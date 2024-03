V živo: Olimpija skoraj zapravila zmago, Celje igra za plus 12

Po reprezentančni akciji se nadaljuje slovenski prvoligaški ples, zaradi velikonočnih praznikov se tekme igrajo v petek in soboto. Derbi 28. kroga se je igral v Ljubljani, kjer je Olimpija s 3:2 premagala Koper. Vodilni Celjani na zadnji tekmi ob 17.30 gostijo Aluminij. V petek popoldne je v Rogaški Slatini z 2:0 padel Bravo. Nadaljevalo se je pred praznimi tribunami v Mariboru. Domači so Radomlje premagali z 1:0. Navijači vijoličnih so imeli pred stadionom množično druženje. Petkov večer v Domžalah pa je postregel s kar osmimi goli in zmago Mure s 5:3.

1. SNL, 28. krog:

Petek, 29. marec:

Sobota, 30. marec:

Zoran Zeljković je po štirih tekmah posta le zmagal. Foto: www.alesfevzer.com Še drugič v kratkem obdobju sta se v Ljubljani pomerila Olimpija in Koper. Če sta se v pokalu srečala na stadionu ŽAK, saj so v Stožicah prenavljali zelenico, je bila zdaj ta na največjem stadionu v državi pripravljena za spopad. V Šiški so kanarčki svojega nekdanjega trenerja Zorana Zeljkovića spravili v slabo voljo. Zmagali so s 4:2 in iz boja za pokalno lovoriko izločili enega od favoritov. Zeleno-belim tako grozi, da bodo, če v zaključku sezone ne bo čudežnega preobrata in krize Celja, sezono sklenili brez lovorike. To bi bil po lanski dvojni kroni udarec za vodstvo kluba, ki želi Olimpijo zasidrati na vrhu.

Podajalec Nemanja Motika in strelec Raul Florucz sta se podpisala pod vodstvo Olimpije z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljančani so tekmo začeli bolj odločno in v deveti minuti se je mreža že zatresla. A je sodnik gol Ivana Durdova razveljavil, saj je bil ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju. Po dobre pol ure igre pa so domači le potrdili terensko premoč. Najprej je po prekršku v kazenskem prostoru z bele točko za 1:0 zadel Timi Max Elšnik, dobre tri minute pozneje pa je po protinapadu zelo razigranega Nemanje Motike Raul Florucz prednost povišal na 2:0.

Gostujoči trener Aleksandar Radosavljević je na začetku drugega polčasa potek tekme skušal spreobrniti z menjavami (vstopili so Bede Osuji, Timothee Nkada in Nik Omladić), a pri tem ni bil uspešen. Domači so igro precej uspavali, Zeljković je tako posegel po menjavah (Admir Bristrić, Ivan Posavec) in v 66. minuti je po podaji Motike za 3:0 zadel še en rezervist Marko Brest. To je bil mladeničev tretji gol v dresu Olimpije. A gostje se niso predali, 20 minut do konca tekme je s svojim sedmim golom sezone na 1:3 znižal Nkada. V zaključku tekme je dobil priložnost za dokazovanje Vall Janković, ki je v petek dopolnil 20 let. Vnuk ljubljanskega župana je zabeležil svoj tretji nastop v prvi ligi. Ob nekaj nezbranosti v obrambi je Olimpija ob koncu še trepetala za zmago. Končni izid 3:2 je po lepem prodoru Karla Bručića postavil dotlej skoraj nevidni Osuji.

Celjani so favoriti proti Aluminiju, a ...

Položaj na lestvici priča o veliki premoči Celja. Izbranci Damirja Krznarja so z naskokom prvi. So največji favoriti za osvojitev naslova, v dozdajšnjem delu sezone so zbrali kar 37 točk več od štajerskih sosedov iz Kidričevega. A pozor: nepredvidljivost, kar zadeva razplete srečanj v 1. SNL, je ogromna tudi v tej sezoni. Jeseni, ko so Celjani v deseti krog vstopili brez poraza, so doma nepričakovano doživeli udarec prav proti Aluminiju (1:3). Celjani imajo v svojih vrstah golgeterja Aljošo Matka (12 zadetkov), medtem ko Aluminij ni zadel na zadnjih treh tekmah. V krčevitem troboju za obstanek, v katerem želi prehiteti Rogaško in Radomlje, bo pomembna vsaka točka. Robert Pevnik je jeseni dokazal, da ima recept za celjsko igro. Če bi mu presenečenje uspelo tudi tokrat, ne bi spravil v zadovoljstvo le ljubiteljev nogometa v Kidričevem, ampak tudi privržence Olimpije, svojega nekdanjega kluba!

