V živo: Celjanom se smeji, Hrvat zatresel koprsko mrežo!

Konec je reprezentančnega premora, še zadnjega letos. Pravkar poteka derbi 16. kroga med prvakom Celjem in tretjeuvrščenim Koprom. Denis Popović prvič po odhodu iz knežjega mesta gostuje na stadionu Z'dežele. Danes se bosta v derbiju začelja spopadla Domžale in Nafta, nedelja prinaša spektakel v Fazaneriji, kjer se bo vodilna Olimpija mudila pri Muri, ki proslavlja stoletnico igranja nogometa v Murski Soboti, Primorje pa bo v sklepnem dejanju kroga v Novi Gorici pričakalo Maribor, ki pod vodstvom Boštjana Cesarja ne izgublja. V petek bi se morala v Stožicah pomeriti Bravo in Radomlje, a je bil dvoboj zaradi neprimerne igralne površine prestavljen.

Derbi kroga se je začel v soboto ob 15. uri v knežjem mestu. To je pravi izpit zrelosti za Koprčane, koliko so zmožni mešati štrene pri vrhu lestvice, saj imajo opravka s prvakom Celjem, ki je povrh vsega še spočit in si skuša utrditi samozavest pred četrtkovim evropskim spopadom s poljsko Jagiellonio. Strateg Celja Albert Riera se je v zadnjih letih, ko je gostoval v Kopru, sicer klubu, kjer je pred leti tudi sklenil svojo bogato in uspešno kariero, nekajkrat zapletel v spor oziroma nesoglasja s prvim možem primorskega prvoligaša Anteja Guberca. Tokrat bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča na stadionu Z'dežele in po točkah ujeti Koprčane.

Celjani so na zadnjih treh domačih tekmah v knežjem mestu vselej premagali Koprčane. Na zadnji tekmi v prejšnji sezoni so Celjani zmagali z 2:1, junak srečanja pa je bil dvakratni strelec Aljoša Matko. Tisto tekmo je 12. maja spremljalo kar 5.240 gledalcev, po tekmi pa je kapetan Denis Popović visoko v zrak dvignil "kanto". Ta konec tedna se bo v knežjem mestu predstavil kot gost. Foto: www.alesfevzer.com

V domačih vrstah zaradi kazni ne bo občasnega reprezentanta Davida Zeca, bo pa prvič po debiju za člansko reprezentanco nastopil Svit Sešlar. Morda bi lahko prvič nastopil tudi zadnji novinec v celjskih vrstah, branilec iz Ferskih otokov Hanus Sorensen. Ta je bil podobno kot Sešlar in Žan Karničnik v zadnjih tednih priključen članski izbrani vrsti. Koprčani z izjemo Liberijca Marka Pabaija v zadnjih dveh tednih niso pogrešali nobenega članskega reprezentanta, lahko pa se pohvalijo z imenitnim nizom, saj so nanizali štiri zmage. Tik pred reprezentančnim premorom so s 4:0 nadigrali zadnjeuvrščene Domžale, vse zadetke pa je dosegel avstralski Hrvat Deni Jurić in na lestvici najboljših strelcev poskočil na drugo mesto. Pri gostih dodaten motiv za dokazovanje ne bo manjkal pri Denisu Popoviću. Nekdanji kapetan šampionskega Celja bo namreč prvič, odkar je pozno poleti po sestanku s trenerjem Riero zapustil ljubljeni klub, gostoval v rojstnem mestu.

Domžale lahko prehitijo Nafto, Oražem pojasnil ozadje krize

To bo pravi derbi začelja. Tako Domžale kot tudi Nafta sta krepko zaostala za tekmeci in se zasidrala pri dnu razpredelnice. Rumena družina je v tej sezoni le bleda senca nekdanjega kluba, ki se je odlično kosal z najboljšimi slovenskimi klubi in se skoraj v vsaki sezoni potegoval za Evropo. Domžalčani so padli v hudo krizo. Ta ni le rezultatska, ampak jo povzroča tudi pomanjkanje denarja, kar še kako vpliva na skromne predstave izbrancev Dejana Dončića.

Stane Oražem je dolgoletni predsednik domžalskega nogometnega kluba, ki že dolgo ni imel opravka s takšno rezultatsko krizo kot ravno v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Prvi mož Domžal, predsednik Stane Oražem, je o tem spregovoril v sporočilu za javnost: "V preteklem tednu smo do odvisnih oseb pokrili dobršen in dogovorjen del zaostalih obveznosti, obenem pa tudi dosegli dogovor, kako bomo v naslednjih tednih nadaljevali razreševanje situacije. Ne bežimo od dejstva, da je zagotavljanje tekoče likvidnosti v poslu, ki ga opravljamo, velik problem. Razmere se stalno spreminjajo. Gospodarska situacija pri našem naboru sponzorjev se slabša, prav tako je v dobršni meri odvisna od rezultatov članske ekipe. Velikih sponzorjev v državnem lastništvu žal nimamo. Na likvidnost v veliki meri vpliva dejstvo, da večino našega proračuna zaslužimo sami, na trgu, preko prodaje igralcev, ti prihodki pa so realizirani sporadično in pogosto zaradi negotove ekonomske situacije v nogometu, ki se vleče vse od koronakrize, razporejeni skozi daljše časovno obdobje. Dejstvo pa je, da se višine prestopov niso dražile v enaki meri, kot je inflacija poviševala stroške, ki so v našem primeru tudi zaradi zagotavljanja najboljše vzdrževalne službe pri nas in edine delujoče akademije za mlade igralce toliko višji. Poleg inflacije je stroške dvignila tudi široka privatizacija klubov v Sloveniji, kar je ob pogoju konkurenčnosti dodatno povišalo redne stroške delovanja," je za klubsko stran pojasnil Oražem, ki verjame tako v boljše čase za domžalski klub kot tudi boljše rezultate.

To bo prvo gostovanje Nafte pri Domžalah v 1. SNL po 24. marcu 2013. Takrat se je dvoboj končal brez zadetkov (0:0), mreži Nejca Vidmarja in Darka Pršeta sta ostali nedotaknjeni, Lendavčani pa so se nekaj mesecev pozneje poslovili od prve lige in se med elito vrnili šele dobro desetletje pozneje. Foto: Aleš Fevžer

Domžale so v 15 krogih osvojile le šest točk, kar je bistveno premalo tudi za uresničitev najmanjšega možnega cilja, obstanka med elito. V soboto prihaja priložnost, da Domžale po dolgem času zapustijo zadnje mesto. Če bi premagale Lendavčane, bi se zavihtele na deveto mesto. Nafti bodo skušale vrniti za neverjeten poraz v Prekmurju, ko so jeseni že vodile z 2:0, nato pa doživele katastrofo in po junaškem preobratu Nafte izgubile z 2:5. Če bo hotela Dončićeva četa začeti osvajati točke, bo morala začeti tresti mreže. To ji je v tej sezoni uspelo le sedemkrat. Za primerjavo, tolikokrat je v polno meril prvi strelec 1. SNL, nogometaš Primorja Semir Smajlagić. Nafta od nepozabne zmage nad Domžalami (5:2) v prvi ligi ni premagala nikogar, ampak na naslednjih osmih tekmah osvojila le dve točki. Varovanci Jozsefa Bozsika tako ne morejo biti zadovoljni s trenutnim položajem, nov poraz pa bi vse skupaj še otežil, saj bi Nafta, tudi ona ne dosega veliko zadetkov v tej sezoni (10), zdrsnila na zadnje mesto.

Spektakel v Murski Soboti ob velikem jubileju

Gostovanja Olimpije so v Murski Soboti vedno deležna velikega zanimanja ljubiteljev nogometa. Tako velja zelo solidno polne tribune Fazanerije pričakovati tudi v nedeljo, ko bodo prireditelji uradno proslavili stoletnico igranja nogometa v prekmurski prestolnici. Navijaška skupina Black Gringos je napovedala koreografijo po celotnem stadionu, zato vse gledalce naprošajo za pravočasen prihod na tribune. Spektakel se bo začel ob 15. uri, ko se bosta za točke udarila kluba, ki se lahko pohvalita z igranjem v konferenčni ligi. Črno-beli so jo podrobno spoznali leta 2021, ko so navijače navdušili s senzacionalno zmago nad Tottenhamom, zmajem pa gre v tej sezoni, ko se igra ligaški del konferenčne lige, naravnost odlično, saj so v treh nastopih osvojili šest točk, tako da se jim nasmiha preboj v izločilni del. Tega bi si lahko zagotovili že v četrtek, ko se bo v Stožicah mudil severnoirski prvak Larne.

Ko sta se Olimpija in Mura pomerili prvič v tej sezoni, so zmaji v Stožicah nadigrali črno-bele kar s 4:0, kar dvakrat pa je v polno meril Portugalec Diogo Pinto. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi Olimpija, ki pod vodstvom španskega stratega Victorja Sancheza igra kot dobro podmazan stroj in prejema rekordno malo zadetkov, upravičila vlogo favorita, bi Ljubljana spremljala evropske tekme tudi spomladi. Vozovnico za Evropo si želi v tej sezoni priigrati tudi Mura, ki pa pri tem ni najprepričljivejša. Pod vodstvom Oskarja Drobneta dosega spremenljive uspehe in niha v predstavah, bi pa lahko zadnja zmaga, ko so v gosteh odpravili Radomlje kar s 4:2, nakazala začetek boljšega obdobja. Na smolo Mure je nato sledil reprezentančni premor, zdaj pa bo imela opravka z vodilno Olimpijo, ki bo v Murski Soboti zaradi kazni pogrešala na delu Španca Jordyja Goveo.

