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Avtor:
M. P.

Nedelja,
14. 6. 2026,
12.00

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Naj planinska koča Naj planinska koča nasvet za izlet v hribe gore hribi Kamniška koča na Kamniškem sedlu Cojzova koča na Kokrskem sedlu Kamniško-Savinjske Alpe Grintovec pohodništvo Gremo v hribe Gremo v hribe

Nedelja, 14. 6. 2026, 12.00

1 ura

Postopno se odpirajo visokogorske planinske koče

Cojzova koča na Kokrskem sedlu je od 13. junija stalno odprta

Avtor:
M. P.

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Grintovec | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | Foto Matej Podgoršek

Cojzova koča na Kokrskem sedlu

Foto: Matej Podgoršek

Meseca junija se postopoma odpirajo tudi naše visokogorske planinske koče. Številni planinci so tako z navdušenjem pričakali sporočilo Planinskega društva Kamnik, da je ta konec tedna odprlo Cojzovo kočo na Kokrskem sedlu, od koder se lahko nadaljuje pot proti Grintovcu in Skuti.

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Od Cojzove koče se lahko povzpne na mogočni Grintovec, ki ima 2.558 metrov. | Foto: Matej Podgoršek Od Cojzove koče se lahko povzpne na mogočni Grintovec, ki ima 2.558 metrov. Foto: Matej Podgoršek Kamniška koča na Kamniškem sedlu (1.864 metrov nadmorske višine) med Brano in Planjavo je stalno odprta, torej vse dni v tednu, že od 30. maja. S soboto, 13. junijem, pa je Planinsko društvo Kamnik odprlo še svojo drugo kočo, Cojzovo kočo na Kokrskem sedlu (1.793 metrov) med Kalškim grebenom in najvišjimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, vključno z Grintovcem. Do Cojzove koče je približno tri ure hoje od koče v Kamniški Bistrici, nato pa še tri ure (dve za hitrejše) do vrha Grintovca.

"Po zimskem premoru vas na nadmorski višini 1.793 metrov ponovno pričakujejo oskrbniki z dobro voljo, okusno hrano, toplim čajem in nepozabnimi razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe. Naj bo obisk koče vaš cilj ali prijeten postanek na poti proti Grintovcu, Skuti in drugim okoliškim vrhovom. Vabljeni, da skupaj z nami začnete novo planinsko sezono in uživate v lepotah naših gora. Se vidimo na sedlu!" planince vabijo v objem gora s Cojzove koče.

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