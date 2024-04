Neverjetna usoda Bogatinova, festivala menjav trenerjev še ni konec

1. SNL, 29. krog:

Petek, 5. april:

Štajerska večerna poslastica v Kidričevem

Začelo se bo v Kidričevem. Pogled na lestvico priča o tem, kako Maribor prihaja k štajerskim sosedom v vlogi absolutnega favorita. Osvojil je 20 točk več od Aluminija in se utrdil na tretjem mestu, ki vodi v Evropo. Kidričani na drugi strani nujno potrebujejo točke, če se želijo znebiti predzadnjega mesta. Robert Pevnik je v tej sezoni pravcati strup za vodilne Celjane, načrte pa je pokvaril tudi Mariboru. Vsaj v Kidričevem, kjer je jeseni zmagal z 1:0. Na gostovanjih v Ljudskem vrtu je vselej ostal praznih rok, na spomladanskem uvodu je doživel polom (0:7), ki pa ga ni potrl. Maribor je spretno izkoristil zgodnjo izključitev Gašperja Jovana in nato najstniku Lanu Jovanoviću, ki je 11. februarja debitiral v 1. SNL, nasul kar sedem zadetkov. 18-letni čuvaj mreže je blestel na zadnji tekmi, ko je v Celju zbral kar osem obramb in pomagal Aluminiju do dragocene točke pri vodilnem prvoligašu (2:2).

Mariborčani so v tej sezoni zbrali 20 točk več od Kidričanov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor bo zaradi kazni pogrešal Japonca Itsukija Urato, trener Ante Šimundža, ki se veseli izboljšanja zdravstvenega stanja pri treh izkušenih varovancih, to so kapetan Martin Milec, prvi vratar Ažbe Jug in slovenski reprezentant Gregor Sikošek, pa opozarja, da v "šumi" pričakuje povsem drugačno tekmo od letošnje "sedmice" v Ljudskem vrtu. Vijolice bodo računale tudi na glasno podporo s tribun, v Kidričevem se pričakuje okrog dva tisoč gledalcev, tako da bi bila lahko to tekma za sladokusce. "Maribor spomladi igra odlično in je zagotovo papirnati favorit, ampak tako igralci kot strokovno moštvo verjamemo, da imamo kvaliteto, da lahko doma premagamo vijoličaste," vstopa v srečanje z najvišjimi cilji domači strateg Pevnik. Začelo se bo ob 20.15, glavni sodnik bo Nejc Kajtazović.

Prerojena Rogaška želi dodati zbirki največjo trofejo

Sobotni spored 29. kroga se bo začel v Rogaški Slatini. To bo zadnji spopad prvakov prve in druge lige v tej sezoni. Ko sta se srečala nazadnje v Stožicah, je dolgo časa dišalo po popolnem presenečenju, saj je Rogaška, ki je bila po jesenskem delu prikovana na dno razpredelnice, kmalu pobegnila zmajem, a nato v zadnjih 15 minutah zapravila prednost z 2:0. Vseeno je osvojila točko, s katero si je utrdila samozavest in v nadaljevanju z izvrstnimi predstavami poskočila na varno osmo mesto. Izbranci Oskarja Drobneta so v krstni prvoligaški sezoni premagali pet tekmecev. Aluminij, Bravo in Radomlje po dvakrat, Domžale in Koper po enkrat. Zdaj želijo dodati zbirki še največjo trofejo, branilce naslova iz Ljubljane, ki so v prejšnji sezoni osvojili tudi pokal, letos pa za razliko od Rogaške že izpadli iz boja za lovoriko. Rogaška bo v ponedeljek izvedela ime tekmeca v polfinalu. Ne le, da ji gre odlično v prvenstvu, kjer blesti zlasti serijski strelec Patrik Mijić (šest zadetkov na devet tekmah), ampak je v pokalu od podviga vseh podvigov, pokala in Evrope, oddaljena le še dva koraka!

Rogaška želi s pomočjo domačih navijačev prvič v prvi SNL premagati Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Jeseni je bilo na tribunah v Rogaški Slatini burno, nogometni spektakel, prvo gostovanje zmajev na tem delu Slovenije po treh desetletjih, je očrnil incident v zaključku srečanja, ko je prišlo do spora med domačimi navijači in vodstvo Olimpije. Bo sobotna tekma, začela se bo ob 15. uri, postregla z bolj mirnim dogajanjem? Zmaji so pod vodstvom Zorana Zeljkovića v prejšnjem krogu premagali Koper (3:2) in prekinili rezultatsko krizo, v kateri so tri kroge zapored pozabili na zmago. Obeta se srečanje spomladi skoraj nepremagljivih ekip. Rogaška je v devetih srečanjih izgubila le enkrat in se v pokalu prebila v polfinale, podobno velja za Olimpijo, ki je edini poraz doživela prav v pokalu. V prvi SNL ni drugače izgubila že deset tekem zapored, a od maksimalnih 30 zaradi petih remijev osvojila "le" 20 točk. Vseeno ima priložnost, da se z zmago v Rogaški Slatini vodilnemu Celju približa na sedem točk, kar bi Krznarjevo četo pred večernim spopadom v Murski Soboti spravilo v dodaten pritisk.

