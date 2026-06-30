Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
30. 6. 2026,
12.01

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča nagradna igra glasovanje nagradni sklad nagrade

Torek, 30. 6. 2026, 12.01

1 ura, 8 minut

NAJ PLANINSKA KOČA 2026

To so nagrade, ki jih lahko osvojite z glasovanjem za Naj planinsko kočo

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
NPK 2026 - nagrade

Glasujte za svojo najljubšo planinsko kočo in vključeni boste v nagradno žrebanje, v katerem bomo podelili super nagrade.

Na Siol.net od 1. junija pa do vključno 8.septembra 2026 poteka 12. sezona izbora za Naj planinsko kočo 2026. V akciji lahko glasujete za svojo najljubšo planinsko postojanko med kar 147 slovenskimi planinskimi kočami – 27 visokogorskimi in 120 na nižje ležečih območjih. Vsi, ki oddate glas za svojo favoritko, se boste uvrstili v nagradni žreb za odlične nagrade.

Za glavno nagrado Intersport podarja:

  • darilni bon v vrednosti 300 EUR

Ostale nagrade, ki jih bomo podelili v glavnem končnem žrebanju:

  • 3 x pohodne palice
  • 1x termo flaška
  • 1x hladilna torba

V vmesnih žrebih pa vsak teden izžrebamo nagrajence, ki prejmejo tedenske nagrade:

  • 14 x naročnino na e-revijo Planinski vestnik
  • 14 x vodnik Julijske Alpe: zahodno od Soče in Pišnice (avtorja: Klemen Janša in Jože Drap )
  • 14 x zemljevid Pohorja – 1: 50.000
Za Naj planinsko kočo lahko glasujete tukaj. 
Naj planinska koča Naj planinska koča nagradna igra glasovanje nagradni sklad nagrade
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.