Aluminij je 27. septembra 2023 na stadinu Z'dežele Celje premagal s 3:1 in prekinil niz neporaženosti takratne čete Alberta Riere. Celjani so tako v desetem krogu doživeli prvi poraz v sezoni. Čeprav so z 1:0 vodili vse do polovice drugega polčasa, so nato Kidričani po preobratu zmagali s 3:1 in šokirali vodilnega prvoligaša. Foto: www.alesfevzer.com

Prazne tribune, polna ploščad in tri točke za Maribor

Takole so navijači Maribora ostali pred zaprtim stadionom Ljudski vrt. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Prazen Ljudski vrt – kot v času pandemije Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Prvoligaški petek v Ljudskem vrtu je potekal pred praznimi tribunami. Vijolice zaradi kazni (navijaški incident Viol na tekmi z Muro) proti Radomljam niso mogle računati na pomoč občinstva. Kljub zaprtim vratom na stadion pa so domači vseeno čutili vsaj delček podpore, saj je klub na južni ploščadi organiziral tako imenovani "miting", kjer je bilo moč ob spremljevalnem programu tekmo spremljati na velikem zaslonu.

Ante Šimundža proti mlinarjem, ki so spomladi Ljudski vrt že zavili v črno v pokalnem tekmovanju (2:1), ni imel na voljo kaznovanih Hilala Soudanija in Blaža Vrhovca. Tako sta v prvi enajsterici začela Marcel Lorber in Marko Božić, ki je s strelom tik pod prečko že v deveti minuti ogrel roke gostujočega vratarja Emila Velića. Brez dveh pomembnih igralcev je bil tudi Oliver Bogatinov. Strateg Radomelj je pogrešal Tina Hrvoja in Roka Ljutića. Sredi polčasa sta imela lepa strela še Arnel Jakupović in Maks Barišič, v nadaljevanju polčasa pa domači ob čvrsti in organizirani obrambi gostov niso imeli prave priložnosti za vodstvo.

Marko Božić je zapravil prvo lepo priložnost Maribora. Po prvem polčasu je ostalo pri začetnih 0:0. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Menno Bergsen je ubranil 11-metrovko. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Po odmoru je Maribor silovito krenil proti golu Radomelj. Božić in Barišič sta Velića ogrozila že v prvi minuti in s ploščadi se je zaslišalo tudi Viole z vzkliki "Maribor, šampion". Vijolični so bili na začetku drugega polčasa bistveno konkretnejši kot v prvem in v 58. minuti so to tudi kronali z golom. S svojim 12. v sezoni je za vodstvo z 1:0 poskrbel Jakupović. Le nekaj minut pozneje je na zelenici in ploščadi spet zavrelo. Četrti sodnik je glavnega pozval na ogled posnetka, ko je sumil na igro z roko (Pijus Sirvys). Šlo je za mejno odločitev, a se je glavni sodnik Mihael Antič odločil za strel z bele točke. Mariborčani so protestirali, kapetan Josip Iličić je dobil rumeni karton. Streljal je Dejan Vokić, a mu je z lepo parado branil nizozemski vratar Menno Bergsen. Zadnjih 15 minut tekme so morali domači odigrati z igralcem manj, saj je bil zaradi ostrega štarta izključen Japonec Itsuki Urata. Radomljani so v zaključku igrali pogumnejše, a niso zabili. Mariborčani so po zadnjem sodnikovem žvižgu odšli na južno ploščad in se navijačem zahvalili za podporo.

