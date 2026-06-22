Ko govorimo o najlepših izletih na Gorenjskem, se nekatera imena vedno znova znajdejo na vrhu seznama. Zelenci, Martuljški slapovi in dolina Vrata s slapom Peričnik niso brez razloga med najbolj obiskanimi naravnimi znamenitostmi pri nas. Smaragdna voda, mogočni slapovi in ena najlepših alpskih dolin v Sloveniji ustvarjajo kombinacijo, ki težko razočara.

Če iščete idejo za izlet, kjer ni treba premagovati dolgih vzponov, da bi doživeli najlepše obraze slovenskih Alp, ste na pravem mestu. V novem delu serije Družina potuje predstavljamo tri gorenjske izlete, ki združujejo izjemne naravne kulise, dostopnost in ravno pravšnjo mero raziskovanja. To so izleti, ki jih je vredno obiskati vsaj enkrat. In zelo verjetno še kdaj.

Med najlepšimi naravnimi znamenitostmi Gorenjske

Že nekaj minut po začetku poti postane jasno, zakaj so Martuljški slapovi med najbolj priljubljenimi izleti na Gorenjskem. Pot se začne v Gozdu - Martuljku in vodi skozi prijeten gozd ob Martuljškem potoku, ves čas pa jo spremljajo pogledi na mogočne vrhove Martuljkove skupine. Med hojo se večkrat odpre pogled proti Špiku in okoliškim vrhovom, ki ustvarjajo eno najbolj prepoznavnih gorskih kulis v Julijskih Alpah. Ob poti stoji tudi koča, kjer si lahko vzamete čas za krajši postanek ali osvežitev.

Spodnji Martuljkov slap Foto: Shutterstock

Večina obiskovalcev se odpravi do spodnjega Martuljkovega slapu, ki velja za eno najlepših naravnih znamenitosti tega dela Gorenjske. Slap se v več stopnjah spušča čez skalne pragove in ustvarja prizor, ki navduši v vsakem letnem času. Spomladi in po močnejšem deževju pokaže vso svojo moč, poleti pa prijetno osveži in ponudi dobrodošel pobeg pred vročino.

Tisti z nekoliko več energije lahko pot nadaljujejo še do zgornjega Martuljkovega slapu; pot do tja pa je zahtevnejša in na posameznih odsekih bolj strma, zato je primernejša za izkušene pohodnike. Tudi če se odločite za obisk spodnjega slapu, boste doživeli vse, zaradi česar so Martuljški slapovi ena najbolj priljubljenih izletniških točk na Gorenjskem.

Spodnji in zgornji Martuljški slap privabljata obiskovalce v vseh letnih časih. Foto: Shutterstock

Takšni izleti običajno ne zahtevajo veliko načrtovanja. Dovolj je lep dan, udobna obutev in odločitev, da se odpravite na pot. Najlepši del pa je občutek, da vas ob vrnitvi domov ne čaka še seznam opravil. Medtem ko vi raziskujete gorske poti, poslušate šumenje vode in uživate v razgledih na Julijske Alpe, lahko za urejen videz domačega vrta poskrbi tehnologija. Robotske kosilnice Sunseeker Elite so zasnovane za popolnoma samostojno košnjo brez mejnega kabla, s pomočjo napredne navigacije in pametnih senzorjev pa poskrbijo za natančno in učinkovito vzdrževanje trate tudi takrat, ko vas ni doma.

Dolina Vrata ponuja enega najlepših pogledov na Triglav

Foto: Shutterstock

Če obstaja kraj, kjer lahko zares začutite veličino Julijskih Alp, je to dolina Vrata. Že vožnja skozi dolino je doživetje zase, v njenem zgornjem delu pa se odpre eden najbolj znamenitih pogledov v Sloveniji – pogled na mogočno severno steno Triglava, ki se več kot kilometer visoko dviga nad dolino.

Dolina Vrata je eno najbolj priljubljenih izhodišč za vzpone v Julijskih Alpah, a za obisk ni treba biti izkušen planinec. Številni obiskovalci se sem odpravijo na sprehod, uživanje v alpski kulisi ali krajši postanek ob Triglavski Bistrici, ki spremlja pot skozi dolino.

Posebno doživetje predstavlja tudi slap Peričnik, ki velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih slapov. Že kratek sprehod vas pripelje do njegovega vznožja, najbolj zanimivo pa je, da se lahko po označeni poti sprehodite tudi za padajočo vodno zaveso. Takšen pogled na slap zagotovo navduši obiskovalce vseh generacij.

Slap Peričnik obiskovalce navduši z mogočno vodno zaveso in možnostjo sprehoda za slapom. Foto: Shutterstock

V enem dnevu lahko doživite mogočen slap, eno najlepših alpskih dolin pri nas in neposreden pogled na najvišjo slovensko goro.

Zelenci so med najlepšimi naravnimi biseri Slovenije

Smaragdno zelena voda, lesene brvi in mirna pokrajina pod kuliso Julijskih Alp ustvarjajo prizor, ki ga prepoznajo tudi tisti, ki na Gorenjskem niso pogosto. Naravni rezervat Zelenci leži v bližini Kranjske Gore in velja za izvir Save Dolinke. Njegova največja posebnost so značilni zeleni odtenki vode, ki se spreminjajo glede na svetlobo in letni čas. Voda privre na površje skozi peščeno dno, zato lahko obiskovalci opazujejo zanimive mehurčke, ki dvigajo vodo proti površju.

Zelenci navdušujejo s smaragdno vodo in edinstvenim močvirskim okoljem. Foto: Shutterstock

Do razgledne ploščadi in lesenih brvi vodi kratek in nezahteven sprehod, zato so Zelenci priljubljena izbira tudi za družine z mlajšimi otroki. Ob poti lahko opazujete številne rastlinske in živalske vrste, z razglednega stolpa pa se odpre lep pogled na rezervat in okoliške vrhove Julijskih Alp.

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Medtem ko ste vi na poti, pa lahko za urejen vrt doma poskrbi tehnologija. Robotske kosilnice Sunseeker Elite delujejo brez mejnega kabla, s pomočjo napredne navigacije in pametnih senzorjev pa samostojno skrbijo za natančno košnjo tudi na zahtevnejših terenih. Tako sončni konci tedna ostanejo namenjeni temu, čemur bi morali biti že od začetka – času za družino.