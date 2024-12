Mariborčani za konec jesenskega dela gostijo Nafto

Ta konec tedna, ko je nogometašem naklonjena tudi narava, saj ne bo sprva napovedanega sneženja, se končuje jesenski del 1. SNL. Branilec naslova Celje je v prvi tekmi kroga v soboto gostil zadnjeuvrščene Domžale, zaostajal že z 0:2, a si nato v dveh minutah priboril remi. Tudi Bravo in jesenski prvak Olimpija, zadnja kluba Mustafe Nukića, ki toži vodilnega prvoligaša, sta se Stožicah razšla brez zmagovalca (1:1). Ob 15. uri bosta vzporedno potekali tekmi v Mariboru in Domžalah, v sklepnem dejanju 18. kroga pa bo Mura, ki se spopada s številnimi težavami, pričakala Koper.

1. SNL, 18. krog:

Nedelja, 8. december:

Maribor se želi od koledarskega leta 2024, v katerem ni izpolnil tekmovalnih ciljev, saj je ostal tako brez lovorik kot tudi odmevnejšega uspeha v Evropi, posloviti z zmago. V Ljudski vrt prihaja Nafta, na papirju idealen tekmec za ugoden rezultat vijolic, a so Lendavčani v zadnjem nastopu, ko so doma ponagajali Celjanom (0:0), še enkrat dokazali, da jih v prvi ligi ne gre podcenjevati. Boštjan Cesar, ki je na vročem vijoličnem stolčku pričakoval boljše rezultate, se tega zaveda. Maribor je na zadnjih petih srečanjih v 1. SNL zmagal le enkrat. Nazadnje je na Bonifiki, kjer mu nekatere sodniške odločitve niso šle na roko, osvojil točko proti Kopru (1:1).

Trener Maribora Boštjan Cesar si v prihodnje želi kokretnejše sojenje, predvsem pa, da bodo presoje vseh situacij za obe ekipi na enakovredni ravni. Foto: Jure Banfi

"Če bi imeli nekaj več sreče, tudi kakšno sodniško odločitev več v našo korist, bi bil tudi dozdajšnji izkupiček boljši. Proti Olimpiji smo si zaslužili zmago, o tekmi s Primorjem ni dvoma, bili smo preslabi, v Kopru pa smo znova izgubili dve točki. Če bi imeli te štiri točke z derbija in iz Kopra, bi bilo trenutno izhodišče boljše," sporoča nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki na zadnji tekmi jesenskega dela ne bo mogel računati na dva zelo izkušena varovanca, Josipa Iličića (poškodba pete) in kapetana Martina Mileca (živec med prsti in hrbet), zaradi kazni pa bo manjkal Litovec Pijus Širvys.

Cesar je pred srečanjem z Nafto veliko besed namenil tudi sojenju. "Nerad komentiram sodnike, saj menim, da gre za profesionalce, ki so dobro plačani za svoje delo. Veliko je bila govora o nedosojeni 11-metrovki v Kopru. Napaka se zgodi, tudi sodnikom na igrišču se lahko. Bolj moteče pa je spoznanje, da se VAR, ki te napake lahko popravi in bi se moral oglasiti v odločilnih trenutkih, ne odziva. Na tekmi proti Muri so tekmeci naredili deset prekrškov za vsaj dva ali tri rumene kartone, pa niso prejeli niti enega. Tudi proti Olimpiji se je po poznejšem ogledu posnetkov in analizi sojenja izkazalo, da smo bili oškodovani. Zadeve gredo predaleč in v prihodnje si želim korektnejše sojenje. Predvsem pa, da bodo presoje vseh situacij za obe ekipi na enakovredni ravni," je dejal trener Maribora.

