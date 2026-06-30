Torek, 30. 6. 2026, 12.01
1 ura, 8 minut
NAJ PLANINSKA KOČA 2026
To so nagrade, ki jih lahko osvojite z glasovanjem za Naj planinsko kočo
Glasujte za svojo najljubšo planinsko kočo in vključeni boste v nagradno žrebanje, v katerem bomo podelili super nagrade.
Na Siol.net od 1. junija pa do vključno 8.septembra 2026 poteka 12. sezona izbora za Naj planinsko kočo 2026. V akciji lahko glasujete za svojo najljubšo planinsko postojanko med kar 147 slovenskimi planinskimi kočami – 27 visokogorskimi in 120 na nižje ležečih območjih. Vsi, ki oddate glas za svojo favoritko, se boste uvrstili v nagradni žreb za odlične nagrade.
Za glavno nagrado Intersport podarja:
- darilni bon v vrednosti 300 EUR
Ostale nagrade, ki jih bomo podelili v glavnem končnem žrebanju:
- 3 x pohodne palice
- 1x termo flaška
- 1x hladilna torba
V vmesnih žrebih pa vsak teden izžrebamo nagrajence, ki prejmejo tedenske nagrade:
- 14 x naročnino na e-revijo Planinski vestnik
- 14 x vodnik Julijske Alpe: zahodno od Soče in Pišnice (avtorja: Klemen Janša in Jože Drap )
- 14 x zemljevid Pohorja – 1: 50.000