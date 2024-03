Konec je reprezentančnega premora, ki je slovenske nogometne navdušence razveselil z zmago nad Portugalsko. Nadaljuje se prvoligaški ples, zaradi velikonočnih praznikov se tekme igrajo v petek in soboto. Začelo se je v Rogaški Slatini, ker so domači Bravo premagali z 2:0. Nadaljevalo se je pred praznimi tribunami v Mariboru. Domači so Radomlje premagali z 1:0. Navijači vijoličastih so imeli pred stadionom množično druženje. Petkov večer prinaša obračun za šesto mesto v Domžalah. Olimpija se bo v soboto v derbiju 28. kroga skušala maščevati Kopru za izpad v pokalu. Vodilni Celjani, prvi strelec tekmovanja Aljoša Matko praznuje 24 let, pa bodo gostili Aluminij.

1. SNL, 28. krog:

Petek, 29. marec:

Sobota, 30. marec:

Prazne tribune, polna ploščad in tri točke za Maribor

Prazen Ljudski vrt kot v času pandemije. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Prvoligaški petek se je nadaljeval v Ljudskem vrtu, a s praznimi tribunami. Vijolice zaradi kazni (navijaški incident Viol na tekmi z Muro) proti Radomljam niso mogle računati na pomoč občinstva. Kljub zaprtim vratom na stadion pa so domači vseeno čutili vsaj delček podpore, saj je klub na južni ploščadi organiziral tako imenovani "miting", kjer je bilo moč ob spremljevalnem programu tekmo spremljati na velikem zaslonu.

Ante Šimundža proti mlinarjem, ki so spomladi Ljudski vrt že zavili v črno v pokalnem tekmovanju (2:1), ni imel na voljo kaznovanih Hilala Soudanija in Blaža Vrhovca. Tako sta v prvi enajsterici začela Marcel Lorber in Marko Božić, ki je s strelom tik pod prečko že v deveti minuti ogrel roke gostujočega vratarja Emila Velića. Brez dveh pomembnih igralcev je bil tudi Oliver Bogatinov. Strateg Radomelj je pogrešal Tina Hrvoja in Roka Ljutića. Sredi polčasa sta imela lepa strela še Arnel Jakupović in Maks Barišič, v nadaljevanju polčasa pa domači ob čvrsti in organizirani obrambi gostov niso imeli prave priložnosti za vodstvo.

Marko Božić je zapravil prvo lepo priložnost Maribora. Po prvem polčasu je ostalo pri začetnih 0:0. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Menno Bergsen je ubranil 11-metrovko. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Po odmoru je Maribor silovito krenil proti golu Radomelj. Božić in Barišič sta Velića ogrozila že v prvi minuti in s ploščadi se je zaslišalo tudi viole "Maribor, šampion". Vijoličasti so bili na začetku drugega polčasa bistveno konkretnejši kot v prvem in v 58. minuti so to tudi kronali z golom. S svojim 12. v sezoni je za vodstvo z 1:0 poskrbel Jakupović. Le nekaj minut pozneje je na zelenici in ploščadi spet zavrelo. Četrti sodnik je glavnega pozval na ogled posnetka, ko je posumil za igro z roko (Pijus Sirvys). Šlo je za mejno odločitev, a se je glavni sodnik Mihael Antič odločil za strel z bele točke. Mariborčani so protestirali, kapetan Josip Iličić je dobil rumeni karton. Streljal je Dejan Vokić, a mu je z lepo parado branil nizozemski vratar Menno Bergsen. Zadnjih 15 minut tekme so morali domači odigrati z igralcem manj, saj je bil zaradi ostrega štarta izključen Japonec Itsuki Urata. Radomljani so v zaključku igrali bolj pogumno, a niso zabili. Mariborčani so po zadnjem sodnikovem žvižgu odšli na južno ploščad in se navijačem zahvalili za podporo.

