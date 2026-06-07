Visoke cene parkiranja v Vratih (lani 20 evrov) so iz doline, ki je izhodišče za številne planinske ture, odgnale številne domače pohodnike. Občina Kranjska Gora kot alternativo ponuja sistem P+R, ko se lahko iz Mojstrane v Vrata zapeljete z javnim prevozom, a le v poletni planinski sezoni, cena parkiranja pred dolino pa je deset evrov. Bo pa letos prvi prevoz na voljo že ob bolj primerni hribovski uri, ob 4.00. Julija in avgusta bo vsak dan vozil tudi avtobus iz Kranjske Gore (prvi ob 4.35) prek prelaza Vršič, kjer parkiranje ne bo mogoče, v Bovec in v obratni smeri (ob 4.30 iz Bovca).

"Dolina Vrata velja za eno lepših slovenskih gorskih dolin. V želji, da bi narava ostala neokrnjena, smo vzpostavili avtobusno linijo, ki bo pohodnike in preostale obiskovalce doline varno popeljala iz Mojstrane, vasice pod Triglavom, do slapu Peričnik in vse do Aljaževega doma v Vratih," sporočajo z občine Kranjska Gora. Pozimi, tudi ko ni bilo snega, je bila dolina za promet zaprta. V poletni planinski sezoni je cena parkiranja v vratih 20 evrov na dan (od 15. junija do 15. septembra).

Z javnim prevozom v dolino Vrata letos že ob 4.00

Iz doline Vrata se denimo lahko odpravite v smeri bivaka IV na Rušju, od tam pa na Dolkovo špico, Kriške pode, Škrlatico ... Foto: Matej Podgoršek Nekaj cenejša možnost je izbira javnega prevoza v dolino Vrata. Ta je sicer brezplačen, a je celodnevno parkiranje v Mojstrani (P + R na Prodih in P + R smučišče/drsališče) deset evrov. Od 15. do 30. junija bo avtobus vozil vsak dan, osem odhodov v vsako smer. Od prvega julija do 15. septembra bo vozil vsak dan – 14 voženj proti Vratom in 13 voženj iz doline Vrat. Po 16. septembru do prvega oktobra bo vozil od petka do nedelje (osemkrat). Prvi jutranji odhod bo iz območja stare železniške postaje na Prodih.

Ob 4.00 bo organiziran prevoz s kombijem, ob 5.00 pa že redna avtobusna linija. Točen vozni red je objavljen na uradni spletni strani. Linijska trasa vključuje postajališča: na Prodih, avtobusno postajališče Dovje - Mojstrana, avtobusno postajališče Kamne, smučišče Mojstrana, avtobusno postajališče Mercator Mojstrana, Peričnik, parkirišče Čerlovec (Kukova špica), Za dolino za Cmirom (bivak III.) in Aljažev dom v Vratih. Letos bodo uvedli možnost predhodne rezervacije sedežev za dve vstopni točki: na parkirišču na Prodih ter pri Aljaževem domu v Vratih. Rezervirati bo mogoče polovico razpoložljivih mest. Cena rezervacije bo znašala tri evre. Sistem rezervacij bo potekal prek spleta.

Organiziran bo brezplačen prevoz do slapa Peričnik. Od Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani bo e-kombi vozil krožno, brez stalnega voznega reda. Julija in avgusta bo vozil vsak dan, v drugi polovici junija in septembra ob koncih tedna.

Parkiranje na prelazu Vršič ni možno, kaj zdaj?

Vršič je izhodišče za ture na Malo Mojstrovko, Prisojnik, Slemenovo špico ... Foto: Matej Podgoršek Drugo priljubljeno izhodišče za planinske ture v tem delu Slovenije je prelaz Vršič. Nov sistem uporabe prevoza prek prelaza in parkiranja z zapornicama v dolini je od letos delno v veljavi. Ena zapornica je namenjena brezplačnemu prevozu prek prelaza in parkiranju na urejenih parkiriščih pod samim vrhom prelaza, torej ob planinskih kočah (na primer pri Erjavčevi koči, kjer se parkiranje plača). Druga zapornica je namenjena plačilu parkiranja na samem prelazu Vršič, a tam za zdaj parkiranje ni mogoče, saj še poteka izgradnja urejenih parkirnih mest. Ker gre za gradbišče, je pomembno, da ne parkirate "divje". Ne le da s tem škodimo naravi, tako se otežuje dela, ki so se zavlekla zaradi dolge zime. Za ture z Vršiča bo torej za zdaj treba parkirati pri Erjavčevi koči, nekaj serpentin nižje, ali pa uporabiti javni prevoz.

Iz Kranjske Gore prek prelaza Vršič (1.611 metrov nadmorske višine) pa vse do Bovca bo v poletni planinski sezoni vozil turistični avtobus. Ustavljal se bo na vseh najbolj priljubljenih točkah, kot so Mihov dom, koča na Gozdu, Erjavčeva koča, Vršič, izvir Soče, Lepena … Junija (do 25. 6.) in septembra avtobus vozi ob sobotah in nedeljah, od 26. junija pa do konca septembra pa bo vozil vsak dan. Prvi odpelje iz Kranjske Gore ob 4.35 in nato vsako uro naslednji (zadnji 21.35). Iz Bovca je prvi ob 4.30 in zadnji ob 21.30.

Od 15. junija do 15. septembra bo v občini Kranjska Gora vzpostavljen tudi brezplačni turistični avtobus, ki povezuje kraje doline. Avtobus je namenjen tako domačinom kot obiskovalcem. Linija poteka na relaciji: Kranjska Gora–Gozd Martuljek–Dovje–Mojstrana–Rateče–Planica–Kranjska Gora.