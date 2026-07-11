Slavnostna nedelja na Orožnovi koči s posebnim koncertom

Ta konec tedna na Orožnovi koči na planini za Liscem proslavljajo 20-letnico nove koče. Oskrbnik Franci Beguš nas v nedeljo vabi na koncert diplomantov baselske akademije.

Orožnova koča je del razširjene slovenske planinske poti. Franci Beguš z avtorjem vodnika Gorazdom Goriškom. Foto: Manca Ogrin/PZS Orožnova koča na Planini za Liscem nad Bohinjsko Bistrico in pod Črno prstjo je uradno prva slovenska planinska koča. Postavili so jo v letu 1893, ki velja tudi za začetek organiziranega planinstva pri nas. Poimenovali so jo po prvem načelniku Slovenskega planinskega društva Franu Orožnu.

Leta 1944 je koča pogorela, novo Orožnovo kočo, zgrajeno s prostovoljnim delom članov PD Bohinjska Bistrica in pomočjo donatorjev, so odprli 16. julija 2006, ob 112-letnici prvotne koče. Zadnja leta koči daje pečat oskrbnik Franci Beguš, ki organizira tudi koncerte klasične glasbe z razgledom. Še naprej ima popust za vse tiste, ki se na izhodišče planinske ture do koče podate z javnim prevozom (samo pokažete mu vozovnico za avtobus ali vlak).

In tako bo tudi ta praznični konec tedna. "24. decembra 1944 je pogorela. Leta 2006 je bila spet zgrajena, najbrž zadnja koča na horuk. Obe sta bili narejeni iz trme," je v vabilu planincem zapisal Beguš. "Ob enajstih bo začetek programa. V nedeljo popoldan ob treh bo koncert diplomantov Baselske akademije iz Švice. Igrali bodo na lesene inštrumente. Samo še Velkavrh naj nam napove lepo vreme. Še lepše bi pa bilo, če pride poslušat." Igrali bodo Adam Pišek (fagot), Urška Zupan (klarinet) in Miha Grmek Seražin (klarinet).