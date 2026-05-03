A. T. K.

3. 5. 2026
Nedelja, 3. 5. 2026, 8.20

Oskrbnike Planinskega doma pri Krnskih jezerih pričakalo neprijetno presenečenje

Oskrbnike Planinskega doma pri Krnskih jezerih je med prvomajskimi prazniki pričakalo kurišče, v katerem so zgorela polena, ki so namenjena izključno za ogrevanje planinskega doma med sezono.

Poletna planinska sezona se nezadržno približuje, oskrbniki planinskih domov pa že opravljajo prve priprave na prihod obiskovalcev. Praznične dni so tudi pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih izkoristili za prezračevanje prostorov in pregled stanja pred začetkom sezone, ki se bo začela junija, ob tem pa naleteli na neprijetno presenečenje.

Pred domom so namreč našli ostanke kurišč, kar jih je zelo negativno presenetilo. V objavi na Facebooku so opozorili, da je kurjenje v Triglavskem narodnem parku strogo prepovedano in da polena, ki so zložena pred planinsko kočo, niso namenjena obiskovalcem za kurjenje na prostem, temveč jih uporabljajo izključno za ogrevanje planinskega doma med sezono.

Kurišči so oskrbniki pospravili sami, čeprav bi morali za seboj pospraviti tisti, ki so ju postavili. Kljub temu bo sled kurjenja najverjetneje ostala vidna še nekaj časa, so zapisali.

Ob tem obiskovalce gora prosijo, naj spoštujejo določila Triglavskega narodnega parka, naj ne kurijo v naravnem okolju in naj za seboj odnesejo vse odpadke, ki so jih prinesli v hribe.

"Se vidimo junija," so še zapisali ob začetku priprav na novo planinsko sezono.

Preverite, kje so planinske koče že odprle svoja vrata:

