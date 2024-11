V živo: Cesar prvič v Ljudskem vrtu, brez golov v Domžalah

V 14. krogu 1. SNL bo v ospredju nedeljski derbi na stadionu Z'dežele, kjer se bosta pomerila Celje in vodilna Olimpija, ki ima pet točk več. Na prvi sobotni tekmi sta Domžale in Radomlje igrala 0:0, Radomlje ob 17.30 gostujejo v Ljudskem vrtu pri Mariboru. Čeprav Boštjan Cesar vijolične vodi četrtič, pa jih prvič na domačem stadionu. Nedeljski spored bosta v času kosila odprla Bravo in Mura, za konec kroga pa sledi še obračun Nafte in Kopra.

1. SNL, 14. krog:

Sobota, 2. november:

Nedelja, 3. november:

Brez golov v Domžalah

Domžale proti Primorju. Gola nismo dočakali. Foto: Filip Barbalić Krog se je začel v Domžalah, kjer je zadnja ekipa letošnje sezone gostila Primorje. Ta je imel na osmem mestu sicer kar enajst točk prednosti pred zadnjimi Domžalami. Nedavni poraz proti Olimpiji je le še poglobil krizo rumene družine, Primorje pa je v mesto ob Kamniški Bistrici prišlo po remiju z Nafto.

V prvem delu so imeli terensko premoč gostje Domžalčani so sicer prvi zapretili, v deset minuti je po strelu Luke Kambiča z roba kazenskega prostora dobro posredoval vratar Primorja Gašper Tratnik. V nadaljevanju je domači obrambi dvakrat v protinapad pobegnil Semir Smajlagić, prvič je akcijo slabo končal, drugič pa je skušal preigrati še vratarja Ajdina Mulalića, a ni bil uspešen.

V 59. minuti je po podaji Tilna Klemenčiča v kazenskem prostoru dobro meril z glavo Žan Bešir, žoga pa je končala tik ob vratnici. Deset minut pozneje pa je imel novo priložnost Smajlagić, a je tudi tokrat Mulalić žogo po njegovem strelu ustavil. Domžalčani so bili blizu zadetku v 80. minuti, ko je s prostega strela močno udaril Daniel Offenbacher, žoga pa je poletela tik nad prečko vrat Primorja. V 84. minuti so domači ostali le z desetimi, saj je drugi rumeni karton dobil Marcel Lorber. A so kljub povečanemu pritisku gostov, še eno lepo priložnost je imel po strelu iz bližine Smajlagić, zdržali in si priborili točko.

Radomlje želijo presenetiti še Maribor

Sobotni spored se nadaljuje v Ljudskem vrtu, kjer Maribor gosti vroče Radomlje (17.30). Varovanci Boštjana Cesarja so v prejšnjem krogu iztržili remi proti Muri, po katerem so še povečali zaostanek za Olimpijo. Zdaj se želijo na zmagovite tirnice vrniti proti Radomljam, a jih čaka vse prej kot lahka naloga.

Še nedolgo tega so si v Radomljah grizli nohte in pogledovali čez ramo proti coni izpada. Po sanjskem oktobru je zgodba povsem drugačna. Mlinarji so namreč drugega za drugim premagali vse konkurente za obstanek, za češnjo na vrhu torte pa so poskrbeli pretekli konec tedna. Čeprav je v prvi polovici srečanja kazalo na povsem drugačen razplet, je varovancem Darjana Slavica uspelo ugnati aktualne prvake iz Celja. Rezultat, ki se bo vpisal v anale radomeljskega kluba, saj gre za izenačen rekord po številu zaporednih zmag, bodo poskušali rumeno-črni nadgraditi v soboto, ko gostujejo pod Kalvarijo.

