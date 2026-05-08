Gozd ni le z drevjem poraščeno območje, je veliko več: blagodejno vpliva na človeka in okolje. Poskusi zamižati in začutiti njegov utrip. V vsakem letnem času ga občutimo drugače, so zapisali na eni od informativnih tabel Ribniške naravoslovne poti, ki iz Ribnice vodi na Sveto Ano. To je le začetek čudovite spomladanske ture po Mali gori, na Stene svete Ane in vse do Grmada, ki vam jo opišemo v naslednjih vrsticah naše petkove rubrike nasvet za izlet v hribe. Dom na Grmadi bo v soboto 16. maja gostil prvo letošnjo akcijo pohodništva in druženja Laško Gremo v hribe.

Tri možnosti za vzpon na Grmado na Mali gori

Dom na Grmadi je odprt ob koncih tedna in praznikih. Foto: Matej Podgoršek Grmada na Mali gori je eden od številnih neizrazitih vrhov na grebenu Male gore, ki se razprostira več deset kilometrov daleč v smeri sever–jug med ribniško dolino na zahodu in struško dolino na vzhodu. Ni pa to najvišji vrh Male gore. Najvišji je tik nad Stenami svete Ane in ima 964 metrov. Grmada je visoka 887 metrov. Tik pod vrhom je planinski dom, ki bo 19. maja gostil druženje v okviru akcije Laško Gremo v hribe. S terase je lep razgled na gozdove Male gore, proti Ribnici in na zaselek Vrh nad Poljanami, ki je le nekaj minut hoje nižje. Do tja se sicer da pripeljati z avtomobilom, a pravi planinec gre v hribe peš!

Krajše in daljše poti na Grmado na Mali gori so markirane. Foto: Matej Podgoršek Možnosti vzpona na Grmado na Mali gori je več. Najkrajša je iz vasi Ortnek, do katere lahko pridemo tudi z vlakom. Markirana pot je večinoma speljana po cestah, vzame manj kot uro časa, obsega pa 350 višinskih metrov. Nekaj daljša je pot iz Velikih Lašč (čez Gornje Retje). Višincev je prav toliko, vzpon pa vzame slabi dve uri. V spodnjem delu se hodi po cestah, v zgornjem po vlakah. Najlepša, a najdaljša pot na Grmado pa je iz Ribnice, saj nas vodi prek celotne Male gore, torej tudi čez najvišjo točko. Večji del poti uživamo v zdaj bujno zelenih pretežno bukovih gozdovih. Na vzponu se naredi 12 kilometrov in 700 višinskih metrov, vzame tri ure in 45 minut, a ne tehnično ne kondicijsko ni zahteven. Celotna pot je lepo markirana in nas nagradi s številnimi zanimivimi točkami ter razgledi.

Avto spodaj, razgled zgoraj

Grmada na Mali gori (887 metrov) bo v soboto, 16. maja, med 9.30 in 14.00 gostila enega od postankov 17. sezone akcije Laško Gremo v hribe. Tudi letos velja preprosto pravilo: avtomobili ostanejo v dolini, v hribe pa se gre peš.

V videoposnetku poglejte, kako je videti pohod iz Ribnice do Grmade na Mali gori:

Iz Ribnice do Grmade na Mali gori

Pohod začnemo po Ribniški naravoslovni poti. Foto: Matej Podgoršek Tudi do Ribnice se lahko zapeljemo z vlakom in s postaje sprehodimo do industrijske cone Lepovče (489 metrov). Na koncu te je na enem od še nepozidanih zemljišč zdaj veliko parkirišče, ki je kot nalašč za izhodišče planinske ture po Mali gori. Na robu gozda najdemo prvo planinsko tablo za Sveto Ano in večjo informativno tablo za Ribniško naravoslovno pot, po kateri začnemo vzpon. Teh je ob poti do Sten svete Ane še več, s številnimi zanimivimi podatki o gozdu, drevesih, živalih in je tako pot bolj zanimiva tudi za otroke. Do jamarskega doma pri Francetovi jami (20 minut) se ravno prav ogrejemo za prvi vzpon.

Vzpon na Sveto Ano ni prestrm, vzame nam dobro uro. Foto: Matej Podgoršek

Cerkev Svete Ane na Mali gori. Foto: Matej Podgoršek Nekaj minut nad jamarskim domom prečkamo gozdno cesto, krenemo mimo samotne kmetije Seljan, ki je tu stala že pred 200 leti, in zagrizemo v klanec. Ni pa ta v nobenem trenutku pretirano strm. Gozd je iz koraka v korak lepši. Prvi cilj ture je cerkvica svete Ane (920 metrov), ki je postavljena na zahodnem razglednem robu vršnega dela Male gore. Tu je bila prva cerkev že v 15. stoletju, danes pa je ta najvišje ležeča v ribniški župniji. Nekaj deset metrov od cerkve je planinski dom na Sveti Ani, ki je v lastni PD Ribnica in je odprt ob koncih tedna. Nekoč je bila tu kmečka hiša. Do sem so štirje kilometri in 360 višinskih metrov, ki jih naredimo v eni uri in 15 minutah.