Pri Radomljanih zazvonil alarm, Žinko proti nekdanjemu učitelju

Nogomet piše nenavadne zgodbe, sobotni obračun na domžalskem stadionu ob Kamniški Bistrici pa bi lahko postregel z eno bolj čustvenih v tej sezoni. Oliver Bogatinov je lani spomladi s čudežnim nizom ohranil Radomljane med prvoligaško elito, v tej sezoni pa mu ni šlo več tako dobro. V zadnjih krogih je resda namučil favorizirana kluba iz Štajerske, a tako proti Celju (1:2) kot tudi Mariboru (0:1) ostal brez točk. Po porazu v Ljudskem vrtu, na tej tekmi je Dejan Vokić z bele točke zapravil možnost izenačenja na 1:1, je Bogatinov zapustil mlinarje in trenersko štafetno palico predal donedavnemu pomočniku Luki Žinku. Ta je ob pomoči Dragana Čadikovskega doživel ognjeni krst na pokalnem četrtfinalnem dvoboju v Novi Gorici, kjer pa so Radomljani izkusili boleč poraz. Vrtnice so zmagale kar s 4:1, kar je ob spoznanju, da Radomlje v prvi ligi zasedajo zadnje mesto, v tabor rumeno-črnih naselilo dodaten nemir.

Še pred nekaj dnevi sodelavca, po novem pa tekmeca. Luka Žinko in Oliver Bogatinov. Foto: www.alesfevzer.com

Sobota prinaša nov izziv, Žinko in druščina bodo skušali premagati nekdanjega učitelja, saj naj bi se ranjeni Koprčani, o tem poročata Sportklub in Primorske novice, kaj kmalu na trenerski prestol kanarčkov ustoličili povratnika Bogatinova. Aleksander Radosavljević je po izpadu iz pokala, v četrtfinalu je po strelih z 11-metrovk na Bonifiki izgubil proti Muri, zapravil usoden kredit. Pokal je veljal za bližnjico do Evrope, tako da Koper, ki v prvenstvu za tretjeuvrščenim Mariborom zaostaja kar devet točk, v tej sezoni ne bo uresničili svojega cilja.

Obračun favoritov za pokalno lovoriko in naslov prvaka

Derbi 29. kroga bo v Murski Soboti. Prekmurski nogometni ponos je s pokalnim uspehom, med tednom je zmagal na Bonifiki, pridobil status prvega favorita za osvojitev lovorike. V prvenstvu zaseda šele šesto mesto in je pred začetkom 29. kroga bližje devetouvrščenemu Aluminiju (+8 točk) kot pa tretjeuvrščenemu Mariboru (-12). Zato Mura še ne more biti mirna, kar se tiče zagotovljenega obstanka, po drugi strani pa Anton Žlogar iz tekme v tekmo dviguje formo ter pridobiva želeno podobo ekipe, s katero bi lahko v zadnji četrtini sezone dosegel več kot njegovi predhodniki na vročem stolčku. Sobota prinaša največji možni izziv, ki bo podal odgovor o tem, kakšen je domet črno-belih.

Ko so Celjani nazadnje premagali Muro v Fazanerijo, je bil njihov trener še Albert Riera. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Na Fazanerijo prihajajo vodilni Celjani, ki poredko izgubljajo v prvi SNL. Spomladi so ostali praznih rok le v Domžalah, z dolgo in široko klopjo, uspešno se je vrnil tudi Luka Bobičanec, pa želijo na krilih prvega strelca tekmovanja Aljoše Matka narediti nov korak k zagotovitvi državnega naslova. "Cilj je vrniti tri točke v Celje," sporoča strelec 13 zadetkov v tej sezoni. Ko so Celjani jeseni gostovali v Prekmurju, so zmagali z 2:0. Med kluboma po prihodu številnih pomembnih članov šampionske zasedbe Mure iz sezone 2020/21 vlada veliko rivalstvo, na zelenici pa gre bistveno bolje grofom. Dobili so pet zadnjih medsebojnih srečanj, v tej sezoni so denimo zmagali trikrat, skupna gol razlika pa znaša prepričljivih 11:1!

Ognjeni krst "rumenega" Podlogarja v Spodnji Šiški

V nedeljo se bo na slovenskih prvoligaških zelenicah odigrala le ena tekma. Ob 15. uri se bosta v boj za točke podala ''rumena'' Bravo in Domžale. Na lestvici kaže bistveno bolje gostiteljem. Mladi ljubljanski klub si je s porazom na zadnji tekmi v Rogaški Slatini (0:2) malce pokvaril uvrstitev, a še vedno vztraja na četrtem mestu. Če bi ga zadržal, bi poskrbel za najboljši dosežek v zgodovini kluba. Do zdaj je bil najvišje na petem mestu in to kar dvakrat zapored. Šiškarji še vedno vztrajajo v boju za Evropo, kjer pa niso več odvisno sami od sebe, ampak bi jim moral iti na roko tudi Maribor s spodrsljaji.

Matej Podlogar je na vročem trenerskem stolčku v Domžalah začasno nasledil nekdanjega "šefa" Dušana Kosića. Foto: Nik Moder/Sportida

Domžalčani so si jih v tej sezoni privoščili že preveč, da bi si lahko privoščili miren vstop v zaključne kroge. Pod vodstvom Dušana Kosića so se zasidrali v spodnji polovici razpredelnice, po bolečem porazu proti Muri (3:5 na domači zelenici) pa je vrag vzel šalo. Izkušeni Ljubljančan je zapustil trenerski stolček, Domžalčane pa čaka krčevit boj za obstanek. Začasno vlogo trenerja opravlja Matej Podlogar, ki je s tem pri 33 letih postal najmlajši trenutni glavni strateg v prvi SNL. Še lani je nosil domžalski dres, zdaj pa se podaja na zahtevno pot. Rumena družina je spomladi na osmih tekmah osvojila le šest točk. Bravo je bil uspešnejši, na devetih srečanjih je zbral 13 točk.

1. SNL, 29. krog:

Petek, 5. april:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Lestvica: