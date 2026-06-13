Veselo na Pohorju: dan planincev in odprtje nove daljinske poti

Sončna sobota je okoli 1.200 planincev iz vse Slovenije zvabila na dan slovenskih planincev na Ruško kočo na Arehu. V jubilejnem letu Planinskega društva Ruše so utrip poleg druženja zaznamovali pohodi, turnokolesarski izlet, plezanje na plezalnem stolpu, taborni ogenj, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev. Na dogodku so odprli novo daljinsko pohodniško pot Pohorje - Kozjak Trail in razglasili naj planinsko pot 2026, iz Zadnje Trente na Bavški Grintavec.

Osrednjo prireditev na Arehu je veličastno začel prihod praporščakov 45 planinskih društev. Foto: Manca Ogrin/PZS Tradicionalni dan slovenskih planincev sta ob začetku poletne planinske sezone organizirala Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Ruše, ki letos praznuje 125 let. Planinci od blizu in daleč so se na Ruško kočo odpravili iz Ruš ali se od koče podali na Žigartov vrh, do Mariborske koče in slapa Skalca. Na turnokolesarskem izletu so zavrteli pedale do Žigartovega vrha, Falskega tajhta, Miznega vrha in slapa Šumik. Na najstarejšo pohorsko planinsko postojanko so prišli tudi inPlaninci, družine so se pomerile na orientacijskem pohodu. Mlade in odrasle planince so navdušili taborni ogenj Mladinske komisije PZS s pečenjem dobrot, vselej atraktivno plezanje na plezalnem stolpu, delavnice varstva gorske narave in risanja markacij in prikaz opreme gorskih reševalcev. Na Arehu je osrednjo prireditev veličastno začel prihod praporščakov 45 planinskih društev ob planinski himni Oj, Triglav, moj dom. Kulturni program sta z glasbo obogatili Godba Ruše in Vokalna skupina Florentine, z recitacijo Cankarjevega Kurenta pa Silvo Safran.

Martin Šolar Foto: Manca Ogrin/PZS Množico planincev je pozdravil tudi novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. "Planinstvo je mnogo več kot le hoja po planinskih poteh. Je način življenja, je vrednota, ki nas uči vztrajnosti, odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja. V gorah se učimo, da do cilja ne pridemo z velikimi skoki, temveč s številnimi majhnimi koraki. In prav zato letošnji dan slovenskih planincev posvečamo tudi vsem mladim ter temi Majhni koraki, veliki vrhovi oziroma Z otroki v gore," je izpostavil Šolar in dodal: "Slovensko planinstvo ima bogato zgodovino, vendar njegova prihodnost nastaja danes. Nastaja v planinskih društvih, na markiranih poteh, v kočah, med prostovoljci, mentorji, markacisti, vodniki, oskrbniki in številnimi drugimi, ki s svojim delom omogočajo, da planinstvo ostaja ena najbolj prepoznavnih in spoštovanih vrednot slovenskega prostora. Naj nas tudi današnji dan spomni, da velike vrhove dosežemo z majhnimi koraki. Naj nas poveže v skupnem prizadevanju, da bomo to bogato dediščino ohranili in jo predali naslednjim generacijam."

Foto: Manca Ogrin/PZS Na Ruški koči na Arehu (1.251 metrov nadmorske višine) se srečata Slovenska planinska pot, ena najstarejših veznih planinskih poti v Evropi in na svetu, in Slovenska turnokolesarska pot, ki letos praznuje deset let, odslej pa tudi daljinska pohodniška pot Pohorje - Kozjak Trail, katere odprtje je bilo ravno ob dnevu planincev. Težko pričakovana nova pot, speljana po obstoječih odsekih markiranih planinskih poti PZS, na 187 kilometrih povezuje več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti Pohorja in Kozjaka ter spodbuja obisk planinskih koč v tem delu Slovenije.