V Velenju okronali državne prvake v planinski orientaciji

Na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju (SPOT) Velenje 2026, ki ga je pod okriljem Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije organiziralo Planinsko društvo Velenje, se je pomerilo 69 najboljših ekip iz vse Slovenije. Po posameznih kategorijah so državni prvaki 17. maja postali tekmovalci iz planinskih društev Zabukovica (A), Dobrovlje Braslovče (B), Žalec (C), Velenje (D in E) in Vitanje (F). Najuspešnejši so se uvrstili na balkansko tekmovanje v planinski orientaciji, ki bo jeseni v Črni gori.

Svoje orientacijsko in planinsko znanje pokazalo 69 ekip s skupno 300 tekmovalci iz petih področnih orientacijskih lig: Savinjske, Rogaške, Gorenjsko-dolenjske, Podravske lige in lige Smrekovec. Sobotna dnevna in nočna tekma sta bili izziv le za tekmovalce v najzahtevnejših kategorijah C in D, na nedeljskem orientacijskem vrhuncu pa so se zbrali tudi tekmovalci iz preostalih kategorij. Planinci so morali poleg odličnega znanja iz orientacije, sposobnosti gibanja po zahtevnem terenu, splošnega planinskega znanja in dobre telesne pripravljenosti pokazati še poznavanje snovi planinske šole, na progi pa so jih čakale praktične naloge iz prve pomoči, planinskih vozlov, orientacije in dodatnega gradiva o Šaleški planinski poti, mlajše kategorije še o zgodovini planinstva, starejše pa o Planinskem vestniku, prvem učnem poligonu Gonžarjeva peč in uporabi tehnične opreme pri zimskem obisku gora.

Planinska orientacijska tekmovanja so ena najbolj priljubljenih metod učenja orientacije, ki jo spodbuja tudi Mladinska komisija PZS. Letošnjo organizacijo državnega tekmovanja je prevzelo Planinsko društvo Velenje s predsednico Barbaro Kelher in načelnikom mladinskega odseka Samom Frankovičem na čelu, pri organizaciji pa je sodelovalo 40 prostovoljcev. Tekmovalce je na začetku tekmovanja pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, ob razglasitvi rezultatov sta jim čestitali podpredsednica PZS Andreja Senica in podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević, zadovoljno jih je spremljal tudi Jože Melanšek, starosta šaleškega planinstva in Mladinske komisije PZS.

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje Velenje 2026 je pri Podružnični šoli Šentilj okronalo nove državne prvake v planinski orientaciji: v kategoriji A (učenci do 6. razreda osnovne šole) je zmagala ekipa PD Zabukovica, v kategoriji B (učenci od 7. do 9. razreda OŠ) so državni prvaki postali mladi planinci iz PD Dobrovlje Braslovče, v kategoriji C (mladi do 20 let) so bili nepremagljivi tekmovalci PD Žalec, zmaga v kategorijah D (člani, starejši od 18 let) in E (člani nad 45 let) je ostala doma, v PD Velenje, v kategoriji F (družine) pa so se uspeha veselili v PD Vitanje. V osnovnošolski odprti kategoriji G so slavili v PD Tabor, v odprti I (primerljiva z E) pa v PD Zabukovica. Prve tri uvrščene ekipe v kategorijah B, C, D in E so se uvrstile na balkansko planinsko orientacijsko tekmovanje, ki bo jeseni v Črni gori.

Naslov državnih prvakov so v najzahtevnejši kategoriji D ubranili tekmovalci iz Planinskega društva Velenje, tudi absolutni zmagovalci Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja v najmlajšem slovenskem mestu. Zmage so se drugič zapored veselili Puhasti oblački, kot so svojo ekipo poimenovali študentje Manca Trebižan, Lenart Frankovič, Tjaž Zadravec in Žan Luka Šumečki: "Za letošnji SPOT smo se še posebej zagnano pripravljali, saj smo želeli ubraniti lanski naslov, proge pa so potekale na domačih terenih. Traserji so se potrudili in naredili zanimivo traso, na kateri ni manjkalo orientacijskih izzivov. Ker je glavni del SPOT-a potekal v Šentilju, se nam je zdelo super, da smo na vsaki orientaciji obiskali enega izmed šentiljskih "kucljev", kot jim pravijo domačini - Goro (Špico), Koželj in Sevčnik. Zahvalili bi se organizatorjem za ta super vikend v naravi z lepim vremenom, dobro hrano in da so nam pokazali še kak prej neprehojen kotiček naših lepih hribov."

V kategoriji B so državni prvaki postali mladi planinci iz Planinskega društva Dobrovlje Braslovče z imenom Markacija, ki uspešno tekmujejo tudi na državnem tekmovanju Mladina in gore. "Znanje, ki ga pridobimo na planinskih orientacijskih tekmovanjih, je vse uporabno, saj se učimo, kako ravnati v določenih primerih in se znajti na terenu, kar pride pogosto prav. Uživali smo na tekmovanju, vreme je bilo v redu, trase pa za nas niso bile pretežke. Član naše ekipe je doma pozabil planinske čevlje, zato mu jih je posodil prijatelj iz ekipe, sam pa imel premajhne čevlje mentorice in tako pridelal celo zbirko žuljev - a stisnil zobe in smo kljub temu zmagali," so bili zadovoljni učenci OŠ Braslovče Gaja Škrap, Leni Plešej, Luka Peršuh, Anej Holc in Tian Zagoričnik, ki jim znanje planinske orientacije predaja mentorica Saša Vitanc Brezovnik.