Prazne tribune, polna ploščad: skupaj do zmage!@nkmaribor - @NKRadomlje 1:0



Strelec Arnel Jakupović, asistent Marko Božić, Menno Bergsen ubranil enajstmetrovko. Od 76. minute z igralcem manj: izključen je bil Itsuki Urata.#MiSmoMaribor #MiSkupajEnoSmo #MRAD pic.twitter.com/aSEBvx4XBB — NK Maribor (@nkmaribor) March 29, 2024

Rogaška v 2024 doma ostaja neporažena

Rogaška je spomladi izgubila samo enkrat. Foto: www.alesfevzer.com Hrvaški napadalec Patrik Mijić, ki je pozimi okrepil Rogaško, je po štirih tekmah strelskega posta spet zadel, z njegovim petim golom v prvi ligi so Slatinčani povedli v 23. minuti prve tekme 28. kroga prve lige, ko so na domači zelenici gostili Bravo. Ta je bil, sicer četrti na lestvici, v prvem polčasu v podrejenem položaju, napadalec Matej Poplatnik pa neviden. Ob koncu polčasa je imel nevaren strel še Oliver Kregar, ki je v res dobri formi, a je bil na pravem mestu Matija Orbanič. Po 45 minutah je bilo tako na semaforju 1:0. Slatinčani so bili tako na dobri poti, da dosežejo še sedmo zmago zapored (pet v ligi, ena v pokalu). Z izjemo poraza proti vodilnemu Celju (1:4) na prvih osmih tekmah spomladanskega dela lige niso izgubili.

V drugem polčasu je imel Bravo več žogo, a premalo odločnosti v zaključkih napadov. Pri teh so bili Slatinčani bolj podjetni in v 72. minuti tudi nagrajeni. Mijić je zadel še drugič na tekmi. Do konca tekme je imel Hrvat še dve lepi priložnost za hat-trick. Ostalo je pri 2:0. Rogaška še na tretji tekmi zapored ni dobili gola, z novimi tremi točkami pa je vse bližje mirnemu zaključku sezone in obstanku v prvi ligi, ki jim je jeseni ni nihče pripisoval.

V Domžalah tekma za šesto mesto

V petek zvečer se na stadionu ob Kamniški Bistrici igra obračun za šesto mesto. Domžale proti Muri. V obeh taborih pogrešajo zmage, ki bi v slačilnico prinesle več mirnosti ter dvignile samozavest pred zaključno četrtino prvenstva. Če imajo črno-beli, ki pod vodstvom Antona Žlogarja v prvi ligi sploh še niso zmagali, še možnost za polepšanje sezone v pokalu, kjer bi jih lahko osrečila bližnjica do Evrope, pa v prvenstvu nizajo neuspehe. Na zadnjih šestih tekmah so osvojili le tri točke.

Ko igrata Domžale in Mura na stadionu ob Kamniški Bistrici, sta po zadnji vrnitvi črno-belih v 1. SNL odigrala 11 tekem, od katerih se jih je kar osem razpletlo z remijem! Mura je zmagala dvakrat, Domžalčani pa so prednost domačega igrišča izkoristili le enkrat. In še to "davnega" leta 2021. Foto: www.alesfevzer.com

Ne blestijo pa niti Domžalčani, ki so spomladi pozabili na remije. Šli so v dve skrajnosti, na njihovo žalost je porazov bistveno več kot zmag. Na lestvici so se nevarno približali najslabšim v prvenstvu. Če v zadnjem krogu pred reprezentančnim premorom ne bi premagali Kidričanov, bi bili izpostavljeni še večjemu pritisku, tako pa imajo vsaj nekaj prednosti pred najslabšim trojcem lige. Rumeni družini, ki je v zadnjih tednih pogrešala veliko mladih reprezentantov, bi lahko delo olajšal podatek, da bo Mura zaradi kazni pogrešala Learda Sadriuja in Tilna Ščernjaviča.

Prvoligaški klubi med premorom niso mirovali. Številni so odigrali prijateljske tekme in kot po tekočem traku izgubljali proti hrvaškim tekmecem. Izjema je le Maribor, ki je v Ljudskem vrtu ugnal hrvaško Gorico (2:1), za katero je zadel nekdanji slovenski reprezentant Tim Matavž. Celjani so doma, tekma je trajala kar 120 minut, izgubili proti Rudešu (2:3), Olimpija proti Slavenu Belupu (0:1), Domžale pa so brez številnih mladih reprezentantov doživele polom na Rujevici proti Rijeki (0:6).

