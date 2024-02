Olimpija poglobila krizo Domžal, danes bo pestro na Štajerskem

1. SNL, 22. krog:

Celjani želijo v četrtek osvojili tri točke in narediti nov pomemben korak k osvojitvi naslova. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prvi proti zadnjemu. Največji favorit za naslov proti največjemu kandidatu za izpad. Čeprav … Rogaška je pred začetkom spomladanskega dela žarela od optimizma, a je marsikdo njihove drzne izjave jemal z rezervo. Ko se je začelo zares in je Hrvat Patrik Mijić v napadu odlično nadomestil Nejca Gradišarja, je treba Rogaški priznati, da bi lahko s takšnimi predstavami, kot jih je ponudila proti Olimpiji (2:2) in Domžalam (4:1), še zadržala prvoligaški status. Bo pa imela tokrat opravka z najboljšim klubom 1. SNL.

Obeta se sosedski obračun, na katerem bi bilo vse drugo kot zmaga Krznarjeve čete veliko presenečenje, to pa je gonilo, ki bi lahko Rogaško popeljalo še do bolj sproščenega vstopa v dvoboj. Celjani so že pozabili na remi v Šiški, kjer jim je sporna sodniška odločitev v zadnjih minutah preprečila zmago. Zdaj prihaja nov izziv, na katerem bi bile lahko tribune, tudi zaradi bližine Rogaške Slatine, dobro napolnjene.

V Ljudski vrt prihaja Bravo

Mariborčani so spomladi najprej nadigrali Aluminij s 7:0, nato pa po slabi uri v Murski Soboti vodili z 2:0. Nato je dvoboj na Fazaneriji prekinil glasen pok, ki je poškodoval kar pet igralcev Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Danes bo zelo pestro na Štajerskem, saj se bo prvoligaška karavana iz knežjega mesta, ki želi prvič po letu 2020 proslavljati osvojitev kante, preselila v mesto ob Dravi. V Mariboru še kako odmeva incident v Murski Soboti. Izbranci Anteja Šimundže so bili po zadetkih Josipa Iličića in Soudanija na pragu nove zmage, s katero bi zadržali tretje mesto, a je nato nogometni praznik v Prekmurju zavil v črno usodni pok eksplozivnega telesa, ki je poškodoval kar sedem oseb. Mariborčani tako še nekaj časa ne bodo izvedeli za razplet in usodo dvoboja, v Ljudski vrt pa po stresnem dogajanju prihaja klub, ki je Mariboru že večkrat zagrenil življenje.

Bravo je vstopil v drugi del sezone suvereno, v nedeljo je ostal neporažen tudi proti Celju, zdaj pa želijo Matej Poplatnik, Matija Kavčič in druščina dokazati, kako lahko osvajajo točke tudi pri vijolicah ter s tem zadržijo visoko mesto v boju za evropsko vozovnico.

Olimpija izpolnila vlogo favoritinje proti Domžalam

Zmaji so se z zmago nad Domžalami s tekmo več približali Celju na -7. Foto: Gal Vrbnjak/www.alesfevzer.com Medtem ko je dvoboj med Koprom in Muro preložen, saj so črno-beli po nedeljskem incidentu enega izmed navijačev, ki je spremljal dvoboj na sektorju za privržence Maribora, ostali brez številnih poškodovanih igralcev, je bila v sredo odigrana le ena tekma 22. kroga. V Stožicah so gostovale Domžale, Olimpija pa je z 1:0 prišla do druge zaporedne zmage. Edini zadetek na srečanju je že v 13. minuti po asistenci nekdanjega člana Domžal Ivana Durdova zadel Raul Florucz, ki se je podpisal pod svoj četrti zadetek v sezoni. Čeprav so rumeni na koncu izgubili z majhno razliko, pa so bili daleč od uspeha, tako da so vpisali še četrti zaporedni poraz. Olimpija pa je peto tekmo zapovrstjo končala neporažena, zmagala je tretjič v tem obdobju.

