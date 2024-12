Kakšna kanonada Maribora! Štirje obveljali, trije razveljavljeni ...

Danes se bo končal jesenski del 1. SNL. V sklepnem dejanju 18. kroga bo Mura, ki se spopada s številnimi težavami, pričakala Koper. Maribor je visoko odpravil zadnjeuvrščeno Nafto (4:0) in se vodilni Olimpiji približal na šest točk zaostanka, Radomlje in Primorje pa sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Branilec naslova Celje je doma proti Domžalam zaostajal že z 0:2, a si nato z igralcem manj v dveh minutah priboril točko (2:2). Z remijem je postregel tudi ljubljanski derbi med Bravom in vodilno Olimpijo (1:1). Vratar jesenskih prvakov Matevž Vidovšek je prejel prvi zadetek po več kot 900 minutah!

Ultra Božič v Ljudskem vrtu

Maribor se je od koledarskega leta 2024, v katerem ni izpolnil tekmovalnih ciljev, saj je ostal tako brez lovorik kot tudi odmevnejšega uspeha v Evropi, poslovil z visoko zmago, najvišjo, odkar se je na vijolični stolček podal Boštjan Cesar. Zadnjeuvrščena Nafta je bila nedorasel tekmec vijolicam. V prejšnjem krog je doma presenetila Celjane (0:0), tokrat pa se po tem, ko je sredi prvega polčasa ostala brez izključenega vratarja Žana Mauricia, kmalu za tem pa prejela zadetek po imenitni izvedbi prostega strela Avstrijca Marka Božića, ni mogla enakovredno kosati z Mariborom.

Marko Božić je popeljal Maribor v vodstvo z evrogolom iz prostega strela, nato je na 2:0 povišal Benjamin Tetteh. Ganec je v nadaljevanju še dvakrat zatresel mrežo Nafte, a sta bila zadetka razveljavljena zaradi prekrška Jana Repasa v napadu in nedovoljenega položaja, nato je bil zaradi "ofsajda" razveljavljen še zadetek Hillala Soudanija. Božić je v 75. minuti povišal prednost na 3:0, končni rezultat pa je postavil Soudani. Foto: Jure Banfi

V Ljudskem vrtu je potekala prava kanonada. Mreža Nafte, ki jo je po izključitvi Mauricia branil rezervni vratar Zsombor Senko, se je zatresla sedemkrat, sodnik Anže Jerič pa je razveljavil tri zadetke. Dvakratni strelec Božić je popeljal Maribor v vodstvo z evrogolom iz prostega strela, nato je na 2:0 povišal Benjamin Tetteh. Ganec je v nadaljevanju še dvakrat zatresel mrežo Nafte, a sta bila zadetka razveljavljena zaradi prekrška Jana Repasa v napadu in nedovoljenega položaja, nato je bil zaradi "ofsajda" razveljavljen še zadetek Hillala Soudanija. Božić, prvo ime srečanja je v 75. minuti povišal prednost na 3:0, navijaška skupina Viole je malce pred tem izobesila transparent Ultra Božič in poskrbela za velik ognjemet, končni rezultat pa je v 84. minuti postavil mladosti veteran Soudani.

Maribor je zaostanek za vodilno Olimpijo znižal na šest točk. Foto: Jure Banfi

Lendavčani, ki niso sladkosti zmage v prvi ligi izkusili že 11 tekem zapored, so tako jesenski del sklenili na zadnjem mestu, Mariborčani pa so se razveselili najvišje zmage, odkar je trenersko taktirko prevzel dolgoletni kapetan Slovenije in donedavni pomočnik selektorja Matjaža Keka, Boštjan Cesar.

Rok Štorman je v prvem polčasu srečanja proti Primorju popeljal Radomljane v vodstvo z 1:0. Gostje iz Ajdovščine, ki so v okvir vrat mlinarjev usmerili kar osem strelov (Radomlje le enega), so izenačili osem minut pred koncem. Foto: Aleš Fevžer

Koprčani pri Muri, ki se spopada s težavami

Pred tremi leti je v Murski Soboti vladala nogometna evforija. Črno-beli so postali državni prvaki, se uvrstili v skupinski del konferenčne lige, kjer so v Mariboru presenetili zvezdniško zasedbo Tottenhama in z zaslužkom polnili klubsko blagajno. Po odhodu Anteja Šimundže in številnih članov šampionske zasedbe, največ se jih je odpravilo v Celje, je Mura izgubila preveč kakovosti, da bi se lahko še naprej vmešala v boj za vrh. Sledil je niz menjav in sprememb, slabo finančno stanje pa je letos v klub pripeljalo Američana črnogorskih korenin Georga Junčaja, ki za zdaj ponosu prekmurskega nogometa ni prinesel želenega napredka. Kopiči se nezadovoljstvo navijačev, generalnemu direktorju Agronu Šalji sporočajo, naj zapusti Fazanerijo, vse prej kot enostavno je tudi trenerju Oskarju Drobnetu.

