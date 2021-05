Za v hribe se opremite kot glavna junaka nove spletne oddaje

Slovenija je raj za ljubitelje pohodništva in planinarjenja. Prav v vsakem koščku Slovenije boste našli hrib, na katerega lahko splezate in se razgledate po okoliški pokrajini. A brez prave opreme se tudi vzpon na sosednji grič lahko spremeni v pravo muko.

Najpomembnejša oprema so kakovostni pohodniški čevlji

Pohodniška obutev se med seboj razlikuje glede na zahtevnost vaših tur in terena. Zato pri izbiri kakovostne obutve imejte v mislih vprašanje, kje jo boste uporabljali, ali boste hodili na lahkotne izlete in obiskovali koče v sredogorju ali pa se boste povzpeli tudi po skalnatih pobočjih visokogorja. Izbiri kakovostnih pohodniških čevljev namenite dovolj časa in preizkusite več modelov, le tako boste izbrali najustreznejše zase.

Za rekreativno športno udejstvovanje in vzpenjanje na kakšen manjši hrib izberite lahke nizke pohodniške čevlje, ki imajo dovolj robusten podplat, da zagotovijo dober oprijem na različnih terenih. Z vodoodbojno membrano pa boste lahko brez skrbi, tudi če vas ujame dež.

Za visokogorje boste potrebovali visoke pohodniške čevlje oziroma gojzarje. Ti nudijo dovolj opore za gležnje, zlasti pri sestopu, in stabilizirajo stopalo, da je korak varnejši. Podplati gojzarjev so običajno iz kakovostnejše gume, ki preprečuje hitre zdrse. Konica čevljev je opremljena z dodatno zaščito v primeru udarca s čevljem ob skalo. Ker pa so vremenske razmere v visokogorju nepredvidljive, je priporočljivo izbrati vodotesno obutev.

Vsake nove pohodniške čevlje pred prvim izletom v gore preizkusite na bližnjih terenih, da se stopalo navadi na novo obutev in da ne bo prišlo do neželenih žuljev.

Pri nakupu kakovostne obutve se orientirajte po tem, ali boste obiskovali planinske koče v visokogorju ali pa boste hodili po bolj ravninskih poteh.

Nahrbtnik je najbolj zvest spremljevalec vsakega ljubitelja gora

Nahrbtnik je zagotovo najbolj funkcionalen kos opreme, saj si enostavno ni mogoče predstavljati, da bi se odpravili v hribe s kakršnokoli drugo torbo. Nahrbtnik omogoča prenašanje vse potrebne opreme, hrane in pijače. Hkrati pa omogoča simetrično razporeditev teže, da med hojo lahko ohranjamo nujno potrebno stabilnost.

Pomembno je, da je nahrbtnik udoben in dovolj prostoren za vaše zahteve. Kako ga boste pripravili in kaj boste vzeli s seboj, pa je odvisno predvsem od dolžine in načina vašega potovanja. Velja pravilo, da daljša, kot je tura, več prtljage boste potrebovali. Posledično je nahrbtnik večji in težji.

Kako so svoj nahrbtnik pripravili Vesna, Ažbe in Urša, ki so se odpravili na različno zahtevne ture, pa preverite spodaj. Lahko vam je v pomoč pri načrtovanju naslednjega obiska slovenskih vrhov.

Ko vrh osvojite, ste nagrajeni z dih jemajočimi razgledi.

Vesna se enkrat tedensko odpravi na Limbarsko Goro

Limbarska Gora je Vesnin priljubljeni hrib, kamor se odpravi za sprostitev po stresnih delavnikih in kjer napolni svoje notranje baterije. Vsakotedenski izleti na Limbarsko Goro ji pomagajo, da vzdržuje telesno kondicijo in dobro počutje, običajno osvoji vrh v 45 minutah. Za tovrstno aktivnost potrebuje manjši nahrbtnik do 20 litrov prostornine, v katerega pospravi steklenico vode, po potrebi kakšno banano ali čokoladico in dodaten kos toplejšega oblačila.

