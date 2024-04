V živo: Olimpija ima Vidovška in zmago, Celje že utišalo Fazanerijo

Prvoligaški maraton je v 29. krog vstopil v petek v Kidričevem, kjer je Aluminij v sosedskem obračunu gostil Maribor. Gostje so z goloma Arnela Jakupovića in Hilala Soudanija zmagali z 2:0. Pestra sobota se je začela v Rogaški Slatini, kjer je gostovala Olimpija s povratnikom Matevžem Vidovškom. Dobil je dva gola, a bil na koncu nasmejan, saj so zmagali s 3:2. Radomljani so s Koprom, ki ga po novem vodi njihov nekdanji trener Oliver Bogatinov, igrali 1:1. Mura v Fazaneriji gosti vodilne Celjane (20.15). V nedeljo bo še tekma Bravo - Domžale. Slednje bo prvič vodil Matej Podlogar.

1. SNL, 29. krog:

Petek, 5. april:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Obračun favoritov za pokalno lovoriko in naslov prvaka

Derbi 29. kroga se v soboto zvečer igra v Murski Soboti. Prekmurski ponos v prvenstvu zaseda šele šesto mesto, a odkar ga vodi Anton Žlogar dviguje formo ter pridobiva želeno podobo ekipe. A vodilni Celjani to sezono poredko izgubljajo. Spomladi so ostali praznih rok le v Domžalah, z dolgo in široko klopjo, uspešno se je vrnil tudi Luka Bobičanec, pa so želeli na krilih prvega strelca tekmovanja Aljoše Matka narediti nov korak k zagotovitvi državnega naslova. Med kluboma po prestopu številnih članov šampionske zasedbe Mure iz sezone 2020/21 v Celje vlada veliko rivalstvo, na zelenici pa gre bistveno bolje grofom. Dobili so zadnjih pet medsebojnih srečanj, ko skupna gol razlika znaša 11:1.

Celjani so zelo razigrani. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com A tokratna tekma se je začela povsem drugače. Celjani so si že v deveti minuti privoščili napako v zadnji liniji, hitri Robert Čaks pa je podarjeno izkoristil z lepim zadetkom za vodstvo Mure z 1:0. Vodstvo domačih je trajalo le 15 minut, ko je Žan Karničnik s projektilom z več kot 20 metrov presenetil Klemna Mihelaka. Evrogol, ki pa se ga proti svojemu nekdanjemu klubu ni veselil. Četrti gol v sezoni za slovenskega reprezentanta je pomenil izenačenje na 1:1. Celjani so v nadaljevanju polčasa pokazali, zakaj so vodilna ekipa lige. Nevarno so bili tudi iz kotov, enega od teh je z golom z glavo realiziral Damjan Vuklišević. Podal je kapetan Denis Popović. Prvi polčas je bil zanimiv za gledalce, razmerje v strelih to potrjuje: proti golu 10:11, znotraj okvira vrat pa 3:4.

Rogaška dvakrat zabila Vidovšku, a se je Olimpija rešila

V soboto popoldne je bil celotna Rogaška Slatina na tamkajšnjem stadionu. Rogaška, ki je v devetih pomladnih tekmah prve lige izgubila le enkrat in se še v pokalu prebila v polfinale, je gostila Olimpijo, ki pa je edini poraz doživela v pokalu. V ligi Olimpija ni izgubila že deset tekem zapored, a od maksimalnih 30 zaradi petih remijev osvojila "le" 20 točk. Prvič po osmem oktobru je med vratnicama Olimpije začel Matevž Vidovšek. Tako vrhunsko kot je Vidovšek branil pred poškodbo, zdaj brani veteran Ajdin Mulalić. ta ni dobil gola v ligi na prejšnjih šestih tekmah. Zdelo se je, da bosta v prvem polčasu ostala nepremagana.

Matevž Vidovšek spet brani za Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Nato pa so se zgodile dramatične zadnje minute in sodnikov dodatek. Najprej je bil premagan Vidovšek, zabil mu je nekdanji član Olimpije Oliver Kregar. Dve minuti pozneje bi ga lahko še en nekdanji zmaj Gal Kurež, a je zatresel okvir vrat. Neizkoriščena priložnost se je domačim maščevala, trenutki nezbranosti v obrambi, pa tudi Mulalića in v zadnji minuti polčasa je za izenačenje na 1:1 zadel Raul Florucz.

Če Mulalič ni dobil gola skoraj 600 minut, je zdaj dva enega za drugim. V četrti minuti drugega polčasa ga je premagal še Jorge Silva. Le tri minute pozneje pa sta bili ekipi spet poravnani, na 2:2 je izenačil Alen Korošec. Ljubljančani so prišli do novega vodstva v 80. minuti, ko je sploh prvič v sezoni, po skoraj letu dni, zadel mladi bosanski napadalec Admir Bristrić. Tako je Olimpija s 3.2 le prišla do 16. zmage sezone.