Oskar Drobne se je na zadnjih osmih tekmah v 1. SNL z Muro veselil le ene zmage. Foto: Jure Banfi

Mura bo jesenski del sklenila v spodnji polovici razpredelnice. Na zadnjih osmih tekmah je zmagala le enkrat, v Mursko Soboto pa prihaja druga najbolj trdna obramba tekmovanja. Koprčani, sploh edini v ligi, ki so v tej sezoni ugnali jesenskega prvaka Olimpijo, so prejeli le 13 zadetkov. Kanarčki želijo uspešen prvi del sezone 2024/25, v kateri jih zanima evropska vozovnica, skleniti s pozitivnim rezultatom. Na zadnjih dveh tekmah, ko so se merili proti Celju in Mariboru, so se morali zadovoljiti le s točko. Vodilna Olimpija jim je tako pobegnila, a želijo Koprčani ohraniti stik z njenimi najbližjimi zasledovalci in ostati v igri za Evropo. Ko so nazadnje gostovali v Prekmurju, so se 3. novembra iz Lendave vrnili s polnim izkupičkom (2:1).

Olimpija in Bravo sta se v Stožicah razšla brez zmagovalca, zmaji so tako potrdili naslov jesenskega prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija na odmor s točko

Bravo je imel v soboto v Stožicah vlogo gostitelja, za razliko od zmajev pa je v srečanje vstopil manj svež, saj je v sredo v zaostali tekmi remiziral z Radomljani (0:0). Na največjem nogometnem objektu v Sloveniji mu gre odlično, saj na tem mestu v tej sezoni še ni izgubil in tudi tokrat je od tam odnesel točko po remiju z 1:1.

Neverjeten niz Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška, ki do danes gola v prvi ligi ni prejel že 614 minut, upoštevaje tudi Evropo pa kar 884 minut, je prekinil Jakoslav Stanković v 24. minuti. S tem je poskrbel za izenačenje na 1:1, saj je Olimpija povedla v 12. minuti z golom Raula Florucza.

Ni vse idealno

O tem, da v zmajevem gnezdu vendarle ni vse tako imenitno, pa priča zgodba Mustafe Nukića. Ljubljenec navijačev Olimpije, ki je pred prihodom v Stožice dolgo navduševal pri Bravu, se je od zmajev poslovil v vse prej kot spravljivih tonih. Vodstvo kluba ga je čez noč označilo za "prestarega", sledila je kalvarija, saj je bil odstranjen iz prve ekipe. Stvar je šla tako daleč, da je sindikat SPINS vložil tožbo pred Arbitražo NZS zoper njegov nekdanji klub.

Mustafa Nukić, zdaj že nekdanji napadalec zmajev, je velik ljubljenec navijačev Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Mustafa Nukić je z željo, da bi se njegov status v klubu uredil, večkrat opozoril na kršenje pogodbe o profesionalnem igranju nogometa. Že od samega začetka je nasprotoval izključitvi iz prve ekipe kluba, degradaciji in neprimernemu ravnanju do njega ter klub pozival k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Po skoraj devetmesečnem neprestanem diskriminatornem ravnanju NK Olimpija Nukiću tako ni ostalo drugega, kot da prekine pogodbo o profesionalnem igranju nogometa iz utemeljenega razloga in vloži tožbo pred Arbitražo NZS. S slednjo od kluba zahteva izpolnitev vseh obveznosti po pogodbi kot tudi plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi dlje trajajočega neprimernega ravnanja kluba, vse skladno s prakso FIFA DRC in Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani," je pojasnil sindikat SPINS.

Celjani zaostajali že z 0:2, nato ...

Prvoligaška karavana se je danes najprej ustavila v knežjem mestu. Celjani v njihovem zadnjem dejanju leta v 1. SNL gostijo Domžale. Ti so že v osmi minuti prvič prebili obrambo branilcev naslova prvaka in z zadetkom Danijela Šturma poskrbeli za izid prvega polčasa. Nadaljevalo se ni nič kaj bolje za gostitelje, Šturm je z drugim zadetkom na tekmi v 53. minuti podvojil vodstvo, za nameček je domači strateg Albert Riera devet minut kasneje ostal le z desetimi igralci na zelenici, ko je neposredni rdeč karton prejel Svit Sešlar. A to je domače nogometaše motivirali, v le dveh minutah so z zadetkoma Ivana Brnića (78. minuta) in Maria Kvesića (80.) poskrbeli za izenačenje. Pri 2:2 je tudi ostalo.

Celjani so se namučili z Domžalami. Foto: Aleš Fevžer

Celjani bodo podobno kot vodilna Olimpija primorani ohraniti polni tekmovalni ritem vse do 19. decembra, ko jih čaka zadnja tekma ligaškega dela konferenčne lige, šele nato pa se bodo lahko prepustili čarom božično-novoletnih praznikov.

