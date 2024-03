Koper in Mura ob 20.15. Skrivalnice na Bonifiki zaradi pokala?

Med reprezentančnim premorom se bosta na Bonifiki za prvenstvene točke spopadla Koper in Mura. To bo obračun ekip s sredine razpredelnice. Gostje, ki so nedavno za zeleno mizo prejeli potrjene tri točke za zmago nad Mariborom, po novem za Primorci zaostajajo le še tri točke. Danes bi tako lahko s krstno zmago pod vodstvom Antona Žlogarja v 1. SNL ujeli kanarčke.