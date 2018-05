"Rane kačjega ugriza se ne reže in strupa se ne izsesava. To zgleda 'kul' samo, če to naredi John Wayne."

Rezanje rane in izsesavanja kačjega strupa, kot so nas nekdaj učili v šolah, je že dolgo preteklost. Današnji nasvet ob ugrizu kače se glasi: Rano pokrijte s sterilno gazo, imobilizirajte in za pomoč pokličite na številko 112. Sicer pa, kot poudarja gorski reševalec Matjaž Šerkezi, so kače plašne živali in se ljudi izogibajo. "Do ugriza pride le, če jo presenetimo ali po nesreči pohodimo," pojasnjuje.

Morda boste rekli, da o tej temi pišemo prezgodaj spomladi, a dejstvo je, da sta se že v začetku letošnjega maja v Sloveniji zgodili dve nesreči, povezani s kačjim ugrizom. Gad je na Krnu ugriznil planinca, modras pa v Tolminu pičil delavca med sečnjo v gozdu. Oba so s helikopterjem Slovenske vojske takoj prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer sta okrevala.

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač: modras, laški in navadni gad (na fotografiji). Foto: Thinkstock

Če kačo presenetimo ali jo po nesreči pohodimo

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač: modras, laški gad in navadni gad. Kot poudarja Matjaž Šerkezi, gorski reševalec in strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, so kače plašne živali in se človeka izogibajo, do ugriza pride le, če jo presenetimo ali po nesreči pohodimo.

"Rane se ne reže in strupa se ne izsesava. To zgleda 'kul' samo, če to naredi John Wayne," poudarja Matjaž Šerkezi, gorski reševalec in strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Najpomembnejše je, da smo med hojo pazljivi. Ko kačo zagledamo, se ji le v velikem ovinku izognemo. V nahrbtniku imamo vedno prvo pomoč, ki jo moramo znati pravilno uporabljati. Pozanimajmo pa se tudi o samem območju, kamor odhajamo, in tem, kakšna vrsta kač živi tam," svetuje Šerkezi.

Smrtna doza je 75 miligramov, gad ali modras ob enkratnem ugrizu izbrizgata le od 10 do 20 miligramov

Za lažjo predstavo dodaja primerjavo: smrtna doza strupa modrasa ali gada je za odraslega, zdravega človeka, težkega okrog 75 kilogramov, 75 miligramov. Modras in gad pa ob enkratnem ugrizu v telo lahko izbrizgata "le" od deset do 20 miligramov.

Ogrožena skupina po ugrizu so predvsem starejši posamezniki, otroci in ljudje s kroničnimi boleznimi.

Kako ravnati ob kačjem ugrizu: Oseba mora ostati mirna, najbolje je, da se usede v polsedeč položaj. Rano pokrijte s sterilno gazo in jo imobilizirajte. Pokličite na telefonsko številko 112 (center za obveščanje), kjer vam bodo dali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo. Če je mogoče in varno, kačo fotografirajte, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč.

Ne režite in ne izsesavajte strupa!

"Rane se ne reže in strupa se ne izsesava. To zgleda 'kul' samo, če to naredi John Wayne," se je slikovito izrazil Šerkezi.

Poudaril je še, da srečanje s kačo ne sme biti razlog in povod za njeno uničenje. Po njegovem mnenju so precej bolj kot kače nevarni klopi, saj so lahko prenašalci bolezni, ki na človeku pustijo hude posledice.