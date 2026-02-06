Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
6. 2. 2026,
15.05

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča Kočevski Rog Kočevje pohod Po medvedovih stopnijah

Petek, 6. 2. 2026, 15.05

1 ura, 14 minut

Pohod po medvedovih stopinjah 2026

V torek se odprejo prijave za pohod Po medvedovih stopinjah

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
pohod Po medvedovih stopinjah 2025 | Pohod Po medvedovih stopinjah 2025 je bil v prvi vrsti zelo blaten. Pravo doživetje! | Foto Matej Podgoršek

Pohod Po medvedovih stopinjah 2025 je bil v prvi vrsti zelo blaten. Pravo doživetje!

Foto: Matej Podgoršek

Lani sta blato in dež najtežji slovenski pohod naredila še težjega. Letos bo pohod Po medvedovih stopinjah v osrčje Kočevskega Roga potekal še dvanajstič. Dogajal se bo v soboto, 18. aprila. A pozor: prijave na dogodek se odprejo v torek, 10. februarja, dopoldne (točne ure ne razkrivajo). Običajno so mesta zapolnjena v dobri uri.

pohod Po medvedovih stopinjah 2025
Sportal Najtežji pohod še težji: v blatu po medvedovih stopinjah #video

Lani aprila je na enajsti vzdržljivostni pohod Po Medvedovih stopinjah na krajši 36-kilometrski in daljši 64-kilometrski krog krenilo kar 2.308 pohodnikov. In to kljub še dodatnemu izzivu – dež in predvsem blato, blato in še enkrat blato. Razmere so bile tako težke, da jih je kar 324 odstopilo. Dogodek je vsako leto izvrstno pripravljen, pohodnikom je na vmesnih točkah na voljo tako okrepčilo kot zdravniška pomoč.

Poglejte v videu, kakšna avantura je bil lanski pohod Po medvedovih stopinjah:

"Tisti občutek v trebuhu, ko vemo, da se nekaj približuje in da bomo kmalu, še preden zacveti čemaž, stopili na pot, ki vsakič znova poveže naravo, vztrajnost in ljudi," so organizatorji iz Kočevja zapisali v vabilo na letošnji pohod, ki bo v soboto, 18. aprila. Število udeležencev je omejeno, zato se je na pohod treba prijaviti. In prijave se odprejo v torek, 10. februarja. "Točne ure odprtja prijav tudi letos ne bomo razkrili, saj se vsako leto soočamo z izjemno velikim navalom." Običajno mest na dogodku zmanjka v dobri uri. Prijavnina je 35 evrov.

Na letošnjem pohodu se bodo spomnili Antona Prelesnika, idejnega očeta in snovalca Roške pešpoti, varuhova kočevskih gozdov. Umrl je lani poleti.

pohod Po medvedovih stopinjah
Sportal Drzni pohodniki 64 kilometrov hodili po medvedovih stopinjah #video
Naj planinska koča Naj planinska koča Kočevski Rog Kočevje pohod Po medvedovih stopnijah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.