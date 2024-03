Največja nočna mora za Olimpijo

Nov prvoligaški krog se začenja ob 15. uri z ljubljanskim derbijem na stadionu v Šiški, ki Olimpiji predstavlja ogromne težave. To je slaba napoved za zmaje, katere čaka motivirani Bravo, saj želi ohraniti tretje mesto, ki pelje v Evropo. V spodnji polovici razpredelnice se je zaiskrilo, Domžale in Aluminij čaka srečanje, na katerem bodo točke štele dvojno. Podobno velja za nedeljsko matinejo med Rogaško in Muro, nato se obeta dvoboj med prvim Celjem in zadnjeuvrščenimi Radomljani, na katerem zaradi nepredvidljivosti 1. SNL ni izključeno niti presenečenje, krog pa bosta v Ljudskem vrtu sklenila Maribor in Koper.

1. SNL, 27. krog:

Sobota, 16. marec:

Žrtev uroka najmanjše prvoligaške zelenice v Sloveniji

Kdo bi si mislil, a Olimpija je na devetih gostovanjih pri Bravu zmagala le dvakrat! Pa še to v sezoni 2019/20. Pozneje je postala žrtev uroka najmanjše prvoligaške zelenice v Sloveniji. V Šiški ni več nikoli premagala mlajšega soseda iz Ljubljane, nemoč pa je celo takšna, da je na zadnjih sedmih tekmah osvojila zgolj dve točki, gol razlika pa znaša za Olimpijo ponižujočih 3:16. Šiškarji, ki niso bili v kratki zgodovini kluba ob prehodu v zadnjo četrtino sezone še nikoli tako visoko na lestvici, so na zadnjih treh domačih tekmah mrežo Olimpije zatresli kar 11-krat.

Bravo Kostel vztraja visoko na lestvici. Trenutno zaseda tretje mesto, ki vodi v Evropo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Da je občutek nelagodja ob igranju Olimpije v Spodnji Šiški še večji, je poskrbela nedavna pokalna izkušnja, ko so zmaji zaradi prenove travnata podlage v osmini finala pokala gostili Koper na stadionu ŽAK, tam pa pogoreli na polni črti in izpadli (2:4). S tem so varovanci Zorana Zeljkovića izpadli iz boja za dvojno krono, ki so jo osvojili v prejšnji sezoni, zaradi visokega zaostanka za Celjani, s tekmo manj zaostajajo okroglih 10 točk, pa jim grozi, da bodo sezono, v kateri so dosegli največji evropski uspeh v zgodovini kluba, končali brez lovorike. "Vemo, da je to zahtevno gostovanje. Zadnja leta nam niso namenila pozitivnih rezultatov, a to želimo spremeniti. Verjamem, da nam lahko uspe. Naš cilj je vedno zmaga. Vselej je lepo zmagati pred reprezentančnim premorom,'' razmišlja optimistično Portugalec David Sualehe, branilec zmajev, ki se je podobno kot soigralci lahko za razliko od Šiškarjev spočil, saj je večni derbi z Mariborom prestavljen na 17. april.

Olimpija se bo v boj z napadalci Brava, med katerimi kraljuje Matej Poplatnik, z 10 zadetki tudi tretji najboljši strelec tekmovanja, spustila brez najboljšega obrambnega igralca. Mladi reprezentant Marcel Ratnik bo počival zaradi kazni rumenih kartonov. To je dodatna priložnost za Bravo, ki se zaveda, da četrto mesto najverjetneje ne bo vodilo v Evropo (to lahko prepreči le Koper, če osvoji pokal in se v prvenstvu prebije med najboljše tri), zato želi za vsako ceno ohraniti tretje mesto. S tem bi spravili Mariborčane, najtrofejnejši slovenski klub, še pod večji pritisk.

