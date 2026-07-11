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Avtor:
Sportal

Sobota,
11. 7. 2026,
17.00

Osveženo pred

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Naj planinska koča Naj planinska koča Planinska zveza Slovenije dan slovenskih markacistov markacist

Sobota, 11. 7. 2026, 17.00

2 uri, 32 minut

Naj planinska koča 2026

Prečuden kraj gostil Dan slovenskih markacistov

Avtor:
Sportal

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Pzs - dan slovenskih markacistov | Foto Andrej Lamovec

Foto: Andrej Lamovec

Cankarjeva Vrhnika in njeno širše notranjsko zaledje sta bila v soboto, četrtega julija 2026, prizorišče vseslovenske delovne akcije, ki se je je udeležilo kar 255 prostovoljcev markacistk in markacistov.

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Svoj dan so markacisti zopet obeležili na veliko. Pa ne s pompom, temveč s srčnostjo. 255 prostovoljcev se je na tradicionalni dan, prvo soboto v juliju, tokrat zbralo na Cankarjevi Vrhniki. V prijetnem jutranjem hladu so se v zavetju Cankarjevega doma založili z malicami, organizirali v delovne skupine ter odpravili na več kot petdeset različnih delovišč, raztresenih po bližnji in daljni okolici Vrhnike.

pzs - dan slovenskih markacistov | Foto: Arhiv KPP PZS Foto: Arhiv KPP PZS

Planinske poti notranjskih društev, ki so klicale po delovnih rokah, so se razprostirale od Polhograjske Grmade, prek Dragomerških gričev, Korene, Planine, Svetih treh kraljev, Medvedjega brda, mimo izvirov Ljubljanice prek Menišije, do krimskih gozdov in Jezera.

pzs - dan slovenskih markacistov | Foto: Roman Novak Foto: Roman Novak

Zadeve se je bilo potrebno lotiti dobesedno v rokavicah. Svoj praznik so markacisti praznovali v rdečih in belih odtenkih in se veselili s čopičem in škarjami v rokah. Pod njihovimi spretnimi prsti so planinske poti po večurnem delu zopet zadihale in so pripravljene, da planince varno popeljejo do njihovega cilja.

pzs - dan slovenskih markacistov | Foto: Andrej Lamovec Foto: Andrej Lamovec

Z vseslovensko akcijo smo pričeli leta 2013 in vsako leto se nam je pridružilo več prostovoljcev. Korona nas je malo zaustavila, sedaj pa smo ponovno nazaj in smo dosegli rekordno število 255 prostovoljcev. To julijsko soboto je bilo označenih in očiščenih kar 168 odsekov registriranih planinskih poti v skupni dolžini približno 220 km. V svoje delo so markacisti vložili okoli 2000 delovnih ur.

pzs dan slovenskih markacistov | Foto: Bogdan Seliger Foto: Bogdan Seliger


Po varni vrnitvi na zasluženo kosilo na Vrhniko, ki jo je v senci dreves Parka samostojnosti postregla Gostilna pri Kranjcu, je markaciste prijetno presenetil novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar s kratkim pozdravom in čestitkami za uspešno opravljeno delo.

pzs - dan slovenskih markacistov | Foto:

Letošnjo akcijo je organizirala Planinska zveza Slovenije z Odborom za planinske poti MDO Notranjske oz. njegovim vodjem Bogdanom Seligerjem v glavni vlogi. Posebna zahvala gre vsakemu posameznemu prostovoljcu in vodji skupine, ki je sodeloval, in seveda podpori Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika z nekdanjim vodjem MDO Notranjske Damjanom Debevcem. Ponovno smo dokazali: če stopimo skupaj, je vse mogoče.

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