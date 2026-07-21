Sodobno obiskovanje gora se sooča z izzivi, ki jih v preteklosti nismo poznali v taki meri. Množični turizem, vpliv družbenih omrežij in včasih slepo zanašanje na tehnologijo v gorsko okolje privabljajo vse več nepripravljenih ljudi. V novi epizodi podkasta V steni Planinska zveza Slovenije gosti Mateja Brajnika, izkušenega alpinista, gorskega reševalca in vodjo Gorske enote slovenske policije. Z njim so se pogovarjali o realnosti na terenu, reševalnih akcijah, odgovornosti vpletenih, delu Slovenske policije in gorske enote Slovenske policije, o pomenu gorniških izkušenj ter o Matejevih osebnih izkušnjah z gora.

Slovenska smer v Triglavu: razmere, ki zahtevajo previdnost

Matej Brajnik je pogovor začel s svežo izkušnjo s terena, saj je dan pred snemanjem vodil usposabljanje novih policistov gorske enote v Slovenski smeri v severni steni Triglava.. Čeprav je koledarsko poletje že tu, so razmere v nekaterih delih naših gora še vedno izrazito zimske (junij 2026).

Dereze in cepin so obvezni!

Brajnik opozarja vse, ki se podajajo v severno steno Triglava:

"Dereze in cepin sta poleg ostale opreme še vedno obvezna. Sneg čez dan sicer popusti za kakšna dva centimetra, spodaj pa je podlaga še vedno izjemno trda in brez zimske opreme se delo hitro konča s tragiko."



Vpliv družbenih omrežij: Fenomen "Facebook planincev"

Z razmahom družbenih omrežij, kot sta Facebook in Instagram, se je povečalo število gorskih nesreč. Brajnik opaža jasen preskok v statistiki nesreč, zlasti v času epidemije koronavirusa.

● Zavajajoče informacije na spletu: Ljudje na omrežjih pogosto olepšujejo ali potencirajo svoje izkušnje in ne prikažejo dejanske in realne situacije..

● Prevelika odvisnost od spleta: Obiskovalci mnogokrat slepo verjamejo nepreverjenim objavam spletnih vplivnežev in ostalih, kot pa uradnim opozorilom npr. Planinske zveze Slovenije o zaprtih ali poškodovanih planinskih poteh.

● Izguba fokusa med vzponom: Objavljanje fotografij in videoposnetkov neposredno s ture jemlje dragocen fokus, troši baterijo telefona in zmanjšuje zbranost, ki je v zahtevnem terenu zelo pomembna.

Navigacijske aplikacije: Koristen pripomoček ali past?

Sodobna tehnologija pohodniku ponuja ogromno pozitivnih možnosti, vendar lahko prinaša tudi lažen občutek varnosti. Pametni telefon ne more nadomestiti gorniškega znanja, izkušenj in hribovske kilometrine.

Aplikacije za navigacijo so lahko v pomoč, a le pod pogojem, da uporabnik pozna njihove omejitve. Brajnik opozarja, da slovenske gore niso mestni parki. V ozkih dolinah in stenah je mobilni signal izjemno slab.

Hitro praznjenje baterije

Mnogi turisti in pohodniki so presenečeni, ko jim iskanje signala izprazni baterijo. Nasvet gorske enote policije je preprost: pred odhodom si prenesite zemljevide za delo brez povezave (offline) in telefon preklopite v letalski način, s čimer boste pomembno izboljšali trajanje baterije.

Hiking vs. Mountaineering: Razlika, ki loči sprehod od resne planinske ture

Eden večjih problemov pri tujih obiskovalcih naših gora je napačno razumevanje terminologije. Številne tuje agencije so v preteklosti slovenske visokogorske cilje prodajale pod oznako hiking (pohodništvo).

"V Avstriji se na 2000 metrih nadmorske višine normalno pasejo krave, pri nas pa se zaradi strme in zahtevne konfiguracije terena ne. Naših gora ne moremo primerjati s parki ali Šmarno goro. Pri nas je to mountaineering – resno planinstvo ali gorništvo, ki zahteva tehnično znanje, izkušnje in primerno opremo."

Poslanstvo Gorske enote slovenske policije

Gorska enota Slovenske policije opravlja enake naloge kot policisti v dolini – skrbijo za javni red in mir ter splošno varnost, le da so njihova pooblastila prilagojena gorskemu okolju.

Prva prioriteta je reševanje življenj

Pri gorskih nesrečah je reševanje ponesrečencev vedno na prvem mestu. Policisti gorske enote gredo skozi zahtevna usposabljanja, kjer pridobijo podobne ali enake gorniške in alpinistične veščine kot gorski reševalci (GRS), s katerimi tesno sodelujejo na terenu. Del dežurne helikopterske posadke na Brniku je vedno tudi gorski policist.

Ugotavljanje odgovornosti

Ko je reševanje zaključeno, policija opravi svojo preiskovalno vlogo. Po naročilu tožilstva ali preiskovalnega sodnika opravijo ogled kraja nesreče. Na srečo se 99 % nesreč v naših gorah zgodi zaradi spleta nesrečnih okoliščin (višje sile) in ne zaradi človeške malomarnosti.

Trpi in uživaj: Spomin na očeta in tradicija memoriala

Matej Brajnik je ljubezen do gora podedoval po očetu, priznanem gorskem reševalcu in policistu, ki je tragično preminil v najhujši nesreči gorskih reševalcev na Okrešlju leta 1997. Ta dogodek je močno zaznamoval celotno gorniško skupnost in prinesel spremembe v protokolih helikopterskega reševanja v Sloveniji.

V spomin na očeta in njegove gorniške kolege danes poteka Brajnikov memorial – ena najzahtevnejših preizkušenj vzdržljivosti, razuma in ekipnega duha za pripadnike policije, vojske, civilne zaščite in gasilcev. Tekmovanje, ki vključuje gorski tek, kolesarjenje, plavanje, orientacijo in preizkus prve pomoči, temelji na očetovem življenjskem motu: "Trpi in uživaj." Skozi trud, tovarištvo in premagovanje lastnih meja se spletejo pristne in močne vezi, ki kasneje v dolini omogočajo kakovostno sodelovanje ob resničnih poklicnih in življenjskih izzivih.

Gore ostajajo prostor svobode, lepote in miru, vendar le, če vanje vstopamo s spoštovanjem, ustreznim znanjem in realno samooceno lastnih sposobnosti.

Vir: Planinska zveza Slovenije