Alarm v Domžalah, vrag je vzel šalo

Pod žarometi se bosta zvečer na stadionu ob Kamniški Bistrici udarila Domžale in Aluminij. Po koncu jesenskega dela se je zdelo, da bi si lahko rumena družina dokaj suvereno in brez stresov priigrala obstanek ter se zasidrala na varni sredini razpredelnice, medtem ko naj bi Kidričane čakal krčevit boj za obstanek z najslabšimi klubi prve lige, a je nato začetek spomladanskega dela ponudil nove smernice in rezultatske trende. Domžalčani so nadaljevali neučinkovito, presenetili zgolj vodilne Celjane, na preostalih tekmah pa zapuščali igrišča s sklonjenimi glavami. Vrag je vzel šalo, prednost je skopnela.

Domžalčani so med tednom ostali brez točk na "gostovanju" pri Radomljanih. Foto: www.alesfevzer.com

Če bodo izbranci Dušana Kosića, med katerimi ne manjka nadarjenih, a še neizkušenih mladeničev, že tako maloštevilne gledalce v Športnem parku razočarali tudi danes, jih bo na lestvici prehitel tudi Aluminij. Kidričani prihajajo v Domžale brez kaznovanega Tina Martića, po domačem porazu proti Rogaški pa želijo hitro nadoknaditi izgubljeno priložnost za osvojitev dragocenih točk v boju za obstanek. Ponuja se velika priložnost, saj so Domžalčani v rezultatski krizi. Če bi jim uspelo, bi se veselili šele druge zmage na 16 gostovanjih pri dvakratnih državnih prvakih.

Neverjetno, Rogaška lahko prehiti Muro!

V Rogaški Slatini se bo nedeljsko prvoligaško dogajanje začelo že v času kosila. Spomladanska rapsodija Rogaške je osupljiva, drzne napovedi Nina Ivačiča, ki je navkljub visokemu zaostanku po jesenskem delu in odhodu najboljšega strelca Nejca Gradišarja napovedoval, kako bodo črno-beli vseeno prikazali boljše predstave kot jeseni in si zagotovili obstanek, se uresničujejo. Rogaška je osvojila že toliko točk, da bi lahko, če bo v nedeljo v obračunu edinih slovenskih prvoligašev, ki prisegata na črno-belo barvo, na lestvici prehitela celo Muro. Resda imajo Prekmurci dve tekmi manj, še vedno jim ni prišteta zmaga nad Mariborom (3:0), sprejeta za zeleno mizo, saj so se vijolice pritožile na odločitev disciplinskega sodnika NZS, a vseeno.

Oskar Drobne je Rogaško po odličnih nastopih v spomladanskem delu dvignil z zadnjega mesta. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi Rogaška na lestvici skočila na sedmo, morda celo šesto mesto, bi bil to pravcati podvig. Ker pa so razlike med klubi v spodnji polovici razpredelnice zelo majhne, velja pričakovati dramatičen in razburljiv boj za obstanek vse do konca, kar bi lahko poskrbelo za dvig zanimivosti 1. SNL. Gostujoči trener Anton Žlogar še vedno čaka na prvo ligaško zmago z Muro, po drugi strani pa se mu odpira lepa priložnost celo za pokalno lovoriko! V kakšnem drugem obdobju bi bili Prekmurci favoriti na dvoboju v Rogaški Slatini, sodeč po zadnjih rezultatih pa bi lahko imela Mura v mestu, znanem kot zdraviliško središče, veliko težav.

Imajo Radomljani rešitev za vročega Matka?

Ob 15. uri se bosta v knežjem mestu spopadla prvi in zadnji z lestvice. Vodilni Celjani bodo pričakali Radomljane, ki jim gre v tej sezoni veliko bolje v pokalnem tekmovanju kot prvi ligi, saj jim grozi padec v drugo ligo. Izbranci Damirja Krznarja so si z zadnjo zmago v Kopru (3:1), na kateri je v napadu blestel napadalec Aljoša Matko, po novem z 12 zadetki tudi prvi strelec tekmovanja, utrdili samozavest. Vprašanje, s koliko golov bi se lahko pohvalil Belokranjec, če si ne bi jeseni poškodoval stopalnice in nato izpustil ogromno tekem, se postavlja kar samo.

Aljoša Matko je na gostovanju na Bonifiki dosegel vse tri zadetke za Celjane in postal prvi strelec 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com

Dejstvo pa je, da so Celjani po treh malce manj prepričljivih predstavah, na katerih niso dočakali zmage in s tem ponudili možnost Olimpiji, da se jim je malce približala, znova pokazali svojo udarno moč. Kakovost in širina kadra, s katerim razpolaga hrvaški strateg, bi se lahko izkazala kot odločilen dejavnik tudi na srečanju z mlinarji. Tudi s pomočjo Marka Zabukovnika, nekdanjega nogometaša Radomelj, ki se je odlično znašel v knežjem mestu, kar je opazil tudi selektor Matjaž Kek.

Gostje, ki jim po zadnjih manj prepričljivih rezultatih v 1. SNL gori pod nogami, prihajajo k Celjanom brez kaznovanega Vicka Ševlja, a z razigranim Madžidom Šošićem. Posojeni nogometaš splitskega Hajduka je dosegel že devet zadetkov. V strelsko formo se je vrnil ob pravem času, vedno sladka in prestižna zmaga nad Domžalami je Radomljanom ponudila upanje, da bi vendarle lahko uresničili cilj in si zagotovili obstanek med elito. Zanimivo je, da bo Šošić v času reprezentančnega premora ostal v Sloveniji, saj bo v Murski Soboti nosil dres mlade izbrane vrste BiH do 21 let. Podobno kot napadalec Olimpije Admir Bistrić.

Posebna tekma za Maksa Barišića

Zadnja tekma 27. kroga bo odigrana v Ljudskem vrtu. Maribor in Koper se bosta za prvoligaške točke pomerila že 95. v zgodovini tekmovanja. Štajerci so spočiti, saj med tednom niso igrali večnega derbija v Stožicah, ta je prestavljen na 17. april. Ko so Mariborčani nazadnje zaigrali v Ljudskem vrtu, jim ni bilo do smeha, saj so proti Radomljam doživeli nepričakovan izpad iz pokala ter ostali brez največje priložnosti, da bi sezono, v kateri so si priigrali velik zaostanek za vodilnimi Celjani, vendarle sklenili z lovoriko. Za še večjo nejevoljo je poskrbel podatek, da bo za Evropo najverjetneje zadoščalo le tretje, ne pa tudi četrto mesto. Tako morajo vijolice izboljšati položaj na lestvici, če želijo, da se bo poleti na stadionu pod Kalvarijo igrala Evropa.

Maks Barišić, "otrok" koprskega kluba, bo prvič v 1. SNL nastopil proti kanarčkov. Odkar se je preselil v Maribor, še čaka na prvi zadetek v dresu vijolic. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Trener Ante Šimundža želi s pomočjo zvestega občinstva, vrata Ljudskega vrta bodo odprta za navijače, premagati Koper in jim na lestvici uiti na težko ulovljivih devet točk. To bo posebna tekma za Maksa Barišića, ki se bo prvič, odkar se je preselil na Štajersko, v Sloveniji pomeril proti ''svojemu'' Kopru.

Kanarčki, ki so čez noč postali prvi favoriti za osvojitev pokalne lovorike, so med tednom priznali premoč Celjanom (1:3), v prvenstvu pa izgubljajo stik z najboljšimi. Izbrancem Aleksandra Radosavljevića bi lahko k dvigu optimizma pripomogel podatek, da jim gre v tej sezoni dobro proti Mariborčanom. Jeseni niso izgubili proti vijolicam. V gosteh so z zadetkom Timotheha Nkade zmagali z 1:0, takrat je bil trener še Zoran Zeljković, nato se je festival zadetkov na Bonifiki, takrat je bil prvi strateg Safet Hadžić, končal s 3:3.

Nedelja, 17. marec:

Lestvica: