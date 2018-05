Čez natanko sedem dni bo zagrizel v najbolj tipično slovensko specialiteto

Andrej Težak Tešky gre v hribe za Botrstvo

Slovenski komik, menedžer, glasbenik in organizator dogodkov Andrej Težak - Tešky, ki je za dobrodelni tekaški projekt #StandUpMaratonec , s katerim je z ekipo zbral več kot 10 tisoč evrov za projekt Botrstvo, dobil žaromet za družbeno odgovorni medijski projekt, se bo s podobno misijo čez natanko teden dni odpravil v hribe. V okviru akcije Gremo v Hribe se bo v 33 dneh povzpel na vseh 33 vrhov, ki so vključeni v Zlatorogovo transverzalo ponosa, in s prijatelji izvedel 33 stand-up nastopov.

Prvi vzpon ga čaka v torek, 15. maja, ko se bo odpravil na Tumovo kočo na Slavniku, zaključni pa v soboto, 16. junija na Kredarici oz. Triglavu, če bodo razmere omogočale varen vzpon. V času akcije bo potekalo tudi zbiranje donacij za projekt Botrstvo.

Foto: Arhiv akcije Gremo v hribe

Kako ste prišli na idejo, da se letos zapodite v hribe in zraven nekaj dobrega naredite še za druge?

Lani sem bil med projektom Standupmaratonec s strani svojih prijateljev, sotekačev, s katerimi se podimo po hribih, večkrat deležen komentarjev, češ, da se mi bodo v primeru, da se lotim hribov, pridružili na poti. Upam, da res.

Drugi razlog pa je v tem, da zadnje čase tečem večinoma po hribih, in da bi rad čim več ljudi združil v eno skupno zgodbo, ki nas bo pripeljala do srečanj v planinskih kočah.

Hribi so tipična slovenska specialiteta, … navsezadnje nam že sam geografski položaj omogoča, da tudi po službi lahko skočimo v hribe in za ta podvig ne potrebujemo celega dne.

Foto: Arhiv akcije Gremo v hribe Je bilo hribolazništvo v vaši družini pogosto na sporedu, ali so vas hribi pritegnili šele pozneje?

Že z družino smo veliko hodili po hribih, običajno je bil to Vogel ali Velika planina, kjer je policija – oče je bil policist – imela počitniške kapacitete. To je bilo naše izhodišče, od tam pa smo zahajali na bližnje vrhove, nabirat borovnice, se sprehajat.

Tudi pozneje sem kot tabornik prehodil dobršen del slovenskih gora, tako da mi ta scena nikakor ni tuja.

Res je, da je temu obdobju sledil 20-letni premor, ko nisem ne tekel in ne hribolazil, ampak zgolj prakticiral 'rokenrol', verjetno zato zdaj vse skupaj uživam z večjo žlico.

Projekt pripravljate skupaj s Pivovarno Laško. Kdo je nagovoril koga?

Z Laškim sodelujem že vrsto - pomagajo nam pri Panč festivalu, kot pomočnik programskega vodje pa sodelujem pri festivalu Piva in cvetja – zato sem bil jaz tisti, ki sem pristopil k njim.

Beseda je dala besedo in hitro smo našli skupni jezik. