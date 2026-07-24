Kraška planota Golte nad Mozirjem je primerna za aktivne počitnice vse dni v letu, pozimi za smučanje, poleti za pohodništvo. Dobra stran Golt je, da jih lahko obiščete vsi. Če se zapeljete na samo planoto, do alpskega vrta ali hotela, lahko naredite kakšno krajšo, položno turo, če pa s pohodom začnete v dolini, pa lahko naberete tudi prek tisoč višinskih metrov. V Siolovem petkovem nasvetu za izlet v hribe vam opisujemo pot iz Žekovca, od spodnje postaje nihalke do Mozirske koče, kjer vas bodo zagotovo dobro pogostili. Mimogrede: ste že glasovali za naj planinsko kočo 2026? Le dajte, saj šteje vsak glas, tudi vaš !

Na izhodišču v Žekovcu raje izberemo levo pot. Foto: Matej Podgoršek Ta in nekaj naslednjih petkov vas vabimo na ture v hribe in gore nad Zgornjo Savinjsko dolino. Nekoliko odmaknjena dolina je kot nalašč za večdnevni hribovski oddih. Za bazo lahko izberete gorniško vas Luče. Pol ure vožnje pred Lučami je ena prvih višjih gora nad dolino Savinje – planota Golte. Njene najvišje točke imajo okoli 1.500 metrov nadmorske višine. Najvišji vrh Boskovec, ki nima razgleda, meri 1.588 metrov. Za razgled se je najbolje povzpeti na vrh smučišča, slab pa ni niti pri Mozirski koči. Do nje je iz doline 865 višinskih metrov vzpona, približno dve uri hoje. Vzpon se začne v vasi Žekovec (500 metrov nadmorske višine), kjer parkiramo na parkirišču pri nihalki (poleti je parkiranje brezplačno).

Poglejte, kako je videti pot do Mozirske koče in na Golte iz doline:

Na krajšem odseku skozi Zagradiško pušo se bomo hitro ogreli. Foto: Matej Podgoršek Nedaleč od parkirišča, pri zadnjih hišah, je prva planinska tabla. Na začetku se pot razcepi v dva kraka, ki se po dobrih 20 minutah združita. Bolje bo, da izberemo levo pot skozi Zagradiško pušo, ki je kakšno minuto daljša od desne, kjer lastniki vikendov neradi vidijo, da se hodi po njihovi zemlji. Še preden dosežemo obširne smrekove gozdove Golt, nas prva polovica vzpona vodi po raznoliki pokrajini južnih pobočij te planote. Tu je še nekaj samotnih kmetij, zato je del markirane pešpoti speljan po asfaltni cesti in prek travnikov, ki so v tem času tako bujno cvetoči.

Prva polovica vzpona poteka tako skozi gozd kot tudi čez travnike, krajši čas tudi po asfaltni cesti. Foto: Matej Podgoršek

Z roba Golt pogled v smeri, kamor smo namenjeni. Foto: Matej Podgoršek Pot je lepo markirana, tudi na prečenjih cest in travnikov ni dileme, kam je treba kreniti. Po dveh tretjinah vzpona za prvo planino še drugič dosežemo glavno cesto, ki vodi do hotela na Golteh. Na tabli piše, da imamo do koče še 40 minut. Kratek čas cesti sledimo v levo, nato se v desno vrnemo v gozd in se po lepi pešpoti v nekaj serpentinah povzpnemo do Mozirske koče (1.365 metrov).

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

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Raziskovalci po duši lahko za tablo, da je do vrha še 40 minut, na drugi strani ceste poiščete nemarkirano pot do Mozirske koče, na kateri sta dve lepi razgledni točki s klopco. Foto: Matej Podgoršek Če pa imate malo raziskovalnega duha, lahko takoj, ko dosežete cesto, krenete strmo navzgor po eni od vlak, ki se nekoliko višje spremeni v nemarkirano stezo po zelo strmi Mozirski požganiji. Nekaj časa je treba kar pošteno gristi kolena skozi tak gobarski gozd, nato se steza poravna in se prečno na pobočje nadaljuje v smeri Mozirske koče. Na dveh razglednih točkah s klopco se odpre lep pogled navzdol na Savinjsko dolino. Nekaj višje je še ena klopca, precej bolj znana – Janezov bivak na Javorci, kjer smo se potepali pozimi.

Mozirska koča na Golteh Foto: Matej Podgoršek Današnja koča je že četrta na tej lokaciji, saj so tri pogorele. Prvič so jo požgali med drugo svetovno vojno. Zatem je pogorela leta 1950, ko je pod Javorco izbruhnil gozdni požar (ko so z bencinom polili in zažgali vola, ki je padel v prepad). Nazadnje pa je pogorela leta 2021. Zgradili so novo kočo, pravo lepotico, ki je odprta od leta 2021. Koča je v lasti Planinskega društva Mozirje. Zadnji dve leti in pol je njen najemnik Kamp Menina. Koča je odprta vse leto, vse dni v tednu. Četudi je oblačen dan sredi tedna, ko ni toliko obiskovalcev, ne boste lačni. Koča danes slovi po dobri hrani in obilnih porcijah.

Mozirske koče ne boste zapustili lačni. Foto: Matej Podgoršek

Mozirska koča na Golteh (1.365 metrov)



Izhodišče: Žekovec (500 metrov)

Višinska razlika: 865 metrov

Čas za vzpon: dve uri

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot



Zemljevid pešpoti na Mali Grintovec najdete Žekovec (500 metrov)865 metrov: dve urinezahtevna markirana potpešpoti na Mali Grintovec najdete na maPZS

Umetno jezero pri koči Na treh plotih Foto: Matej Podgoršek Nekaj deset metrov stran od koče sta kapelica in alpski vrt, do katerega se lahko pripeljete tudi iz doline. Tu je razpotje pešpoti po sami planoti, ki je danes zavarovana kot krajinski park. Po planoti je kar nekaj markiranih in nemarkiranih poti, zato lahko pohod podaljšate po lastni želji.

Dobra izbira je v smeri Starih stanov, kjer dosežete vrh smučišča, s katerega se odpre pogled proti Smrekovcu, Komnu in Raduhi. Nedaleč stran je še turistična koča Na treh plotih. Ta je lani pogorela, a je že obnovljena. Tu se odpre pogled proti Rogatcu in Lepenatki. Do Mozirske koče se od koče Na treh plotih lahko vrnete mimo hotela. Vse pešpoti si za boljšo orientacijo lahko ogledate na spletnem zemljevidu Planinske zveze Slovenije – maPZS.

Z vrha smučišča Golte se nam odpre lep pogled do Smrekovca in Komna (Raduha je še nekoliko bolj v levo). Foto: Matej Podgoršek

Od Mozirske koče se v dolino vrnete po poti pristopa.