Olimpija na prenovljeni zelenici po maščevanje

Derbi 28. kroga bo v Ljubljani. Še drugič v kratkem obdobju se bosta v slovenski prestolnici pomerila Olimpija in Koper. Če sta se pred tedni v pokalu srečala na stadionu ŽAK, saj so takrat v Stožicah prenavljali travnato podlago, bo tokrat drugače. V Šiški so kanarčki v slabo voljo spravili nekdanjega trenerja Zorana Zeljkovića. Zmagali so s 4:2 in iz boja za pokalno lovoriko izločili enega največjih favoritov. Zeleno-belim tako grozi, da bodo, če v zaključku sezone ne bo čudežnega preobrata in rezultatske krize Celja, sezono sklenili brez lovorike. To bi bil po dvojni kroni (2022/23) velik udarec za vodstvo kluba, ki želi Olimpijo zasidrati na vrhu.

Če bi Olimpija na velikonočno soboto premagala Koprčane, bi se Celjanom približala na devet točk zaostanka, nato pa stiskala pesti za nekdanjega trenerja zmajev Roberta Pevnika, da bi s Kidričani še drugič v tej sezoni v gosteh presenetil Celje. Foto: www.alesfevzer.com

Zeleno-beli, ki so še kako ponosni na kapetana Timija Maxa Elšnika, saj je v torek dosegel strelski prvenec in pomagal reprezentanci do odmevne zmage nad zvezdniško Portugalsko, pričakujejo zmago. Trener Zeljković na zmago čaka že štiri kroge, nov neuspeh pa bi še bolj zatresel njegov stolček. Dvoboj bo zanj vse prej kot enostaven, saj bodo na drugi strani stali njegovi nekdanji varovanci. Zaradi kazni bo pogrešal Portugalca Jorgeja Silvo, se pa po drugi strani veseli, da je vse bližje trenutek, ko bi se lahko med vratnici vrnil Matevž Vidovšek. Koprčani v Ljubljano prihajajo motivirani. Z zmago nad Muro (2:1) so dokončno prekinili obdobje neprepričljivih rezultatov pod vodstvom Aleksandra Radosavljevića. Ko so nazadnje gostovali v Stožicah, so osvojili točko (1:1). A takrat še pod taktirko Zeljkovića …

Celjani so favoriti, a ...

Položaj na lestvici priča o veliki premoči Celja. Izbranci Damirja Krznarja so z naskokom prvi. So največji favoriti za osvojitev naslova, v dozdajšnjem delu sezone pa so zbrali kar 37 točk več od štajerskih sosedov iz Kidričevega. A pozor: nepredvidljivost, kar zadeva razplete srečanj v 1. SNL, je ogromna tudi v tej sezoni. Podobno je bilo jeseni, ko so Celjani v deseti krog vstopili brez poraza, nato pa doma nepričakovano doživeli udarec proti Aluminiju (1:3). Bo tokrat drugače?

Aluminij je 27. septembra 2023 na stadinu Z'dežele Celje premagal s 3:1 in prekinil niz neporaženosti takratne čete Alberta Riere. Celjani so tako v desetem krogu doživeli prvi poraz v sezoni. Čeprav so z 1:0 vodili vse do polovice drugega polčasa, so nato Kidričani po preobratu zmagali s 3:1 in šokirali vodilnega prvoligaša. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani imajo v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja Aljošo Matka (12 zadetkov), medtem ko Aluminij ni zadel na zadnjih treh tekmah. V krčevitem troboju za obstanek, v katerem želi prehiteti Rogaško in Radomlje, bo pomembna vsaka točka. Robert Pevnik je jeseni dokazal, da ima recept za celjsko igro. Če bi mu presenečenje uspelo tudi tokrat, ne bi spravil v zadovoljstvo le ljubiteljev nogometa v Kidričevem, ampak tudi privržence Olimpije, svojega nekdanjega kluba!

