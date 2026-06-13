Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
15.30

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča PZS Ruška koča Naj planinska pot Martin Šolar hribi gore Bavški Grintavec pohodništvo Dan slovenskih planincev

Sobota, 13. 6. 2026, 15.30

1 minuta

Dan Slovenskih planincev na Ruški koči na Arehu

Veselo na Pohorju: dan planincev in odprtje nove daljinske poti

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dan slovenskih planincev | Sončna sobota je okoli 1200 planincev iz vse Slovenije zvabila na dan slovenskih planincev na Ruško kočo na Arehu. | Foto Manca Ogrin/PZS

Sončna sobota je okoli 1200 planincev iz vse Slovenije zvabila na dan slovenskih planincev na Ruško kočo na Arehu.

Foto: Manca Ogrin/PZS

Sončna sobota je okoli 1.200 planincev iz vse Slovenije zvabila na dan slovenskih planincev na Ruško kočo na Arehu. V jubilejnem letu Planinskega društva Ruše so utrip poleg druženja zaznamovali pohodi, turnokolesarski izlet, plezanje na plezalnem stolpu, taborni ogenj, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev. Na dogodku so odprli novo daljinsko pohodniško pot Pohorje - Kozjak Trail in razglasili naj planinsko pot 2026, iz Zadnje Trente na Bavški Grintavec.

z otroki v gore
Sportal Z otroki v gore: prisluhnimo jim, naj pohod postane doživetje

Osrednjo prireditev na Arehu je veličastno začel prihod praporščakov 45 planinskih društev. | Foto: Manca Ogrin/PZS Osrednjo prireditev na Arehu je veličastno začel prihod praporščakov 45 planinskih društev. Foto: Manca Ogrin/PZS Tradicionalni dan slovenskih planincev sta ob začetku poletne planinske sezone organizirala Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Ruše, ki letos praznuje 125 let. Planinci od blizu in daleč so se na Ruško kočo odpravili iz Ruš ali se od koče podali na Žigartov vrh, do Mariborske koče in slapa Skalca. Na turnokolesarskem izletu so zavrteli pedale do Žigartovega vrha, Falskega tajhta, Miznega vrha in slapa Šumik. Na najstarejšo pohorsko planinsko postojanko so prišli tudi inPlaninci, družine so se pomerile na orientacijskem pohodu. Mlade in odrasle planince so navdušili taborni ogenj Mladinske komisije PZS s pečenjem dobrot, vselej atraktivno plezanje na plezalnem stolpu, delavnice varstva gorske narave in risanja markacij in prikaz opreme gorskih reševalcev. Na Arehu je osrednjo prireditev veličastno začel prihod praporščakov 45 planinskih društev ob planinski himni Oj, Triglav, moj dom. Kulturni program sta z glasbo obogatili Godba Ruše in Vokalna skupina Florentine, z recitacijo Cankarjevega Kurenta pa Silvo Safran.

Martin Šolar | Foto: Manca Ogrin/PZS Martin Šolar Foto: Manca Ogrin/PZS Množico planincev je pozdravil tudi novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. "Planinstvo je mnogo več kot le hoja po planinskih poteh. Je način življenja, je vrednota, ki nas uči vztrajnosti, odgovornosti, sodelovanja in spoštovanja. V gorah se učimo, da do cilja ne pridemo z velikimi skoki, temveč s številnimi majhnimi koraki. In prav zato letošnji dan slovenskih planincev posvečamo tudi vsem mladim ter temi Majhni koraki, veliki vrhovi oziroma Z otroki v gore," je izpostavil Šolar in dodal: "Slovensko planinstvo ima bogato zgodovino, vendar njegova prihodnost nastaja danes. Nastaja v planinskih društvih, na markiranih poteh, v kočah, med prostovoljci, mentorji, markacisti, vodniki, oskrbniki in številnimi drugimi, ki s svojim delom omogočajo, da planinstvo ostaja ena najbolj prepoznavnih in spoštovanih vrednot slovenskega prostora. Naj nas tudi današnji dan spomni, da velike vrhove dosežemo z majhnimi koraki. Naj nas poveže v skupnem prizadevanju, da bomo to bogato dediščino ohranili in jo predali naslednjim generacijam."

dan slovenskih planincev | Foto: Manca Ogrin/PZS Foto: Manca Ogrin/PZS Na Ruški koči na Arehu (1.251 metrov nadmorske višine) se srečata Slovenska planinska pot, ena najstarejših veznih planinskih poti v Evropi in na svetu, in Slovenska turnokolesarska pot, ki letos praznuje deset let, odslej pa tudi daljinska pohodniška pot Pohorje - Kozjak Trail, katere odprtje je bilo ravno ob dnevu planincev. Težko pričakovana nova pot, speljana po obstoječih odsekih markiranih planinskih poti PZS, na 187 kilometrih povezuje več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti Pohorja in Kozjaka ter spodbuja obisk planinskih koč v tem delu Slovenije.

Na dogodku so razglasili zmagovalko izbora Naj planinska pot 2026. Ta naziv je skupaj s sredstvi za obnovo Zavarovalnice Triglav letos pripadel zahtevni planinski poti iz Zadnje Trente na Bavški Grintavec, zanjo pa skrbi PD Jesenice. Na Siol.net pa že dvanajsto leto poteka izbor za naj planinsko kočo, v katerem lahko obiskovalci gora vse do osmega septembra glasujejo za svojo najljubšo med 147 slovenskimi planinskimi kočami.
pohod na Blegoš
Sportal Najlepša, a tudi najstrmejša pot na Blegoš #video
pohod na Porezen
Sportal Najlepša pot na Porezen, pa sploh ni tako oblegana #video
slap Skalca
Sportal Z legendo Zlate lisice na slap Skalca in Mariborsko kočo #video
Naj planinska koča Naj planinska koča PZS Ruška koča Naj planinska pot Martin Šolar hribi gore Bavški Grintavec pohodništvo Dan slovenskih planincev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.