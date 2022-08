Vrtača z veliko začetnico: pohod do mogočnega klina

Vrtača pisano z malo začetnico je majhna kraška kotanja, pisano z veliko pa vse prej kot to. Gre za drugi najvišji vrh Karavank (2.181 metrov nadmorske višine), ki se kot podolgovat zašiljen greben dviga 600 metrov nad Zelenico in več kot 1.500 metrov nad Celovško kotlino. Gre torej za mejni greben. Vrh označuje velik kovinski klin, ki je zagotovo eden bolj markantnih objektov v slovenskih gorah.

Koča na Zelenici, kjer se lahko okrepčamo, in Vrtača desno zgoraj. Foto: Matej Podgoršek Najbolj priljubljeno izhodišče za pohod na Vrtačo je mejni prehod Ljubelj. Veliko parkirišče je levo od predora, pod nekdanjim smučiščem Zelenica, manjše (brezplačno) pa desno od predora, kjer se sicer začne pot na še eno zelo priljubljeno kočo nad Tržičem - kočo na starem Ljubelju. A mi se tokrat odpravljamo na Vrtačo in vzpon se začne po makadamski cesti ob robu smučišča Zelenica. Za zgornjo postajo sedežnice lahko pot nadaljujemo desno po strmi cesti ali naravnost po pešpoti, ki se cikcak na pobočje vzpenja po kamnitem terenu, ki ga obdaja rušje. Na levi opazujemo velika melišča pod strmimi pobočji še ene zelo priljubljene gore v tem delu Slovenije, Begunjščice. Kočo na Zelenici dosežemo v dobri uri, hitrejši lahko tudi v 45 minutah. Ta je ob vrnitvi z Vrtače lahko postojanka za okrepčilo po naporni turi. Desno navzgor od koče se nam že odpre pogled proti cilju, Vrtači.

Pod južnimi pobočji Vrtače, ko se vzpenjamo z Zelenice. Foto: Matej Podgoršek

Zadnji del poti Foto: Matej Podgoršek Za kočo na Zelenici krenemo prek travnika oziroma nekdanjega otroškega smučišča po desni poti v smeri Vrtače in Stola (levo se odcepi strma pot na Begunjščico). Za veliko skalo nas pot vodi nazaj v gozd, po katerem se bomo v naslednjih minutah zložno vzpenjali po južnih pobočjih Vrtače. Več kot pol ure hodimo v smeri zahoda, v smeri Stola. Ko je gozd že za nami in prečimo melišča pod Vrtačo, dosežemo razpotje. Naravnost se gre na Stol, mi pa zavijamo desno navzgor.

Pot postaja vse strmejša in vzpon kondicijsko zahtevnejši, so pa zato razgledi vse lepši. Ko dosežemo zahodni greben Vrtače, se pot obrne desno in pred nami je najtežji del pohoda. Tu je potrebno nekaj več previdnosti zaradi nevarnosti zdrsa (še posebej ob sestopu), sem in tja se bomo oprijeli tudi skal. Glavni greben Vrtače dosežemo v naslednjih 20 minutah. Sledi še zadnji položnejši del poti, ki je v primeru megle oziroma nizke oblačnosti lahko prav misteriozen. Sam sem imel ob vzponu na Vrtačo nekaj smole z vremenom in v tem delu poti nisem videl veliko več kot le nekaj metrov pred sabo.

Vrtača (2.181 m)



Izhodišče: Ljubelj (1.058 m)

Višinska razlika: 1.100 metrov

Čas pohoda: tri ure

Zahtevnost: delno zahtevno

Skalnati vrh Foto: Matej Podgoršek Na skalnatem vrhu Vrtače bomo v približno treh urah, hitrejši lahko že v dveh urah in desetih minutah. Ne le 1.100 višinskih metrov, pot je tudi sorazmerno dolga, saj obide skoraj celoten greben Vrtače. Ob jasnem vremenu bosta sosednja Stol in Begunjščica kot na dlani, navzdol pa se odpira prekrasen pogled na Zelenico na jugu in Celovško kotlino na severu. Sam bom prav zaradi razgledov pohod moral ponoviti, saj je bil vrh sprva zavit v meglo. Po pol ure čakanja se je sicer pokazalo sonce, a megla je pogled proti dolini in sosednjim vrhovom še zakrivala.

Sestopimo po isti poti. Ko sem sam dosegel kočo na Zelenici, se je megla razkadila in pokazal se je tudi vrh. Vreme je v hribih nepredvidljivo in vsakič pač ne moremo imeti sreče z razgledi, predvsem pa je pomembno, da se pred vzponom prepričano, da bo vreme vsaj stabilno, da ne grozijo nevihte in dež. Pa srečno!

