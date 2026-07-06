Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
15.13

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča nagradna igra Prepoznate slovenske vrhove nagradni kviz Nagrajenci žreb

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 15.13

57 minut

Nagradni kviz: Prepoznate slovenske vrhove?

To so nagrajenci kviza Prepoznate slovenske vrhove?

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
NPK - kviz Prepoznate slovenske vrhove - nagrade

Zaključili smo nagradni kviz Prepoznate slovenske vrhove? in izžrebali 11 srečnih nagrajencev.

  • 1x pohodni čevlji Alpina Laško: Uroš Šček
  • 5x nahrbtnik Laško Gremo v hribe, buff in sončna očala: Andraž Kenda, Anja Konič, Lidija Brence, Mojca Koren, Nina Lesjak
  • 3x športna majčka Andy by andraž - Laško Gremo v hribe, buff, sončna očala, beležka in odpirač: Andrej Uranker, Dalibor Savanovič, Janez Petač
  • 2x plato piva Laško 0,0, pivski podstavki in odpirač: Dijana Ilić, Jožica Pirc 

Iskrene čestitke nagrajencem, ostalim pa hvala za sodelovanje in več sreče prihodnjič. 

Naj planinska koča Naj planinska koča nagradna igra Prepoznate slovenske vrhove nagradni kviz Nagrajenci žreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.