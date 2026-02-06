Lani sta blato in dež najtežji slovenski pohod naredila še težjega. Letos bo pohod Po medvedovih stopinjah v osrčje Kočevskega Roga potekal še dvanajstič. Dogajal se bo v soboto, 18. aprila. A pozor: prijave na dogodek se odprejo v torek, 10. februarja, dopoldne (točne ure ne razkrivajo). Običajno so mesta zapolnjena v dobri uri.

Lani aprila je na enajsti vzdržljivostni pohod Po Medvedovih stopinjah na krajši 36-kilometrski in daljši 64-kilometrski krog krenilo kar 2.308 pohodnikov. In to kljub še dodatnemu izzivu – dež in predvsem blato, blato in še enkrat blato. Razmere so bile tako težke, da jih je kar 324 odstopilo. Dogodek je vsako leto izvrstno pripravljen, pohodnikom je na vmesnih točkah na voljo tako okrepčilo kot zdravniška pomoč.

Poglejte v videu, kakšna avantura je bil lanski pohod Po medvedovih stopinjah:

"Tisti občutek v trebuhu, ko vemo, da se nekaj približuje in da bomo kmalu, še preden zacveti čemaž, stopili na pot, ki vsakič znova poveže naravo, vztrajnost in ljudi," so organizatorji iz Kočevja zapisali v vabilo na letošnji pohod, ki bo v soboto, 18. aprila. Število udeležencev je omejeno, zato se je na pohod treba prijaviti. In prijave se odprejo v torek, 10. februarja. "Točne ure odprtja prijav tudi letos ne bomo razkrili, saj se vsako leto soočamo z izjemno velikim navalom." Običajno mest na dogodku zmanjka v dobri uri. Prijavnina je 35 evrov.

Na letošnjem pohodu se bodo spomnili Antona Prelesnika, idejnega očeta in snovalca Roške pešpoti, varuhova kočevskih gozdov. Umrl je lani poleti.