Zmaji so z zmage vrgli rokavico jesenskemu prvaku Celju, saj so se mu z odigrano tekmo več približali na –7. Trenerju Domžal Dušanu Kosiču pa bi se lahko po ponesrečenem vstopu v drugi del sezone zatresel stolček, saj so Domžalčani izgubili še tretjič v spomladanskem obdobju, potem ko sta bila pred Olimpijo od Kosičeve zasedba prepričljivo boljša še Bravo in Rogaška.

Marin že končal sezono Iz Olimpije so že pred tekmo sporočili, da je v zadnjih sekundah ponedeljkovega treninga na pomožnem igrišču v Stožicah Antonio Marin začutil močne bolečine v desnem kolenu. Glasen krik strelca dveh zadetkov na sobotni tekmi z Radomljami je nemudoma vzbudil zaskrbljenost v taboru Zmajev, številni pregledi, ki jih je 23-letni zimski novinec pod budnim očesom klubske zdravniške službe opravil v naslednjih urah, pa so potrdili strgano sprednjo križno vez. Foto: www.alesfevzer.com "Antonio ima strgano sprednjo križno vez. V svetu nogometa takšna poškodba predstavlja dolgotrajno odsotnost z zelenic, večmesečna rehabilitacija pa bo obenem zahtevala ogromno potrpljenja. Datum nujno potrebne operacije še ni potrjen, dejstvo pa je, da bomo v NK Olimpija igralcu v zahtevnem obdobju trdno stali ob strani in mu na poti vrnitve v tekmovalni ritem nudili vso potrebno podporo," so še sporočili iz Olimpije.

Aluminij po zmagi skočil pred mlinarje Aluminij je slavil z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Prvoligaški ples, ki ga je v nedeljo skazil incident v Murski Soboti ter sprožil številna obsojanja in iskanje rešitev na področju zajezitve huliganskih izpadov, se je v torek nadaljeval na stadionu ob Kamniški Bistrici. V boju za osmo mesto, ki zagotavlja neposredni obstanek, je Aluminij z 2:1 ugnal Radomlje. Junak ob zmagi Kidričanov je z dvema zadetkoma postal Tin Matić (27., 78.). Edini zadetek za domače je že globoko v sodnikovem dodatku tekme dosegel Nino Kukovec. Radomlje so imele sicer dvakrat več strelov (predvsem v drugem polčasu so jih zbrale več).

Radomljanom tako ni uspelo prekiniti neugodnega niza s Kidričani. V zgodovini 1. SNL so Aluminij gostili šestkrat, a še čakajo na prvo zmago. Trikrat so remizirali in trikrat ostali praznih rok. V Domžalah, kjer igrajo domače tekme, so to sezono vse prej kot prepričljivi gostitelji. Na dvanajstih tekmah so zmagali le enkrat, ob porazu so na lestvici padli na deveto mesto, Aluminij ima na osmem zdaj točko več.

Srbski trener Vladimir Vermezović je izgubil službo pri Muri. Na vročem stolčku naj bi ga po poročanju Planet Nogometa nasledil nekdanji slovenski reprezenant, sicer pa selektor mladinske reprezentance Anton Žlogar. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Anton Žlogar bi lahko prevzel vodenje Mure. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Šestinštiridesetletni nekdanji slovenski reprezentant Anton Žlogar je bil nazadnje selektor mladinske slovenske vrste, sicer pa ima nekaj klubskih trenerskih izkušenj iz Krasa Repna, Brd in Triglava. O prekinitvi sodelovanja z Vladimirjem Vermezovićem pa so pri Muri zapisali, da "podoba ekipe na igrišču v zadnjem času ni bila takšna, kot bi si želeli in zato se je klub z Vermezovićem dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe". Tako se Vermezović poslavlja po petih mesecih in petnajstih tekmah v prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Mura je pod njegovim vodstvom odigrala trinajst tekem v prvenstvu in ob tem dosegla pet zmag, tri remije in pet porazov, v pokalnem tekmovanju pa so Sobočani premagali Dokležovje in Hodoš.