Vijoličasti niso dovolili še enega presenečenja v šumi

Josip Iličić je bil zelo razigran, s soigralci so Aluminij premagali z 2:0. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Hilal Soudani je postavil končni izid 2:0. Alžirec je v tej sezoni dosegel že devet zadetkov, še več, že 13, pa jih je dosegel njegov soigralec Arnel Jakupović, tudi prvi strelec 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Začelo se je v Kidričevem, kjer je bil Maribor favorit. Osvojil je že 20 točk več od Aluminija in se utrdil na tretjem mestu. Domači so na drugi strani nujno potrebovali točke, da bi se znebili predzadnjega mesta. Robert Pevnik je v tej sezoni pravcati strup za vodilne Celjane, načrte pa je pokvaril tudi Mariboru (jeseni 1:0 v Kidričevem). Na gostovanjih v Ljudskem vrtu pa je vselej ostal praznih rok, na spomladanskem uvodu je doživel pravi polom (0:7). Tokrat presenečenja v šumi ni bilo, v prvem polčasu je trinajstič v sezoni zabil Arnel Jakupović, končni izid 2:0 za Maribor pa je v drugi minuti drugega polčasa postavil Hilal Soudani.

Mariborčani so takoj prevzeli pobudo, že v tretji minuti je pred golovo črto z glavo žogo odbil Luka Koblar in bržčas preprečil vodstvo gostov, naslednjo nevarno akcijo pa so gosti izpeljali v 25. minuti, ko je iz sicer ostrega kota z leve strani cilj zgrešil Jakupović. V 30. minuti pa je dosegel svoj 13. gol, potem ko mu je Soudani z leve strani žogo poslal pred vrata. Takoj po začetku drugega dela je Maribor podvojil prednost, Maks Barišić je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, tam je Jakupović žogo oddal do Soudanija, slednji pa je nato zanesljivo ugnal Lana Jovanovića.

Navijači Maribora so imeli v Kidričevem veliko razlogov za zadovoljstvo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Aluminij je enega redkih resnejših strelov sprožil v 54. minuti, ko je Menno Bergsen brez posebnih težav ustavil strel Artema Biljija. Nevarnejši poskus je bil Barišićev na drugi strani z več kot 20 metrov, ko je v 58. minuti zadel vratnico, Lan Jovanović pa je nato ustavil še strel Josipa Iličića. Ta je v 73. minuti ob poskusu podaje zadel zgornji del prečke, nato pa je spet z leve poslal nevarno podajo pred gol, a znova je žoga spet zadela okvir vrat, njegovi soigralci pa niso prišli do odbite žoge.

Prijateljski remi med Koprom in Radomljami

Oliver Bogatinov prvič v koprski trenirki. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Nogomet piše nenavadne zgodbe, sobotni obračun na domžalskem stadionu ob Kamniški Bistrici je postregel z eno takih. Oliver Bogatinov je lani s čudežnim nizom ohranil Radomljane med prvoligaško elito, v tej sezoni pa mu ni šlo več tako dobro. Po porazu v Ljudskem vrtu je zapustil mlinarje in trenersko štafetno palico predal pomočniku Luki Žinku. Nekaj dni pozneje pa je Bogatinov že dobil novo službo, na klopi Kopra je zamenjal Aleksandra Radosavljevića, ki je v četrtfinalu izpadel v slovenskem pokalu. SKoprom se je zdaj Bogatinov kar takoj vrnil v Domžale, kjer so igrali z njegovimi nekdanjimi Radomljami. Tekma, ki je ponudila malo atraktivnega nogometa, se je končala brez zmagovalca. Koprčani so povedli v 76. minuti, ko je zadel Timothee Nkada, že v sodnikovem dodatku pa je izid tekme 1:1 postavil Gaber Dobrovoljc.

Ognjeni krst "rumenega" Podlogarja v Spodnji Šiški

V nedeljo se bo na slovenskih prvoligaških zelenicah odigrala le ena tekma. Ob 15. uri se bosta v boj za točke podala ''rumena'' Bravo in Domžale. Na lestvici kaže bistveno bolje gostiteljem. Mladi ljubljanski klub si je s porazom na zadnji tekmi v Rogaški Slatini (0:2) malce pokvaril uvrstitev, a še vedno vztraja na četrtem mestu. Če bi ga zadržal, bi poskrbel za najboljši dosežek v zgodovini kluba. Do zdaj je bil najvišje na petem mestu in to kar dvakrat zapored. Šiškarji še vedno vztrajajo v boju za Evropo, kjer pa niso več odvisno sami od sebe, ampak bi jim moral iti na roko tudi Maribor s spodrsljaji.

Matej Podlogar je na vročem trenerskem stolčku v Domžalah začasno nasledil nekdanjega "šefa" Dušana Kosića. Foto: Nik Moder/Sportida

Domžalčani so si jih v tej sezoni privoščili že preveč, da bi si lahko privoščili miren vstop v zaključne kroge. Pod vodstvom Dušana Kosića so se zasidrali v spodnji polovici razpredelnice, po bolečem porazu proti Muri (3:5 na domači zelenici) pa je vrag vzel šalo. Izkušeni Ljubljančan je zapustil trenerski stolček, Domžalčane pa čaka krčevit boj za obstanek. Začasno vlogo trenerja opravlja Matej Podlogar, ki je s tem pri 33 letih postal najmlajši trenutni glavni strateg v prvi SNL. Še lani je nosil domžalski dres, zdaj pa se podaja na zahtevno pot. Rumena družina je spomladi na osmih tekmah osvojila le šest točk. Bravo je bil uspešnejši, na devetih srečanjih je zbral 13 točk.

Lestvica: