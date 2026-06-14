Meseca junija se postopoma odpirajo tudi naše visokogorske planinske koče. Številni planinci so tako z navdušenjem pričakali sporočilo Planinskega društva Kamnik, da je ta konec tedna odprlo Cojzovo kočo na Kokrskem sedlu, od koder se lahko nadaljuje pot proti Grintovcu in Skuti.

Od Cojzove koče se lahko povzpne na mogočni Grintovec, ki ima 2.558 metrov. Foto: Matej Podgoršek Kamniška koča na Kamniškem sedlu (1.864 metrov nadmorske višine) med Brano in Planjavo je stalno odprta, torej vse dni v tednu, že od 30. maja. S soboto, 13. junijem, pa je Planinsko društvo Kamnik odprlo še svojo drugo kočo, Cojzovo kočo na Kokrskem sedlu (1.793 metrov) med Kalškim grebenom in najvišjimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, vključno z Grintovcem. Do Cojzove koče je približno tri ure hoje od koče v Kamniški Bistrici, nato pa še tri ure (dve za hitrejše) do vrha Grintovca.

"Po zimskem premoru vas na nadmorski višini 1.793 metrov ponovno pričakujejo oskrbniki z dobro voljo, okusno hrano, toplim čajem in nepozabnimi razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe. Naj bo obisk koče vaš cilj ali prijeten postanek na poti proti Grintovcu, Skuti in drugim okoliškim vrhovom. Vabljeni, da skupaj z nami začnete novo planinsko sezono in uživate v lepotah naših gora. Se vidimo na sedlu!" planince vabijo v objem gora s Cojzove koče.