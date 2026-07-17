"O vau, kje si to!?" "Tu še nisem bila in po podatkih drugih tudi ne bom šla!" Takšna sta bila odziva sodelavk, ko sem nedavno objavil fotografije z Malega Grintovca. Ima res osupljiv razgled, še posebej na Storžič, in strmino z veliko začetnico, zaradi katere nekateri nimajo želje, da bi ga osvojili. V Sportalovi petkovi rubriki Nasvet za izlet vas iz vasi Bašelj peljemo na malo znani vrh, ki si deli ime z najvišjo goro Kamniško-Savinjskih Alp.

Zadnji metri do vrha med borovci. Foto: Matej Podgoršek Možnih poti in izhodišč za vzpon na Mali Grintovec (1.813 metrov nadmorske višine) je več, zato lahko naredimo tudi krožno turo. Najbolj priljubljena izhodišča so tri: Mače, Bašelj (pri turističnem društvu) in Laško (Bašelj), kjer je urejeno in brezplačno parkirišče. In zato je slednje najboljša izbira, tudi višinskih metrov vzpona bo nekaj deset manj kot iz spodnjega dela vasi. Parkirišče je tik pred zadnjimi hišami (660 m). Nekateri se sicer zapeljejo še nekaj sto metov naprej po makadamski cesti. Če parkiramo na urejenem parkirišču, pa po tej gozdni cesti začnemo turo.

Poglejte, kako je videti krožna pot na Mali Grintovec:

Cerkvica Sv. Lovrenca in v ozadju nad njo Storžič. Foto: Matej Podgoršek Nekoliko lažja in krajša pot do Malega Grintovca je, če z izhodišča sledimo tablam za Gradišče in dom na Kališču. Če pa si želimo turo popestriti, jo naredimo krožno. Nad zadnjimi hišami z makadamske ceste krenemo levo na strmo vlako proti domu na Lovrencu (860 m) in cerkvici svetega Lovrenca. Ta se nahaja na lepi razgledni točki nad Ljubljansko kotlino. Do sem je približno 20 minut vzpona.

Ozka in vse bolj strma pot po pobočju Storžiča. Foto: Matej Podgoršek Od cerkvice nadaljujemo po vlaki nazaj v gozd in se nekoliko spustimo do vznožja južnega pobočja Storžiča. Zdaj nas čaka precej strma in ozka pot v smeri Široke doline pod Storžičem. Dejansko se vzpenjamo oziroma grizemo kolena po južnem pobočju Storžiča. Gre za pot nekoliko bolj v levo oziroma zahodno od direktne poti proti domu na Kališču. Po 670 višinskih metrih (ura in pol) dosežemo razpotje nekje na polovici pobočja. Levo gre pot proti planini Javornik, desno pa proti Kališču. Po obeh poteh lahko pridemo na Storžič. Krenemo desno, ta pot gre proti Kališču oziroma Bašeljskemu vrhu in Malemu Grintovcu.

Na vzponu po pobočju Storžiča pogled navzdol na Ljubljansko kotlino. Foto: Matej Podgoršek

Na prečenju proti izviru pod Bašeljskim sedlom je steza ozka, treba je tudi prek manjšega melišča. Foto: Matej Podgoršek V naslednji slabi uri ture hodimo po precej ozki in mestoma izpostavljeni stezi prečno na pobočja Storžiča. Prečkati je treba manjše melišče. Ko dosežemo izvir pod Bašeljskim sedlom (1.528 m), imamo dve možnosti. Lahko nadaljujemo po markirani poti do koče na Kališču in nato od te naprej do Malega Grintovca ali pa jo uberemo kar strmo navzgor do Bašeljskega sedla. Po slabo vidni, strmi in neoznačeni poti smo v 10 minutah na Bašeljskem sedlu in znova na markirani poti.