Ko je Maribor nazadnje v 1. SNL gostil Nafto v Ljudskem vrtu, je 7. aprila 2012 zmagal s kar 6:0. Dvakrat je v polno meril strelski rekorder tekmovanja Marcos Tavares, takrat pa je mariborske barve branil tudi zdajšnji kapetan Martin Milec. Zanimivo je, da je Zoran Lesjak, zdajšnji kapetan Nafte, takrat igral za Maribor in vstopil v igro v 79. minuti. Foto: Vid Ponikvar

Nafta nastopa v prvi ligi prvič po 12 letih. Ni ji lahko, do zdaj je v 17 nastopih osvojila le devet točk, zmagala pa le dvakrat. Če se bo prva liga podobno nadaljevala tudi spomladi, jo z Domžalami čaka krčevit boj za deveto mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek med elito. Lendavčani niso zmagali na že deset tekmah zapored. Če bi jim uspelo v Ljudskem vrtu, bi bila to prvovrstna senzacija in skrb več za vijolice, ki po prihodu strateških partnerjev iz Turčije ne skrivajo največjih ciljev.

Ajdovci se želijo maščevati Radomljanom

V Domžalah se bosta ob 15. uri za točke pomerila Radomlje in Primorje. Mlinarji so po izjemnem nizu, ko so oktobra v 1. SNL zmagali kar štirikrat zapored, izenačili klubski rekord in na lestvici ušli najskromnejšemu dvojcu tekmovanja, to sta Nafta in Domžale, vstopili v manj uspešno tekmovalno obdobje. Na naslednjih štirih tekmah so osvojili le točko, v pokalu pa izpadli proti močni Olimpiji (1:2). Izbranci Darjana Slavica so v sredo pokvarili načrte Bravu in v Ljubljani, kjer je dvoboj v Stožicah potekal pred skoraj povsem praznimi tribunami, osvojili dragoceno točko (0:0), zdaj pa bodo imeli opravka z največjim pozitivnim presenečenjem sezone – Primorjem.

Pri Ajdovcih bo imel posebno motivacijo Žan Bešir, saj je bil v zahtevni konkurenci, zbral je več točk od Matevža Vidovška in Milana Tučića, izbran za najboljšega igralca meseca novembra. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovci pod vodstvom Milana Anđelkovića mešajo štrene favoritom. V prvi ligi so zbrali že 23 točk in se zavihteli na šesto mesto. Nazadnje so premagali Maribor (2:0) in Muro (1:0), v nedeljo pa se bodo skušali maščevati Radomljanom za nesrečen poraz v 9. krogu, ko so na domačem stadionu v Ajdovščini izgubili z 0:1, zmagoviti zadetek za mlinarje pa je globoko v sodnikovem podaljšku prispeval Andrej Pogačar. Primorje bo v Domžalah nastopilo brez kaznovanega Aleksandra Stožiniča.

Koprčani pri Muri, ki se spopada s težavami

Pred tremi leti je v Murski Soboti vladala nogometna evforija. Črno-beli so postali državni prvaki, se uvrstili v skupinski del konferenčne lige, kjer so v Mariboru presenetili zvezdniško zasedbo Tottenhama in z zaslužkom polnili klubsko blagajno. Po odhodu Anteja Šimundže in številnih članov šampionske zasedbe, največ se jih je odpravilo v Celje, je Mura izgubila preveč kakovosti, da bi se lahko še naprej vmešala v boj za vrh. Sledil je niz menjav in sprememb, slabo finančno stanje pa je letos v klub pripeljalo Američana črnogorskih korenin Georga Junčaja, ki za zdaj ponosu prekmurskega nogometa ni prinesel želenega napredka. Kopiči se nezadovoljstvo navijačev, generalnemu direktorju Agronu Šalji sporočajo, naj zapusti Fazanerijo, vse prej kot enostavno je tudi trenerju Oskarju Drobnetu.

Oskar Drobne se je na zadnjih osmih tekmah v 1. SNL z Muro veselil le ene zmage. Foto: Jure Banfi

Mura bo jesenski del sklenila v spodnji polovici razpredelnice. Na zadnjih osmih tekmah je zmagala le enkrat, v Mursko Soboto pa prihaja druga najbolj trdna obramba tekmovanja. Koprčani, sploh edini v ligi, ki so v tej sezoni ugnali jesenskega prvaka Olimpijo, so prejeli le 13 zadetkov. Kanarčki želijo uspešen prvi del sezone 2024/25, v kateri jih zanima evropska vozovnica, skleniti s pozitivnim rezultatom. Na zadnjih dveh tekmah, ko so se merili proti Celju in Mariboru, so se morali zadovoljiti le s točko. Vodilna Olimpija jim je tako pobegnila, a želijo Koprčani ohraniti stik z njenimi najbližjimi zasledovalci in ostati v igri za Evropo. Ko so nazadnje gostovali v Prekmurju, so se 3. novembra iz Lendave vrnili s polnim izkupičkom (2:1).