Vijolični Cesar začenja primorsko turnejo

Sklepno dejanje 16. kroga bo v nedeljo ob 17.30 v mestu vrtnic. V novogoriškem Športnem parku se bosta spopadla Primorje in Maribor. Ajdovcem v prvi prvoligaški sezoni kaže dobro, saj so osvojili že 17 točk, tako da imajo lepo prednost pred najslabšima kluboma v tej sezoni, Nafti in Domžalam. Rdeče-črni so v tej sezoni že izkusili moč Mariborčanov. V Ljudskem vrtu so izgubili z 1:4. Takrat je Semir Smajlagić, zdaj s sedmimi goli prvi strelec tekmovanja, povedel Ajdovce v vodstvo z 1:0, a je sledil odločen odgovor vijolic, ki so že po prvem polčasu vodile s 3:1. Takrat je Mariborčane vodil še Ante Šimundža, tokrat pa se bo prvič, odkar je sedel na vroči vijoličasti stolček, s Primorjem pomeril Boštjan Cesar.

Nazadnje je Primorje doma v 1. SNL pričakal Maribor 21. maja 2011. Takrat v Ajdovščini, ne pa Novi Gorici, kjer se kot gostitelj zaradi nezadostnih pogojev na svojem stadionu v prestolnici burje predstavlja v tej sezoni. Na tekmi, odigrani pred 13 leti, so vijolice zmagale z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 84. minuti dosegel nekdanji reprezentančni napadalec Robert Berić, ki se pri 33 letih dokazuje na Kitajskem. Foto: Vid Ponikvar

Za zdaj mu gre dobro. Maribor ne izgublja, hkrati pa prejema zelo malo zadetkov. Ažbe Jug je tako na zadnjih štirih tekmah kar trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno, tudi na večnem derbiju v Stožicah (0:0). Cilj vijolic na gostovanju v Novi Gorici je jasen. Z novo zmago želijo zadržati visok odstotek osvojenih točk in vztrajati v boju za vrh lestvice, nato pa v nadaljevanju skušati izkoristiti obremenjenost Olimpije in Celja z evropskimi obveznostmi in vse skupaj izkoristiti v lasten prid. Proti Primorju zaradi kazni ne bo mogel zaigrati Josip Iličić.

Maribor čaka po Novi Gorici še eno gostovanje na Primorskem, v naslednjem krogu se odpravlja na derbi 17. kroga h Kopru na Bonifiko. Ravno tam, kjer so se Ajdovci nazadnje veselili prvoligaške zmage, ko so 19. oktobra s 4:3 spravili v slabo voljo Koprčane. Po tem uspehu so na treh tekmah osvojili le še dve točki, nazadnje pa v mestu vrtnic po preobratu Celja izgubili proti branilcem naslova z 1:3.

Tekma v Stožicah prestavljena

Začelo naj bi se v Stožicah, kjer se lahko Bravo v tej sezoni pohvali z izjemno statistiko, saj je dobil vse štiri domače tekme. Ko je igral na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, je bil bistveno manj prepričljiv, na največjem slovenskem nogometnem objektu pa je nizal zmage, s katerimi se je utrdil v zgornji polovici razpredelnice. Danes naj bi Šiškarji ob 17.30 v Stožicah gostili Radomljane, a je dvoboj zaradi neprimerne igralne površine prestavljen. Sneženje v slovenski prestolnici je pokvarilo načrte prirediteljem, prestavljena tekma pa bo najverjetneje odigrana šele v letu 2025.

So pa Radomljani sicer skrajno neugodni gostje za Ljubljančane, saj jim na gostovanjih povzročajo velike težave. V zgodovini 1. SNL namreč mlinarji na šestih tekmah v gosteh sploh še niso izgubili proti Bravu. Trikrat so zmagali, trikrat pa remizirali. Je tokrat napočil čas za prvo domačo zmago mladega ljubljanskega kluba?

Bravo je v tej sezoni kot gostitelj v Stožicah premagal Primorje (4:0), Koper (1:0), Nafto (2:0) in Celje (3:2). Manj prepričljiv je bil na domačih tekmah na stadionu ŽAK, kjer je na treh tekmah osvojil štiri točke (Domžale 0:0, Maribor 0:1 in Mura 2:1). Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V zasedbi Aleša Arnola strelsko izstopa Milan Tučić, ki si s šestimi zadetki na lestvici najboljših strelcev deli drugo mesto še s petimi igralci, v vrstah Radomelj pa je v tej sezoni največkrat mrežo tekmeca zatresel Nino Kukovec. To mu je uspelo štirikrat. Radomljani so vključno s pokalom nanizali tri poraze, zdaj pa želijo pod taktirko Darjana Slavica prekiniti krajšo rezultatsko krizo, pri kateri pa je treba upoštevati, da so izgubljali proti Olimpiji, Mariboru in Muri, in nadaljevati imeniten niz gostovanj mlinarjev pri Bravu. Na njega pa bodo najverjetneje morali počakati na prihodnje leto.

