle nad Muro in ji napolnile mrežo. Prekmurci so imeli sprva še nekaj sreče, saj sta Marko Božić in Arnel Jakupović v istem napadu zatresla okvir vrat, Josip Iličić je prisilil Klemna Mihelaka k izjemni obrambi, nato pa se je Jakupović v 68. minuti z neposredne bližine le vpisal med strelce. Le dve minuti pozneje je sledil evrogol Božića, z dovršenim strelom z razdalje je neubranljivo premagal vratarja Mure, vroče minute Maribora pa je v 73. minuti z novim zadetkom, še drugim na tekmi, kronal Arnel Jakupović. Avstrijski napadalec je tako dosegel že 15. zadetek v tej sezoni in na lestvici najboljših strelcev prehitel Aljošo Matka (Celje - 14).

Arnel Jakupović, nekdanji mladi avstrijski reprezentant, je znova najboljši strelec 1. SNL v tej sezoni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor je tako nadigral Muro, za katero sledi najpomembnejša tekma sezone čez dva tedna, ko bo v polfinalu pokala gostila Rogaško. Če bi preskočila črno-belo oviro iz Rogaške Slatine, bi si zagotovila nastop v finalu pokala, nato pa 24. maja v Celju proti drugoligašu (zmagovalcu srečanja med Gorico in Beltinci) lovila tako tretjo pokalno lovoriko kot tudi tako želen nastop v Evropi. To bi bil za Prekmurce po vseh stresih, ki so jih doživeli v tej sezoni, občutili pa so jih tudi nogometaši, saj so tribune vse bolj prazne, velik uspeh.

Sreda, 10. april:

Četrtek, 11. april:

