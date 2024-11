V živo: noro, kakšen zaključek derbija v Celju! Koper v Lendavi.

Vodilna Olimpija je v derbiju 14. kroga 1. SNL na stadionu Z'dežele prekrižala načrte Celjanom, zmagala z 1:0 in prednost pred branilci naslova povišala na osem točk prednosti. Drugi spopad španskih strategov Alberta Riere in Victorja Sancheza v tej sezoni je tako pripadel trenerju zmajev. Zmagoviti zadetek je dosegel Raul Florucz, Celjani pa so v zadnji sekundi zapravili najstrožjo kazen. Aljoša Matko je poslal žogo visoko čez vrata. Bravo je v uvodni nedeljski tekmi doma ugnal Muro z 2:1, vsi trije zadetki so padli po strelih z bele točke. Maribor je v soboto na debiju Boštjana Cesarja v Ljudskem vrtu z 1:0 premagal Radomlje, Domžale in Primorje sta se razšla z 0:0. Za konec kroga sledi še obračun Nafte in Kopra.

V Lendavi se pravkar v sklepnem dejanju 14. kroga merita Nafta in Koper. Nafta je trenutno na predzadnjem mestu 1. SNL z osmimi točkami, tremi več od zadnjih Domžal. Koper je tretji s kar 15 točkami več od tokratnega tekmeca. Obe ekipi sta bili sicer med tednom uspešni v pokalnem tekmovanju. Koper je po podaljšku izločil Bilje, Nafta pa je s 3:0 izločila Videm.

Celjani bili nevarnejši, a gredo točke v Ljubljano

V knežjem mestu je v nedeljo potekal veliki derbi 14. kroga, ki si ga je v živo ogledal tudi slovenski selektor Matjaž Kek. Celjani so od prve minute zagospodarili na igrišču in pritisnili na vrata Olimpije. V 9. minuti je uspešno preigraval med obrambo zmajev Aljoša Matko. Nekdanjemu napadalcu tako zmajev kot tudi vijolic se je ponudila lepa priložnost za zadetek, a je njegov strel z bližine ubranil Matevž Vidovšek.

Zeleno-beli so po uvodni priložnosti Celjanov zaigrali bolje, pokazali več želje in kakovosti v napadu, v 18. minuti pa je nevarno streljal Raul Florucz. Najboljši nogometaš Olimpije se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, žoga je na poti do vrat zadela enega izmed celjskih branilcev, nato pa jo je izkušeni Matjaž Rozman izbil v kot in preprečil vodstvo zmajev.

Aljoša Matko se je podobno kot Raul Florucz v prvem polčasu veselil zadetka le nekaj sekund. Foto: Aleš Fevžer

Hitronogi Aljoša Matko je znova zapretil v 22. minuti, ko je ušel ljubljanski obrambi, nato pa z desne strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom poslal žogo za las mimo vrat. Ko je sredi prvega polčasa rumeni karton prejel David Sualehe, je postalo jasno, da Portugalec na naslednji tekmi ne bo mogel pomagati soigralcem. To pa je ravno večni derbi v Stožicah, kjer bo 10. novembra gostoval Cesarjev Maribor.

Najprej razveljavljen zadetek Floruczu, nato še Matku

Derbi je napolnil osrednjo tribuno celjskega stadiona. Foto: Aleš Fevžer V 32. minuti se je zatresla mreža Celja. Raul Florucz je v protinapadu prejel imenitno podajo in se zapodil proti celjskim vratom, nato še preigral vratarja Rozmana in žogo potisnil v mrežo, a so se navijači Olimpije, na stadionu Z'dežele se jih je zbralo nekaj sto, veselili le nekaj sekund. Zadetek je bil namreč upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Avstrijca romunskih korenin.

Kaj kmalu pa je bil razveljavljen tudi zadetek Celjanov. Aljoša Matko je atraktivno premagal Vidovška s strelom pod prečko, a je pred tem njegov soigralec Armandas Kučyš, ki je bil tudi v nedovoljenem položaju, nepravilno oviral Ahmeta Muhamedbogovića. Tako je v knežjem mestu na celjsko-ljubljanskem spopadu ostalo pri začetnem položaju. Celjani so bili v prvem polčasu nevarnejši, razmerje strelov na gol je znašalo 10:3 za gostitelje (a le 2:1 v strelih v okvir vrat), izvedli so tudi sedem kotov, Olimpija pa le enega.

Florucz spravil Celjane v težave

Začetek drugega polčasa je pripadel nogometašem Olimpije, ki so v 50. minuti povedli z 1:0. Nedopustno napako si je na sredini igrišča privoščil reprezentančni branilec Celja David Zec, nato se je žoge dokopal Raul Florucz, se otresel Damjana Vukliševića, nato pa z zahtevnega položaja, ko ga je pokrival Juanjo Nieto, z mojstrskim strelom po tleh, žoga se je od vratnice odbila v mrežo, premagal Matjaža Rozmana. Zmaji so povedli z 1:0.

Raul Florucz je dosegel že šesti gol v 1. SNL v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Navijači Olimpije so v Celju prišli na svoj račun. Foto: Aleš Fevžer V 62. minuti je z igrišča odšepal Pedro Lucas. Napadalec Olimpije si je poškodoval koleno, kar je velik udarec za zmaje, saj jih v prihodnjih tednih čaka ogromno zahtevnih tekem, njegov trener pa je v igro poslal mladega slovenskega reprezentanta Dina Kojića.

Celjanom je začelo zmanjkovati časa za morebiten preobrat, večjih priložnosti, ob katerih bi lahko klonila obramba Olimpije, ni bilo na pretek. V 74. minuti je prišel do strela Mark Zabukovnik, nevarno sprožil, a se je izkazal kapetan zmajev Marcel Ratnik in blokiral njegov strel. Na drugi strani je z razdalje zapretil Agustin Doffo, a je žoga švignila mimo vrat.

V 82. minuti je prosti strel za Celjane, razdalja je bila okrog 20 metrov, izredno izvedel Ivan Brnić. Hrvat je prisilil Vidovška, da je pokazal svoje vrhunske sposobnosti in preprečil izenačenje Celjanov. Gostitelji so se znašli v nehvaležnem položaju, hrbet jim je obrnila tudi sreča, saj je Aljoša Matko v 89. minuti zadel vratnico, tako da je ostalo pri tesni prednosti Olimpije.

Matko z bele točke visoko čez prečko!

Igrala se je že peta minuta sodnikovega podaljška, ko so gostitelji krenili v zadnji napad in iskali pot do izenačenja. Nato pa se jim je ponudila imenitna priložnost. In to kakšna! David Zec je v kazenskem prostoru streljal proti vratom, žoga je zadela Ahmeta Muhamedbegovića v roko, sodnik Bojan Mertik pa je pokazal na belo točko. Odločitev je potrdil po posredovanju VAR. Celjani so tako dobili imenitno priložnost za izenačenje v zadnji sekundi.

Olimpija je Mariboru pred večnim derbijem pobegnila na tri, Celjanom pa že na osem točk prednosti. Foto: Aleš Fevžer

Odgovornost za izvajanje je prevzel Matko, a je bitka živcev naredila svoje. Grdo je zgrešil cilj, žogo poslal visoko čez vrata, nogometaši Olimpije pa so stekli v objem vratarju Vidovšku, ki je tako še enkrat več ohranil mrežo nedotaknjeno.

Celjanom ni pomagala boljša statistika (20:6 v strelih na gol, 4:3 v okvir vrat, 12:4 v kotih), Olimpija, ki ima z naskokom najboljšo obrambo v slovenskem prvenstvu, je osvojila dragocene točke v boju za naslov. Veselje v ljubljanskih vrstah je skazila le poškodba Pedra Lucasa. O tem, kako dolgo bo 26-letni Brazilec odsoten z igrišč, bo znano v prihodnjih dneh. Tako Celje kot Olimpijo čaka zahteven teden, oba bosta najprej dejavna v konferenčni ligi.

Festival zadetkov z bele točke v Šiški

Gašper Trdin je oba zadetka za Bravo dosegel z bele točke. Foto: Jure Banfi Bravo je prekinil niz treh ligaških porazov, potem ko je na svojem igrišču ugnal Muro po zaslugi boljše igre in dveh enajstmetrovk Gašperja Trdina. Bravo se je utrdil na petem mestu, medtem ko je Mura, ki je šest tekem brez zmage, šesta. Sprva so bili bližje uvodnemu zadetku gostje, Dario Vizinger je zapravil dve priložnosti, v 36. minuti pa so Ljubljančani prišli do najstrožje kazni, potem ko je Florijan Raduha zrušil prodirajočega Matica Ivanška. Z bele pike je bil v 37. minuti zanesljiv Trdin.

V 54. minuti je glavni sodnik David Šmajc znova pokazal na belo točko po prekršku nad Angeem N'Guessanom. Spet je bil zanesljiv izvajalec enajstmetrovke Trdin. Tri minute pozneje so Šiškarji znova zadeli, a je bil Jakoslav Stanković v prepovedanem položaju.

V 90. minuti so do častnega zadetka prišli gostje. Sodnik je pokazal še tretjič na tekmi na belo točko, tokrat po prekršku nad Kaijem Cipotom za Muro, Amadej Maroša pa je z bele pike zmanjšal zaostanek.