Prazne tribune, polna ploščad: skupaj do zmage!@nkmaribor - @NKRadomlje 1:0



Strelec Arnel Jakupović, asistent Marko Božić, Menno Bergsen ubranil enajstmetrovko. Od 76. minute z igralcem manj: izključen je bil Itsuki Urata.#MiSmoMaribor #MiSkupajEnoSmo #MRAD pic.twitter.com/aSEBvx4XBB — NK Maribor (@nkmaribor) March 29, 2024

Rogaška v 2024 doma ostaja neporažena

Rogaška je spomladi izgubila samo enkrat. Foto: www.alesfevzer.com Hrvaški napadalec Patrik Mijić, ki je pozimi okrepil Rogaško, je po štirih tekmah strelskega posta spet zadel, z njegovim petim golom v prvi ligi so Slatinčani povedli v 23. minuti prve tekme 28. kroga prve lige, ko so na domači zelenici gostili Bravo. Ta je bil, sicer četrti na lestvici, v prvem polčasu v podrejenem položaju, napadalec Matej Poplatnik pa neviden. Ob koncu polčasa je imel nevaren strel še Oliver Kregar, ki je v res dobri formi, a je bil na pravem mestu Matija Orbanič. Po 45 minutah je bilo tako na semaforju 1:0. Slatinčani so bili na dobri poti, da dosežejo še sedmo zmago zapored (pet v ligi, ena v pokalu). Z izjemo poraza proti vodilnemu Celju (1:4) na prvih osmih tekmah spomladanskega dela lige niso izgubili.

V drugem polčasu je imel Bravo več žogo, a premalo odločnosti v zaključkih napadov. Pri teh so bili Slatinčani bolj podjetni in v 72. minuti tudi nagrajeni. Mijić je zadel še drugič na tekmi. Do konca tekme je imel Hrvat še dve lepi priložnost za hat-trick. Ostalo je pri 2:0. Rogaška še na tretji tekmi zapored ni dobila gola, z novimi tremi točkami pa je vse bližje mirnemu zaključku sezone in obstanku v prvi ligi, česar jim jeseni ni nihče pripisoval.

Mura v 2024 prvič zmagala na zelenici

Tonči Žlogar je le dočakal prvo zmago na klopi Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Domžale in Mura sta igrala za šesto mesto. V obeh taborih pogrešajo zmage, ki bi v slačilnico prinesle več mirnosti ter dvignile samozavest. Če imajo črno-beli, ki pod vodstvom Tončija Žlogarja v prvi ligi sploh še niso zmagali, še možnost za polepšanje sezone v pokalu, pa v prvenstvu nizajo neuspehe. Na prejšnjih šestih tekmah so osvojili le tri točke. Še več: Mura je edino spomladansko zmago dosegla za zeleno mizo proti Mariboru, potem ko je bila tista tekma zaradi navijaškega incidenta predčasno končana in registrirana s 3:0.

Gostovanje v Domžalah so črno-beli začeli pogumno, Amadej Maroša je v deseti minuti zatresel okvir vrat. A je bil ob sprejemu žoge v nedovoljenem položaju. Po pol ure igre so gostje vendarle povedli, podal je Julien Lamy, zadel pa Sandi Nuhanović. Še pred koncem polčasa je isti nogometaš še drugič zatresel domžalsko mrežo. Premoč Mure v prvem polčasu je bila očitna: 6-0 v strelih znotraj okvira vrat. So pa črno-beli takšno prednost proti Domžalam to sezono enkrat že zapravili. In po glavnem odmoru so domači zaigrali bolje: drugi strel znotraj okvira vrat je bil tudi gol. Na 1:2 je v 67. minuti znižal Dario Kolobarić.

A Muraši vodstva tokrat niso zapravili. Po napakah Domžalčanov v obrambi so prednost samo še povišali, na 4:1. V razmaku dobrih dveh minut sta zadela Robert Čaks in Maroša. Ob koncu tekme je obojim zbranost padla in videli smo še tri gole: Almin Kurtović je najprej povišal na 5:1, Jan Đapo znižal na 2:5, Jošt Pišek pa v sodnikovem dodatku na končni izid 3:5 (žogo je dobil s precej sreče, ko se je odbila od igralca, ki je v bolečinah ležal na tleh).

Prvoligaški klubi med premorom niso mirovali. Številni so odigrali prijateljske tekme in kot po tekočem traku izgubljali proti hrvaškim tekmecem. Izjema je le Maribor, ki je v Ljudskem vrtu ugnal hrvaško Gorico (2:1), za katero je zadel nekdanji slovenski reprezentant Tim Matavž. Celjani so doma, tekma je trajala kar 120 minut, izgubili proti Rudešu (2:3), Olimpija proti Slavenu Belupu (0:1), Domžale pa so brez številnih mladih reprezentantov doživele polom na Rujevici proti Rijeki (0:6).

1. SNL, 28. krog:

Petek, 29. marec:

Sobota, 30. marec:

Lestvica: