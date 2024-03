Nesrečni Ratnik se je oddolžil, razlika ostaja sedem točk

V Sloveniji je, kar zadeva klubski nogomet, običajno največje pozornosti deležen večni derbi. To sezono, ko se z naslovom spogledujejo Celjani, je drugače. Edini zasledovalec, ki jim lahko še prekriža načrte, je Olimpija. Če bi to soboto premagala Celjane, bi zaostanek znižala na štiri točke. A se je končalo z remijem 1:1. Maribor zdaj igra z Domžalami (17.30). V nedeljo bo Koper gostil Rogaško, Radomlje pa Bravo. Kot prva sta se za točke v petek udarila Aluminij in Mura. Kidričani so zmagali z 2:0.

1. SNL, 23. krog:

Petek, 1. marec:

Sobota, 2. marec:

Nedelja, 3. marec:

Olimpija je nesrečno dobila gol. Foto: www.alesfevzer.com Prvi polčas je pripadel Olimpiji, ki je bila podjetnejša (4:3 v strelih proti vratom, 55-odstotna posest žoge)), a prvo je zabilo Celje. Agustin Doffo je izgubil žogo, reprezentant Žan Karničnik je z njo pobegnil v kazenski prostor. Njegov strel ni bil nič posebnega, a je žogo nesrečno preusmeril Marcel Ratnik in Denis Pintol je bil premagan. Izpostavimo še zanimiv trenutek iz 18. minute, ko je sprožil Raul Florucz, žoga je na poti proti vratom zadela sodnika Slavka Vinčića, a je vratar Celja Matjaž Rozman izvrstno posredoval.

Nesrečni Ratnik je v 84. minuti po podaji iz kota zadel za izenačenje na 1:1. Nova drama je sledila v 90. minuti, ko je rezervist Redi Kasa zatresel vratnico. Že tretja vratnica za Olimpijo na tekmi (v prvem polčasu je po lepem strelu s 30 metrov zatresel Peter Agba, v drugem pa najprej Jorge Silva). Po odbitku od vratnice je žoga v roko zadela Karničnika, a se sodnik ni oglasil (roko je imel ob telesu). Tako je ostalo pri izidu 1:1. Delitev točk v Stožicah je pomenila, da razlika med tekmecema za naslov prvaka ostaja sedem točk v korist Celjanov.

Mura ponavadi zmaguje v Kidričevem, a ...

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ko Mura gostuje v Kidričevem, praviloma zmaguje. Pred petkovo tekmo je na devetih gostovanjih pri Aluminiju zmagala kar šestkrat, le enkrat pa ostala praznih rok. Statistika torej Aluminiju ni bila naklonjena, a so se nanjo varovanci Roberta Pevnika požvižgali in goste iz Prekmurja premagali z 2:0. Izbranci Antona Žlogarja so Kidričevo zapustili sklonjenih glav, to pa predvsem po zaslugi dveh mojstrskih zadetkov Tina Matića. Podaji sta prispevala Marko Brkljača in Sandro Jovanović. Aluminij se je z zmago prebil na osmo mesto, tik za Muro, za katero zaostaja le še dve točki.

Celjski kapetan Popović: V Ljubljano po zmago

Celjani lahko z zmago Olimpiji pobegnejo na deset točk prednosti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Pri gostih, ki so nazadnje gostovali v Stožicah na začetku jesenskega dela in pod vodstvom Alberta Riere zmagali s 4:2, takrat je dva zadetka dosegel Aljoša Matko, Olimpijo pa je vodil še Joao Henriques, prevladuje optimizem. V Stožice prihajajo po zmago.

Tako sporoča tudi kapetan Denis Popović: "Poraz v Domžalah je za nami, to je preteklost. Prihaja derbi slovenskega nogometa med dvema najboljšima ekipama. V Ljubljano gremo prikazat našo igro, odigrat dobro in zmagat," napoveduje nekdanji reprezentant. Zelo ceni svoje soigralce in dodaja, kako imajo tako veliko konkurenco na vsakem igralnem položaju, da bi lahko sestavili tri enajsterice, ki bi se v 1. SNL potegovale za Evropo. Celjani se želijo vrniti na zmagovalno pot, postati kompaktnejši v obrambi, a tudi učinkovitejši v napadu. V Domžalah so zapravili kar nekaj priložnosti, tokrat želijo večkrat zatresti mrežo Denisa Pintola.

Maribor proti tekmecu, ki je prejšnji teden presenetil Celjane

Vratar Maribora Ažbe Jug v tem letu (vsaj na zelenici) v 1. SNL še ni izkusil grenkobe poraza. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Po Ljubljani se bo dogajanje 1. SNL preselilo v mesto ob Dravi, kjer bo Maribor pričakal Domžale. Obeta se nogometni spektakel, saj želijo zvesti podporniki vijolic v stresnem obdobju, ko je dogajanje na zelenicah zasenčil navijaški incident v Murski Soboti, napolniti tribune in s tem poslati sporočilo krovni zvezi, kako kazen o štirih tekmah igranja v praznem Ljudskem vrtu ni najboljša rešitev za dvig promocije slovenskega nogometa. Arnel Jakupović, najboljši strelec 1. SNL, ki v Rogaški Slatini presenetljivo ni začel dvoboja, se lahko z novim zadetkom samostojno povzpne na vrh lestvice najboljših strelcev 1. SNL, vratar Ažbe Jug, tudi zadnji dobitnik nagrade Vijol'čni bojevnik, pa sporoča, kako pomembno je, da nogometaši in navijači v takšnih trenutkih stopijo skupaj.

Rumena družina prihaja v Ljudski vrt z miselnostjo, da ne more ničesar izgubiti, lahko pa veliko dobi. Tako kot je že proti Celjanom, ko se je izkazalo kar nekaj nadarjenih najstnikov. Dušan Kosić, ki je z zmago nad vodilnim moštvom povrnil mir v slačilnico, tokrat zaradi kazni ne bo mogel računati na Maria Krstovskega.

Najprej za točke v Kopru, nato še Domžalah

Radomljani to sezono ne blestijo na "domačih" tekmah v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski spored 24. kroga se bo začel na Bonifiki. Koper bo gostil Rogaško, ki se je po jesenskem delu znašla v nehvaležnem položaju, osamljena na dnu lestvice, a je nato spomladi zažarela v prevetreni, bolj všečno uigrani podobi, s katero je prekrižala načrte številnim favoritom. Jih lahko tudi Kopru? Domači strateg Aleksander Radosavljević še vedno čaka na prvo domačo zmago. V prejšnjem krogu so kanarčki stežka dosegli točko v Šiški, junak srečanja pa je postal vratar Jan Koprivec, ki je ubranil najstrožjo kazen Milanu Tučiću. Zdaj bo njegovo največjo nevarnost predstavljal visokonogi Hrvat pri Rogaški Patrik Mijić.

V sklepnem dejanju 24. kroga, po katerem se bo večina prvoligaških klubov osredotočila na pokalne spopade, se bosta za točke pomerila soseda iz Ljubljanske kotline, Radomlje in Bravo. Mlinarji so na nevarnem devetem mestu, Šiškarji pa še vztrajajo v boju za Evropo. Izbrance Oliverja Bogatinova lahko skrbi skromen učinek na domačih tekmah. So edini udeleženci 1. SNL, ki domačih dvobojev ne morejo igrati na svojem stadionu, ampak gostujejo na objektu ob Kamniški Bistrici. Pri gostih bi lahko v napadu zaigral tudi Matej Poplatnik, ki mu je v zadnjih krogih težave povzročala viroza.