Razgled izpred cerkve Svete Ane na Ribniško polje in Ribnico. Foto: Matej Podgoršek

Geodetska točka na najvišjem vrhu Male gore. Foto: Matej Podgoršek Od koče nadaljujemo pohod v smeri severa, sledimo markacijam proti razgledišču (15 minut). Pot gre zdaj po ravnem, še pred Stenami Sv. Ane pa nas oznaka na enem od dreves usmeri z glavne poti v levo, na sam vrh Male gore (964 metrov). Razgleda nima, le kamnito strukturo, ki označuje geodetsko točko ter vpisno knjižico in žig. Vrnemo se nazaj na markirano pešpot in samo nekaj minut naprej so Stene svete Ane, kjer nas osupne izvrsten razgled. Pod nami je Struška dolina oziroma Suha krajina. Ko se ozremo v smeri severa, sem nam za drevjem v primeru dobre vidljivosti odpre pogled vse do Kamniško-Savinjskih Alp.

Razgled s Sten Svete Ane na Suho krajino. Foto: Matej Podgoršek

Pogled do Kamniško-Savinjskih Alp. Foto: Matej Podgoršek Na razpotju pred razglediščem krenemo v desno, proti severu, torej do Grmade. V prvih 15 minutah se precej strmo spustimo po severnem pobočju. Od tu naprej hodijo bolj redki, tako da moramo biti res nekaj glasnejši, da nase opozarjamo tukajšnje "domačine", torej medvede in divje svinje – z govorjenjem, ploskanjem ali pa si na nahrbtnik privežemo zvonček. Po pol ure pešpot zamenja makadamska gozdna cesta, po kateri hodimo naslednjo uro (malo gor malo dol, gre za res zložen vzpon in sestop).

Tudi proti Grmadi je pot lepo markirana, pa čeprav tam hodijo bolj redki. Foto: Matej Podgoršek Ko nas markacije in še rdeče puščice usmerijo s ceste v desno nazaj na pešpot in se začne nov vzpon (45 minut), smo pozorni, da uberemo markirano stezo, saj je od tu naprej precej nemarkiranih poti in vlak. Je pa res, da nas vse pripeljejo na cilj – do zaselka Vrh pri Poljanah, nad katerim je Grmada s planinsko kočo. Samo krajši zadnji del poti je po asfaltni cesti. Od Sten svete Ane do koče je za dve uri in 15 minut hoje, skupaj pa z izhodišča za tri ure in 45 minut. Če stopimo hitreje, lahko pridemo precej prej.

Zadnji metri vzpona, od Vrha pri Poljanah na Grmado na Mali gori. Foto: Matej Podgoršek

Grmada na Mali gori (887 metrov)



Izhodišče: Ribnica/Lepovče (489 metrov)

Višinska razlika: 700 višinskih metrov (na vzponu)

Dolžina kroga: 23 kilometrov (900 višinskih metrov)

Čas za vzpon: tri ure in 45 minut (za povratek dve uri in pol)

Zahtevnost: lahka markirana pot



Ob vrnitvi bližnjica do Ribnice

Doma na Grmadi ne boste zapustili lačni. Foto: Matej Podgoršek Za vrnitev v Ribnico uporabimo pot pristopa. Lahko pa si jo malo skrajšamo. Z Grmade se torej spustimo po asfaltni cesti, kjer se nam odpre pogled proti vzhodu vse do Snežnika. Po že znani markirani poti se vrnemo v gozd, iz pešpoti nato na gozdno cesto, ki nas pelje nazaj proti Sveti Ani. Ni sem nam pa treba še enkrat povzpeti na Stene svete Ane in do cerkve svete Ane. Na razpotju cest pred samim vzponom ne gremo v levo po markirani poti, ampak nadaljujemo po cesti v desno in se tako pod samim vrhom Male gore vnemo do kmetije Seljan (nemakiran del poti, a samo sledimo cesti). Pod kmetijo zapustimo cesto in se pridružimo že znani markirani poti mimo jamarskega doma do izhodišča. Tako si bomo prihranili kakšno uro hoje in se z Grmade do Ribnice vrnili v dveh urah in pol. Skupaj bomo naredili 23 kilometrov in 900 višinskih metrov (nekaj jih je vseeno tudi na povratku).

Pod Vrhom pri Poljanah se odpre lep pogled proti zahodu, vse do Snežnika. Foto: Matej Podgoršek