Ponedeljek, 6. 7. 2026, 15.13
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Nagradni kviz: Prepoznate slovenske vrhove?
To so nagrajenci kviza Prepoznate slovenske vrhove?
Zaključili smo nagradni kviz Prepoznate slovenske vrhove? in izžrebali 11 srečnih nagrajencev.
- 1x pohodni čevlji Alpina Laško: Uroš Šček
- 5x nahrbtnik Laško Gremo v hribe, buff in sončna očala: Andraž Kenda, Anja Konič, Lidija Brence, Mojca Koren, Nina Lesjak
- 3x športna majčka Andy by andraž - Laško Gremo v hribe, buff, sončna očala, beležka in odpirač: Andrej Uranker, Dalibor Savanovič, Janez Petač
- 2x plato piva Laško 0,0, pivski podstavki in odpirač: Dijana Ilić, Jožica Pirc
Iskrene čestitke nagrajencem, ostalim pa hvala za sodelovanje in več sreče prihodnjič.