Olimpija in Bravo sta se v Stožicah razšla brez zmagovalca, zmaji so tako potrdili naslov jesenskega prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija na odmor s točko

Bravo je imel v soboto v Stožicah vlogo gostitelja, za razliko od zmajev pa je v srečanje vstopil manj svež, saj je v sredo v zaostali tekmi remiziral z Radomljani (0:0). Na največjem nogometnem objektu v Sloveniji mu gre odlično, saj na tem mestu v tej sezoni še ni izgubil in tudi tokrat je od tam odnesel točko po remiju z 1:1.

Neverjeten niz Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška, ki do danes gola v prvi ligi ni prejel že 614 minut, upoštevaje tudi Evropo pa kar 884 minut, je prekinil Jakoslav Stanković v 25. minuti. S tem je poskrbel za izenačenje na 1:1, saj je Olimpija povedla v 12. minuti z golom Raula Florucza.

Ni vse idealno

O tem, da v zmajevem gnezdu vendarle ni vse tako imenitno, pa priča zgodba Mustafe Nukića. Ljubljenec navijačev Olimpije, ki je pred prihodom v Stožice dolgo navduševal pri Bravu, se je od zmajev poslovil v vse prej kot spravljivih tonih. Vodstvo kluba ga je čez noč označilo za "prestarega", sledila je kalvarija, saj je bil odstranjen iz prve ekipe. Stvar je šla tako daleč, da je sindikat SPINS vložil tožbo pred Arbitražo NZS zoper njegov nekdanji klub.

Mustafa Nukić, zdaj že nekdanji napadalec zmajev, je velik ljubljenec navijačev Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Mustafa Nukić je z željo, da bi se njegov status v klubu uredil, večkrat opozoril na kršenje pogodbe o profesionalnem igranju nogometa. Že od samega začetka je nasprotoval izključitvi iz prve ekipe kluba, degradaciji in neprimernemu ravnanju do njega ter klub pozival k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Po skoraj devetmesečnem neprestanem diskriminatornem ravnanju NK Olimpija Nukiću tako ni ostalo drugega, kot da prekine pogodbo o profesionalnem igranju nogometa iz utemeljenega razloga in vloži tožbo pred Arbitražo NZS. S slednjo od kluba zahteva izpolnitev vseh obveznosti po pogodbi kot tudi plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi dlje trajajočega neprimernega ravnanja kluba, vse skladno s prakso FIFA DRC in Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani," je pojasnil sindikat SPINS.

Celjani zaostajali že z 0:2, nato ...

Prvoligaška karavana se je danes najprej ustavila v knežjem mestu. Celjani v njihovem zadnjem dejanju leta v 1. SNL gostijo Domžale. Ti so že v osmi minuti prvič prebili obrambo branilcev naslova prvaka in z zadetkom Danijela Šturma poskrbeli za izid prvega polčasa. Nadaljevalo se ni nič kaj bolje za gostitelje, Šturm je z drugim zadetkom na tekmi v 53. minuti podvojil vodstvo, za nameček je domači strateg Albert Riera devet minut kasneje ostal le z desetimi igralci na zelenici, ko je neposredni rdeč karton prejel Svit Sešlar. A to je domače nogometaše motivirali, v le dveh minutah so z zadetkoma Ivana Brnića (78. minuta) in Maria Kvesića (80.) poskrbeli za izenačenje. Pri 2:2 je tudi ostalo.

Celjani so se namučili z Domžalami. Foto: Aleš Fevžer

Celjani bodo podobno kot vodilna Olimpija primorani ohraniti polni tekmovalni ritem vse do 19. decembra, ko jih čaka zadnja tekma ligaškega dela konferenčne lige, šele nato pa se bodo lahko prepustili čarom božično-novoletnih praznikov.

