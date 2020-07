Včasih le pravi planinci, danes tudi taki, ki sprašujejo, ali lahko pri njih šotorijo

Na razgledni vzpetini nad prevalom Prehodavci v idiličnem okolju, dve uri hoda od Koče pri Triglavskih jezerih, stoji Zasavska koča na Prehodavcih. Lanska zmagovalka Siolove akcije Naj planinska koča 2019 v kategoriji naj visokogorska planinska koča je dobre tri mesece na leto dom oskrbnice Tee Dernovšek.

Zasavska koča stoji na razgledni vzpetini nad prevalom Prehodavci. Foto: Ana Kovač

Razgledi, ki očarajo. Foto: Ana Kovač

Letos mineva peto leto, odkar se je pridružila oskrbniškemu osebju na Prehodavcih, pred tem pa izkušnje z delom v gorah dve leti nabirala v Domžalskem domu na Mali planini. Kaj je komunikologinjo prineslo v visokogorje?

"Sedem let sem delala v marketingu, a tega ne bi več počela. Naveličala sem se klasičnega pisarniškega dela, zdaj tu res uživam, kar ni težko (pokaže na izjemne razglede, op. p.). So mi bili pa hribi že od majhnega pri srcu, saj smo z družino veliko zahajali v gore.

Vedno sem govorila, da bom enkrat, ko bom v pokoju, tudi sama delala v hribih. Nato pa se je ponudila priložnost, da se to lahko zgodi že malo prej. Sprejela sem jo. Zdaj sem že peto leto tu gor," razlaga Dernovškova.

Zadnja štiri leta je v oskrbniški ekipi sodelovala tudi z Juretom Brečkom, ki je za planinsko postojanko na 2.071 metrih skrbel kar 15 let, trenutno pa "pavzira". Zdaj trio, ki skrbi, da stvari v koči tečejo, kot morajo, ob Tei sestavljata še Vesna in Aljaž. Dela ne zmanjka.

"Je kar naporno (smeh, op. p.). Začnemo malo pred 6. uro in najprej poskrbimo za zajtrke, za tiste, ki prespijo. Sledijo pospravljanje, kuhanje, pripravljanje za drugi del dneva. Čez dan skrbimo za dnevne goste, pozno popoldan pa pridejo že novi na spanje. Zaključujemo okoli 22. ure, prostega časa je bolj malo," opisuje pester delavnik.

Foto: Ana Kovač Prehodavška gibanica - zadnja štiri leta zaščitni sladki znak Prehodavcev. Sestavine so podobne kot pri prekmurski, le priprava je nekoliko drugačna …. Foto: Ana Kovač

Zakaj Zasavska?

Čeprav koča leži med Primorsko in Gorenjsko, spada pod okrilje zasavskih planincev (od tod tudi ime, saj so bila prav planinska društva iz Zasavja tista, ki so kočo postavila) oziroma Planinskega društva Radeče.

Zasavsko kočo na Prehodavcih so zasavska planinska društva zgradila tik nad nekdanjo italijansko obmejno karavlo. Odprli so jo leta 1954. Foto: Ana Kovač

"V začetku 50. let so se Zasavci odločili, da bodo tukaj postavili kočo. Mislim, da so odločitev sprejeli povsem spontano, da so nekoč hodili po teh hribih, se malo ustavili na tej lokaciji, tukaj je bila včasih že italijanska karavla, in si rekli, da bi bilo res fino imeti tukaj kočo, v kateri bi lahko malo pojedli, popili, morda prespali.



Vsa zasavska planinska društva so tako stopila skupaj in najprej zgradila manjšo kočo, ki so jo pozneje razširili, čeprav še vedno ni največja. Planinsko društvo Radeče takrat še ni imelo v upravljanju nobene koče, tako da so se odločili, da upravljanje prevzamejo oni," o tem, od kod ime Zasavska koča, pojasnjuje naša sogovornica.