Ažbe gre raziskovat Veliko planino

Za pohod na Veliko planino bo Ažbe potreboval cel dan. Tovrstni enodnevni izleti so po navadi že dovolj zahtevni, predvsem pa vodijo dovolj visoko v hribe, da bo potreboval kar nekaj dodatnih oblačil. Ko začne hoditi, je v dolini po navadi toplo, potem pa temperatura vsakih nekaj sto višinskih metrov pada. Ko pride na vrh, se poleg toplega čaja še kako prileže sveža majica, topel pulover ali vetrovka. Za vse to pa je treba najti prostor v nahrbtniku. Poleg tega pa je dobro imeti vsaj trilitrski meh za vodo, nekaj energijskih ploščic in še kakšno uporabno drobnarijo. Zelo priporočljivo je imeti s sabo komplet prve pomoči.

Za enodnevne izlete so primerni nahrbtniki, katerih prostornina se giblje med 20 in 40 litri. Kakšnega boste izbrali, je predvsem odvisno od tega, kaj običajno nesete s seboj.

Urša gre na Juliana trail

Urša je izkušena pohodnica, ki vsako leto osvoji več slovenskih dvatisočakov. Za letošnje poletje ima Urša v načrtu prehoditi pohodniško pot Juliana trail, dolgo 267 kilometrov. Za takšen podvig bo potrebovala precej večji nahrbtnik, ki ima vsaj 65 litrov prostornine, za veliko opreme. Zelo priporočljivi so nahrbtniki, ki jih lahko povečamo za dodatnih deset oziroma petnajst litrov. Izbira pravilnega nahrbtnika je spet precej odvisna od dolžine in načina potovanja.

Urša bo s seboj vzela tudi manjši športno-pohodniški šotor, spalno vrečo, napihljivo blazino, kuhalnik in jedilni pribor. V vsakem primeru pa potrebuje vso opremo, ki bi jo sicer vzela na krajše pohode, in še kar nekaj dodatnih kosov oblačil.

Ne bo odveč opozoriti, da imejmo s sabo tudi toplo oblačilo ter kapo in rokavice, v gorskem svetu se vreme namreč zelo hitro spreminja, zelo nizke temperature in sneg poleti v gorah niso nič nenavadnega.

Varno v hribe

Najbolj varno je, da se držite markiranih poti. Foto: Getty Images Gore in hribi imajo svojo moč. V svojem sijaju vabijo, da se odtrgate iz udobnega zavetja vsakdana in se podate na nepozabno avanturo. Vendar previdno, saj se še tako lepa hribovska pravljica lahko spremeni v zgodbo z neprijetnim koncem, če za vzpon niste ustrezno pripravljeni, poučeni in opremljeni.

Vedno izbirajte vrhove, ki ustrezajo vaši fizični pripravljenosti. Le tako boste ohranili veselje do hribolazenja. Vsako pot v hribe skrbno načrtujte, preverite, kako do izhodišča, in se pozanimajte o težavnosti poti, ki jo boste prehodili. Ne pozabite preveriti vremena!

Že en dan prej si pripravite vso ustrezno opremo, da zjutraj v naglici ne boste česa pomembnega pozabili. Včasih se zgodi, da zaradi majhne nepazljivosti del pomembne opreme pozabite doma, to pa opazite šele po urah vožnje na izhodišču. Neustavljiva želja vas bo zagotovo gnala naprej, kar zna biti zelo nevarno. Zato je pomembno, da vklopite razum. Gora vas bo počakala!

Naredite si seznam opreme, ki jo potrebujete za pohodniške izlete, tako da boste vedno na pot odšli ustrezno pripravljeni:

Spremljajte označbe na poti in se ne oddaljujte od markiranih poti. Poskrbite za redne odmore in malico, ki vas bo ohranjala pri močeh in energiji. Na poti spoštujte naravo in okolje. Vso embalažo, ki jo nosite s seboj, odnesite nazaj v dolino in jo tam odvrzite v za to namenjen zabojnik. S svojimi dejanji bodimo zgled drugim.

V hribe z otroki

Pohodništvo z otroki je prijetna, zabavna in zdrava aktivnost. A pohodništvo z njimi ni vedno preprosto. Izbirajte vrhove, primerne njihovim zmožnostim. Predvsem pa upoštevajte, da boste cilj dosegli pozneje, kakor pričakujete. Otroci imajo namreč drugačne interese od staršev in pogosto ob poti najdejo vrsto zanimivih stvari, ki jih je vredno raziskati.

Preden pa se z njimi odpravite v hribe, tudi za njih izberite kakovostno pohodniško opremo.