"Doma je vedno najlepše, tekme v Ljudskem vrtu prinašajo dodaten motiv in se veselim sobotnega dvoboja. Tekmecem namenjamo dolžno spoštovanje, nogometaši Radomelj so v ligaškem tekmovanju nanizali štiri zaporedne zmage, toda verjamem, da smo boljša ekipa, kar želimo na ustrezen način dokazati v medsebojnem obračunu. Smo v boju za vrh prvenstvene lestvice in storili bomo vse, da znova osvojimo tri točke," je pred predzadnjo domačo tekmo Maribora v koledarskem letu 2024 dejal Karol Borys.

Mura bo gostovala pri Bravu. Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v nedeljski spored bosta na igrišče stopila Bravo in Mura. Po treh tekmah brez točke v prvenstvu je ekipa Bravo Kostel med tednom slavila v pokalu in si priborila vstop med 16 najboljših ekip v tem tekmovanju. Do napredovanja je prišla tudi Mura, ki je zlahka z 9:0 odpihnila Zavrč, a so ob tem Prekmurci v prvi ligi brez zmage na zadnjih petih zaporednih tekmah. Nazadnje so remizirali z Mariborom.

"Ključna zadeva proti Muri bo zagotovo to, da ne prejmemo lahkih zadetkov. Da bomo sposobni žogo odvzemati tako kot na tekmi z Mariborom, da si znova ustvarimo lepo število priložnosti in ponovimo umirjenost pred golom," je pred srečanjem dejal trener Brava Aleš Arnol.

Derbi v Celju, Riera: Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje

Največ pozornosti bo v 14. krogu požel nedeljski obračun v Celju, ko se bodo varovanci Alberta Riere pomerili z vodilno Olimpijo, ki jo je Španec vodil v preteklosti. Ljubljanska ekipa ima na vrhu pet točk prednosti pred Celjem, ki je v zadnjem krogu nepričakovano klonilo proti Radomljam (2:4), na drugi strani je bila Olimpija uspešna proti Domžalam (3:0). "To je pomemben dvoboj, saj igramo proti enemu največjih tekmecev. Na lestvici smo v dobrem položaju, saj vodimo s petimi točkami prednosti. S to tekmo lahko razliko povečamo na osem točk. Tako pač je. Imamo to priložnost. Potrudili se bomo, čeprav vemo, da bo težko. Imamo pozitivno vzdušje in bomo dali vse od sebe," je pred tekmo dejal trener Olimpije Victor Sanchez. Zadnje medsebojno srečanje se je avgusta končalo z remijem z 2:2.

Olimpijo čaka pot v Celje. Foto: Aleš Fevžer

Svoje načrte ima tudi Riera. "V tekmo se podajamo z zavedanjem, da smo na vseh treh derbijih z neposrednima konkurentoma za naslov pokazali svoj pravi obraz. Maribor smo premagali dvakrat, z Olimpijo remizirali. Olimpija ni premagala ne nas ne Maribora, a za razliko od nas ni izgubljala točk proti ekipam nižje na lestvici. Na to bomo morali biti v prihodnje pozornejši," je pred drugim letošnjim obračunom z Olimpijo dejal Riera, ki niti malo ne dvomi o svoji ekipi. "Smo aktualni državni prvaki in verjamem, da bomo v nedeljo prikazali temu primerno predstavo. Proti Olimpiji želimo pokazati, da smo boljši z žogo v nogah in brez nje v posesti, posledično pa priti do zmage in treh točk. V vsakem primeru, ne glede na končni rezultat, pa se prvenstva ne odločajo v novembru, temveč v maju. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje," je še sporočil Riera.

Za konec še v Lendavo

Krog bosta v nedeljo v Lendavi sklenila Nafta in Koper. Nafta je trenutno na predzadnjem mestu 1. SNL z osmimi točkami, tremi več od zadnjih Domžal. Koper je tretji s kar 15 točkami več od tokratnega tekmeca. Obe ekipi sta bili sicer med tednom uspešni v pokalnem tekmovanju. Koper je po podaljšku izločil Bilje, Nafta pa je s 3:0 izločila Videm.

