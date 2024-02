Velika zmaga Aluminija, incident na Fazaneriji še dviguje prah

Slovenska prvoligaška karavana se je v 22. krogu najprej ustavila v Domžalah, kjer je Aluminij z 2:1 premagal Radomlje in se na lestvici povzpel na osmo mesto. Olimpija bo v sredo v Stožicah skušala podaljšati krizo Domžal. Dvoboj med Koprom in Muro, ki bo v kratkem dobila novega trenerja, je zaradi številnih poškodovanih igralcev po nedeljskem navijaškem incidentu prestavljen. Prerojena Rogaška se v četrtek odpravlja po senzacijo k vodilnim Celjanom, Maribor, ki še ne ve, kakšna bo usoda odpovedanega srečanja na Fazaneriji, pa bo gostil neugodni Bravo.

Radomlje so v Domžalah znova ostale brez točk.

Prvoligaški ples, ki ga je v nedeljo skazil incident v Murski Soboti ter sprožil številna obsojanja in iskanja rešitev na področju zajezitve huliganskih izpadov, se je danes nadaljeval na stadionu ob Kamniški Bistrici. V boju za osmo mesto, ki zagotavlja neposredni obstanek, je Aluminij z 2:1 ugnal Radomlje. Junak ob zmagi Kidričanov je z dvema zadetkoma postal Tin Matić (27., 78.). Edini zadetek za domače je že globoko v sodnikovem dodatku tekme dosegel Nino Kukovec. Radomlje so imele sicer dvakrat več strelov (predvsem v drugem polčasu so jih zbrale več).

Radomljani tako niso uspeli prekiniti neugodnega niza s Kidričani. V zgodovini 1. SNL so Aluminij gostili šestkrat, a še čakajo na prvo zmago. Trikrat so remizirali, trikrat pa ostali praznih rok. V Domžalah, kjer igrajo domače tekme, so to sezono vse prej kot prepričljivi gostitelji. Na dvanajstih tekmah so zmagali le enkrat, ob porazu so na lestvici padli na deveto mesto, Aluminij ima na osmem zdaj točko več.

Olimpija velika favoritinja proti Domžalam

Ivan Durdov je včasih kot napadalec Domžal igral proti Olimpiji, v sredo pa ob obratno. Foto: Nik Moder/Sportida Medtem ko je dvoboj med Koprom in Muro preložen, saj so črno-beli po nedeljskem incidentu enega izmed navijačev, ki je spremljal dvoboj na sektorju za privržence Maribora, ostali brez številnih poškodovanih igralcev, bo v sredo odigrana le ena tekma 22. kroga. V Stožice prihajajo Domžale, Olimpija pa po tem, kar je prikazala v prejšnjem krogu, ne bi mogla biti večja favoritinja. Zmaji so s predstavo proti Radomljanom (3:1), blestela sta zlasti Antonio Marin in Nemanja Motika, nakazali, da bi lahko spomladi zaigrali bolje kot v večini jesenskega dela. Zoran Zeljković bi lahko v sredo namenil še večjo minutažo Ivanu Durdovu, ki je pred leti opozarjal nase v dresu Domžal, tokrat pa bi se lahko prvič v karieri pomeril z njim.

Zmaji bi v primeru zmage vrgli rokavico jesenskemu prvaku Celju, saj bi se mu približali na –7. Trenerju Domžal Dušanu Kosiču bi se lahko po ponesrečenem vstopu v drugi del sezone zatresel stolček, sploh v primeru novega prepričljivega poraza. V Stožicah bo pogrešal Benjamina Markuša in Jošta Piška, dobro pa se zaveda, kaj bi mladi ekipi pomenil uspeh nad Olimpijo, ki si v lovu za Celjani ne sme privoščiti domačih spodrsljajev.

Najboljši proti najslabšemu, a ...

Celjani želijo v četrtek osvojili tri točke in narediti nov pomemben korak k osvojitvi naslova. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prvi proti zadnjemu. Največji favorit za naslov proti največjemu kandidatu za izpad. Čeprav … Rogaška je pred začetkom spomladanskega dela žarela od optimizma, a je marsikdo njihove drzne izjave jemal z rezervo. Ko se je začelo zares in je Hrvat Patrik Mijić v napadu odlično nadomestil Nejca Gradišarja, je treba Rogaški priznati, da bi lahko s takšnimi predstavami, kot jih je ponudila proti Olimpiji (2:2) in Domžalam (4:1), še zadržala prvoligaški status. Bo pa imela tokrat opravka z najboljšim klubom 1. SNL.

Obeta se sosedski obračun, na katerem bi bilo vse drugo kot zmaga Krznarjeve čete veliko presenečenje, to pa je gonilo, ki bi lahko Rogaško popeljalo še do bolj sproščenega vstopa v dvoboj. Celjani so že pozabili na remi v Šiški, kjer jim je sporna sodniška odločitev v zadnjih minutah preprečila zmago. Zdaj prihaja nov izziv, na katerem bi bile lahko tribune, tudi zaradi bližine Rogaške Slatine, dobro napolnjene.

V Ljudski vrt prihaja Bravo

Mariborčani so spomladi najprej nadigrali Aluminij s 7:0, nato pa po slabi uri v Murski Soboti vodili z 2:0. Nato je dvoboj na Fazaneriji prekinil glasen pok, ki je poškodoval kar pet igralcev Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V četrtek bo zelo pestro na Štajerskem, saj se bo prvoligaška karavana iz knežjega mesta, ki želi prvič po letu 2020 proslavljati osvojitev kante, preselila v mesto ob Dravi. V Mariboru še kako odmeva incident v Murski Soboti. Izbranci Anteja Šimundže so bili po zadetkih Josipa Iličića in Soudanija na pragu nove zmage, s katero bi zadržali tretje mesto, a je nato nogometni praznik v Prekmurju zavil v črno usodni pok eksplozivnega telesa, ki je poškodoval kar sedem oseb. Mariborčani tako še nekaj časa ne bodo izvedeli za razplet in usodo dvoboja, v Ljudski vrt pa po stresnem dogajanju prihaja klub, ki je Mariboru že večkrat zagrenil življenje.

Bravo je vstopil v drugi del sezone suvereno, v nedeljo je ostal neporažen tudi proti Celju, zdaj pa želijo Matej Poplatnik, Matija Kavčič in druščina dokazati, kako lahko osvajajo točke tudi pri vijolicah ter s tem zadržijo visoko mesto v boju za evropsko vozovnico.