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Lepa steza po zahodnem grebenu Bašeljskega vrha. Foto: Matej Podgoršek

Strm in peščen sestop po vzhodnem grebenu Bašeljskega vrha. Foto: Matej Podgoršek Bašeljsko sedlo ima 1.631 metrov. Levo gre pot na Storžič, desno pa proti domu na Kališču ter na Bašeljski vrh (1.744 m). Na turi lahko tako osvojimo dva vrhova in se povzpnemo še na Bašeljski vrh. Ta del poti je pravzaprav najlepši, po zahodnem grebenu tega vrha. S sedla do vrha je še 15 minut. Na vrhu bo za nami tisoč višinskih metrov. Na vrhu je klopca z razgledom. Na eni strani se nam dviga Storžič, na drugi pa nas kar vabi le nekaj metrov višji od Bašeljskega vrha Mali Grintovec.

Pogled na Storžič Foto: Matej Podgoršek Če vam je dovolj višincev, se z Bašeljskega vrha lahko spustite nazaj na Bašeljsko sedlo in od tam po lažji poti do koče na Kališču. Sicer pa ta izlet nadaljujemo s sestopom po vzhodnem grebenu tega vrha na Mačensko sedlo (1.616 metrov). Na tem sestopu je treba mestoma kar paziti, saj je pot strma in peščena. Nato nas z Mačenskega sedla čaka še dobrih 200 višincev vzpona. Tudi tu je pot ozka, peščena, skoraj do vrha pa poteka med borovci. Pot je markirana.

Mali Grintovec ima vpisno skrinjico. V ozadju je Storžič. Foto: Matej Podgoršek

Čeprav se Mali Grintovec (1.813 metrov) od spodaj ne zdi nič posebnega, še posebej ob sosedu, kakršnem je mogočni Storžič, je s skoraj 1.300 višinskimi metri kar pravi kondicijski zalogaj. Strmina dve tretjini vzpona ne popušča. Od Bašeljskega vrha do Malega Grintovca je še ura hoje, skupaj torej približno štiri ure (tri ure in pol za hitrejše).

Mali Grintovec (1.813 metrov)



Izhodišče: Bašelj/Laško (660 metrov)

Višinska razlika: 1.290 metrov

Čas za vzpon: štiri ure

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid pešpoti na Mali Grintovec najdete Bašelj/Laško (660 metrov)1.290 metrov: štiri uretehnično nezahtevna markirana potpešpoti na Mali Grintovec najdete na maPZS

Ozka steza pod Bašeljskim vrhom proti domu na Kališču. Foto: Matej Podgoršek Z vrha je lep razgled tako na Storžič kot na Ljubljansko kotlino in vse do Grintovca. V smeri proti vzhodu sta najbližje Srednji vrh in Cjanovca (Vrh Zaplate), do katerih se pohod lahko še podaljša (še ena ura).

Za sestop izberemo najkrajšo pot do Bašlja, torej najprej z Malega Grintovca po že znani poti na Mačensko sedlo. S tega pa ni treba nazaj na Bašeljski vrh, saj gre še ena pot levo pod njim, v smeri proti planinskemu domu na Kališču (1.534 metrov). Tudi ta je mestoma nekoliko izpostavljena (skoraj ena ura hoje). Pika na i turi je obisk koče. Prva je tu stala konec petdesetih let. Oskrbnica vas bo gotovo dobro postregla. Do konca poletja je koča, za katero skrbi Planinsko društvo Kranj, odprta vse dni v tednu.

Planinski dom na Kališču je poleti odprte vse dni v tednu. Foto: Matej Podgoršek

Pod kočo se držimo desne poti. Foto: Matej Podgoršek Nato sledi še strmejši del sestopa (ura in pol), pod kočo krenemo navzdol po markirani poti. Hitro sledita dve razpotji. Na obeh se držimo desne poti. Na prvem gre leva proti zavetišču v Hudičevem borštu, na drugem pa proti Mačam. Mi gremo torej v desno, v smer Gradišča in Bašlja. Zaradi precejšnje strmine je treba tudi na sestopu paziti, kako stopamo. Če ta 12-kilometrski krog ni najlepši z vidika samega terena (strmine), pa so toliko lepši razgledi z Bašeljskega vrha in Malega Grintovca.