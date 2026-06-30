To so nagrade, ki jih lahko osvojite z glasovanjem za Naj planinsko kočo

Glasujte za svojo najljubšo planinsko kočo in vključeni boste v nagradno žrebanje, v katerem bomo podelili super nagrade.

Na Siol.net od 1. junija pa do vključno 8.septembra 2026 poteka 12. sezona izbora za Naj planinsko kočo 2026. V akciji lahko glasujete za svojo najljubšo planinsko postojanko med kar 147 slovenskimi planinskimi kočami – 27 visokogorskimi in 120 na nižje ležečih območjih. Vsi, ki oddate glas za svojo favoritko, se boste uvrstili v nagradni žreb za odlične nagrade.

Za glavno nagrado Intersport podarja:

darilni bon v vrednosti 300 EUR

Ostale nagrade, ki jih bomo podelili v glavnem končnem žrebanju:

3 x pohodne palice

1x termo flaška

1x hladilna torba

V vmesnih žrebih pa vsak teden izžrebamo nagrajence, ki prejmejo tedenske nagrade:

14 x naročnino na e-revijo Planinski vestnik

14 x vodnik Julijske Alpe: zahodno od Soče in Pišnice (avtorja: Klemen Janša in Jože Drap )

14 x zemljevid Pohorja – 1: 50.000