Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Petek,
24. 7. 2026,
17.18

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča hribi gore pohodništvo Mozirska koča na Golteh Golte nasvet za izlet v hribe Kamniško-Savinjske Alpe

Petek, 24. 7. 2026, 17.18

1 ura, 31 minut

Nasvet za izlet v hribe (141.)

Za takšne razglede in dobrote se je treba potruditi – na Golte iz doline

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
pohod na Golte | Mozirska koča na Golteh je poleti odprta vse dni v tednu. | Foto Matej Podgoršek

Mozirska koča na Golteh je poleti odprta vse dni v tednu.

Foto: Matej Podgoršek

Kraška planota Golte nad Mozirjem je primerna za aktivne počitnice vse dni v letu, pozimi za smučanje, poleti za pohodništvo. Dobra stran Golt je, da jih lahko obiščete vsi. Če se zapeljete na samo planoto, do alpskega vrta ali hotela, lahko naredite kakšno krajšo, položno turo, če pa s pohodom začnete v dolini, pa lahko naberete tudi prek tisoč višinskih metrov. V Siolovem petkovem nasvetu za izlet v hribe vam opisujemo pot iz Žekovca, od spodnje postaje nihalke do Mozirske koče, kjer vas bodo zagotovo dobro pogostili. Mimogrede: ste že glasovali za naj planinsko kočo 2026? Le dajte, saj šteje vsak glas, tudi vaš!

pohod Muzec Stol
Sportal Krožna in še grebenska pot: iz Breginja na Muzec in Stol #video

Na izhodišču v Žekovcu raje izberemo levo pot. | Foto: Matej Podgoršek Na izhodišču v Žekovcu raje izberemo levo pot. Foto: Matej Podgoršek Ta in nekaj naslednjih petkov vas vabimo na ture v hribe in gore nad Zgornjo Savinjsko dolino. Nekoliko odmaknjena dolina je kot nalašč za večdnevni hribovski oddih. Za bazo lahko izberete gorniško vas Luče. Pol ure vožnje pred Lučami je ena prvih višjih gora nad dolino Savinje – planota Golte. Njene najvišje točke imajo okoli 1.500 metrov nadmorske višine. Najvišji vrh Boskovec, ki nima razgleda, meri 1.588 metrov. Za razgled se je najbolje povzpeti na vrh smučišča, slab pa ni niti pri Mozirski koči. Do nje je iz doline 865 višinskih metrov vzpona, približno dve uri hoje. Vzpon se začne v vasi Žekovec (500 metrov nadmorske višine), kjer parkiramo na parkirišču pri nihalki (poleti je parkiranje brezplačno).

Poglejte, kako je videti pot do Mozirske koče in na Golte iz doline:

Glasovanje NPK 2026 | Foto:

Na krajšem odseku skozi Zagradiško pušo se bomo hitro ogreli. | Foto: Matej Podgoršek Na krajšem odseku skozi Zagradiško pušo se bomo hitro ogreli. Foto: Matej Podgoršek Nedaleč od parkirišča, pri zadnjih hišah, je prva planinska tabla. Na začetku se pot razcepi v dva kraka, ki se po dobrih 20 minutah združita. Bolje bo, da izberemo levo pot skozi Zagradiško pušo, ki je kakšno minuto daljša od desne, kjer lastniki vikendov neradi vidijo, da se hodi po njihovi zemlji. Še preden dosežemo obširne smrekove gozdove Golt, nas prva polovica vzpona vodi po raznoliki pokrajini južnih pobočij te planote. Tu je še nekaj samotnih kmetij, zato je del markirane pešpoti speljan po asfaltni cesti in prek travnikov, ki so v tem času tako bujno cvetoči.

Prva polovica vzpona poteka tako skozi gozd kot tudi čez travnike, krajši čas tudi po asfaltni cesti. | Foto: Matej Podgoršek Prva polovica vzpona poteka tako skozi gozd kot tudi čez travnike, krajši čas tudi po asfaltni cesti. Foto: Matej Podgoršek

Z roba Golt pogled v smeri, kamor smo namenjeni. | Foto: Matej Podgoršek Z roba Golt pogled v smeri, kamor smo namenjeni. Foto: Matej Podgoršek Pot je lepo markirana, tudi na prečenjih cest in travnikov ni dileme, kam je treba kreniti. Po dveh tretjinah vzpona za prvo planino še drugič dosežemo glavno cesto, ki vodi do hotela na Golteh. Na tabli piše, da imamo do koče še 40 minut. Kratek čas cesti sledimo v levo, nato se v desno vrnemo v gozd in se po lepi pešpoti v nekaj serpentinah povzpnemo do Mozirske koče (1.365 metrov).

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.
Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu 
Instagram.com/matejtravels, še več videov pa je na njegovem kanalu na YouTubu.
pohod na Mali Grintovec
Sportal Prava strmina in najlepši razgled na Storžič, to je Mali Grintovec #video

Raziskovalci po duši lahko za tablo, da je do vrha še 40 minut, na drugi strani ceste poiščete nemarkirano pot do Mozirske koče, na kateri sta dve lepi razgledni točki s klopco. | Foto: Matej Podgoršek Raziskovalci po duši lahko za tablo, da je do vrha še 40 minut, na drugi strani ceste poiščete nemarkirano pot do Mozirske koče, na kateri sta dve lepi razgledni točki s klopco. Foto: Matej Podgoršek Če pa imate malo raziskovalnega duha, lahko takoj, ko dosežete cesto, krenete strmo navzgor po eni od vlak, ki se nekoliko višje spremeni v nemarkirano stezo po zelo strmi Mozirski požganiji. Nekaj časa je treba kar pošteno gristi kolena skozi tak gobarski gozd, nato se steza poravna in se prečno na pobočje nadaljuje v smeri Mozirske koče. Na dveh razglednih točkah s klopco se odpre lep pogled navzdol na Savinjsko dolino. Nekaj višje je še ena klopca, precej bolj znana – Janezov bivak na Javorci, kjer smo se potepali pozimi.

Mozirska koča na Golteh | Foto: Matej Podgoršek Mozirska koča na Golteh Foto: Matej Podgoršek Današnja koča je že četrta na tej lokaciji, saj so tri pogorele. Prvič so jo požgali med drugo svetovno vojno. Zatem je pogorela leta 1950, ko je pod Javorco izbruhnil gozdni požar (ko so z bencinom polili in zažgali vola, ki je padel v prepad). Nazadnje pa je pogorela leta 2021. Zgradili so novo kočo, pravo lepotico, ki je odprta od leta 2021. Koča je v lasti Planinskega društva Mozirje. Zadnji dve leti in pol je njen najemnik Kamp Menina. Koča je odprta vse leto, vse dni v tednu. Četudi je oblačen dan sredi tedna, ko ni toliko obiskovalcev, ne boste lačni. Koča danes slovi po dobri hrani in obilnih porcijah. 

Mozirske koče ne boste zapustili lačni. | Foto: Matej Podgoršek Mozirske koče ne boste zapustili lačni. Foto: Matej Podgoršek

Mozirska koča na Golteh (1.365 metrov)

Izhodišče: Žekovec (500 metrov)
Višinska razlika: 865 metrov 
Čas za vzpon: dve uri
Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Zemljevid pešpoti na Mali Grintovec najdete na maPZS.

Umetno jezero pri koči Na treh plotih | Foto: Matej Podgoršek Umetno jezero pri koči Na treh plotih Foto: Matej Podgoršek Nekaj deset metrov stran od koče sta kapelica in alpski vrt, do katerega se lahko pripeljete tudi iz doline. Tu je razpotje pešpoti po sami planoti, ki je danes zavarovana kot krajinski park. Po planoti je kar nekaj markiranih in nemarkiranih poti, zato lahko pohod podaljšate po lastni želji.

Dobra izbira je v smeri Starih stanov, kjer dosežete vrh smučišča, s katerega se odpre pogled proti Smrekovcu, Komnu in Raduhi. Nedaleč stran je še turistična koča Na treh plotih. Ta je lani pogorela, a je že obnovljena. Tu se odpre pogled proti Rogatcu in Lepenatki. Do Mozirske koče se od koče Na treh plotih lahko vrnete mimo hotela. Vse pešpoti si za boljšo orientacijo lahko ogledate na spletnem zemljevidu Planinske zveze Slovenije – maPZS.

Z vrha smučišča Golte se nam odpre lep pogled do Smrekovca in Komna (Raduha je še nekoliko bolj v levo). | Foto: Matej Podgoršek Z vrha smučišča Golte se nam odpre lep pogled do Smrekovca in Komna (Raduha je še nekoliko bolj v levo). Foto: Matej Podgoršek

Od Mozirske koče se v dolino vrnete po poti pristopa.

Poiščite še več nasvetov za izlet v hribe:

pohod na Krasji vrh
Sportal Nezahteven pohod na razgledni Krasji vrh in do ene najlepših planin #video
pohod na Blegoš
Sportal Najlepša, a tudi najstrmejša pot na Blegoš #video
pohod na Porezen
Sportal Najlepša pot na Porezen, pa sploh ni tako oblegana #video
Javorca Golte
Sportal Na nebeško točko na robu planote Golte – Janezov bivak pod Javorco #video
Velika Baba
Sportal Velika Baba in Krnsko jezero na nepozabni turi #video
Stol
Sportal Na kralja Karavank, Stol, samo pogumno kar iz doline #video
pohod na Kanjavec
Sportal Pohod po samotni dolini za Kopico na mogočni Kanjavec #video
pohod na Prehodavce in Malo Špičje
Sportal Prehodavci so pravi planinski balkon, a turi lahko dodamo še piko na i #video
Ratitovec iz Soriške planine
Sportal Po najlepši, a malo obiskani poti na Ratitovec do naj planinske koče #video
planina Krstenica
Sportal Idilične Fužinske planine in razgledni Ogradi na krožni turi #video
Tolminski Migovec
Sportal Pravljična pot na Tolminski Kuk - z razgledi in planikami #video
Brana
Sportal Iz doline na Kamniško sedlo in še naprej, na Brano #video
Košutnikov turn
Sportal Z idilične planine Dolga njiva na razgledni Košutnikov turn #video
Krn
Sportal Za vzpon na Krn poleti izberite pot iz Drežnice #video
Tolminske planine planina Sleme
Sportal Idilične tolminske planine po samotni poti s 1.400 višinci #video
Vogar Bohinjsko jezero
Sportal Vzpon na Pršivec s pogledom na Bohinjsko jezero in Triglav #video
Naj planinska koča Naj planinska koča hribi gore pohodništvo Mozirska koča na Golteh Golte nasvet za izlet v hribe Kamniško-Savinjske Alpe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.