Cesar v Ljudskem vrtu debitiral z zmago

Boštjan Cesar je prvič vodil Maribor v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi Varovanci trenerja Boštjana Cesarja so v prejšnjem krogu iztržili remi proti Muri, to soboto pa je Maribor čakala prva tekma v Ljudskem vrtu, odkar je ekipo iz štajerske metropole prevzel ljubljanski strateg. Na svoj 24-rojstni dan je Orphe Mbina zadel za vodstvo in tudi zmago Maribora z 1:0, osmo zmago v sezoni. Vijoličasti niso navdušili z napadalno igro, slišali tudi nekaj žvižgov, a tri točke vendarle niso bile vprašljive, saj se je še enkrat več med vratnicama izkazal sijajni Ažbe Jug.

Domači so po dobrem začetku Radomljanov prvi zapretili v šesti minuti, a je žoga po strelu Nika Grlića z okoli 12 metrov končala naravnost v naročju Emila Velića. Na začetku 20. minute so domači povedli. Po lepi kombinaciji je do strela z levico z roba kazenskega prostora prišel Sheyi Ojo, žoga je za. minute. dela vratnico, na pravem mestu pa je bil Mbina in dosegel svoj peti gol v prvenstvu.

Viole so pomagale Mariborčanom do tesne zmage nad Radomljani. Foto: Jure Banfi Radomljani bi morali izenačiti v 37. minuti, ko je po lepi podaji Roka Štormana na desni preigraval Stjepan Davidović, podal v osrčje kazenskega prostora, tam pa je iz ugodnega položaja prek gola meril prav Štorman. Prvič so gosti v okvir vrat sprožili ob koncu polčasa, a je Jug ukrotil poskus Štormana. Borbenost se je v 64. minuti gostom izplačala, a je z roba kazenskega prostora Štorman vnovič žogo poslal visoko prek vrat. Po kotu v naslednji minuti pa je Rok Ljutić v nadaljevanju akcije z glavo žogo poslal naravnost v Juga.

Radomljani so pritiskali vse višje na obrambno linijo vijoličastih. Ukradli so nekaj žog, a si prave priložnosti z izjemo tiste Nina Kukovca v 68. minuti, ko je blok domačih preprečil izenačenje, niso priigrali. V 75. je atraktivno po fliperju v kazenskem prostoru poskusil rezervist Hilal Soudani, a zgrešil cilj. Pet minut pozneje je še en rezervist Benjamin Tetteh iz nekoliko ugodnejšega položaja z leve strani streljal naravnost v Velića.

Ažbe Jug je svoje delo med vratnicama opravil z odliko. Foto: Jure Banfi

Rezervist Marko Božić je v 88. minuti lepo preigraval, nato pa iz mrtvega kota zadel v glavo Velića za prvi kot Maribora na tekmi. Po njem je zapretil Tetteh, a se je izkazal Velić, ki je bil dovolj pozoren ob bližnji vratnici. V 90. minuti je poskusil še en rezervist György Komaromi, a s prefinjenim strelom malo zgrešil cilj. Rezervist Pogačar je imel v izdihljajih srečanja zadnjo priložnost za izenačenje, a so mu strel domači blokirali.

Brez golov v Domžalah

Domžale proti Primorju. Gola nismo dočakali. Foto: Filip Barbalić Krog se je začel v soboto v Domžalah, kjer je zadnja ekipa letošnje sezone gostila Primorje. Ta je imel na osmem mestu sicer kar enajst točk prednosti pred zadnjimi Domžalami. Nedavni poraz proti Olimpiji je le še poglobil krizo rumene družine, Primorje pa je v mesto ob Kamniški Bistrici prišlo po remiju z Nafto.

V prvem delu so imeli terensko premoč gostje Domžalčani so sicer prvi zapretili, v deset minuti je po strelu Luke Kambiča z roba kazenskega prostora dobro posredoval vratar Primorja Gašper Tratnik. V nadaljevanju je domači obrambi dvakrat v protinapad pobegnil Semir Smajlagić, prvič je akcijo slabo končal, drugič pa je skušal preigrati še vratarja Ajdina Mulalića, a ni bil uspešen.

V 59. minuti je po podaji Tilna Klemenčiča v kazenskem prostoru dobro meril z glavo Žan Bešir, žoga pa je končala tik ob vratnici. Deset minut pozneje pa je imel novo priložnost Smajlagić, a je tudi tokrat Mulalić žogo po njegovem strelu ustavil. Domžalčani so bili blizu zadetku v 80. minuti, ko je s prostega strela močno udaril Daniel Offenbacher, žoga pa je poletela tik nad prečko vrat Primorja. V 84. minuti so domači ostali le z desetimi, saj je drugi rumeni karton dobil Marcel Lorber. A so kljub povečanemu pritisku gostov, še eno lepo priložnost je imel po strelu iz bližine Smajlagić, zdržali in si priborili točko.

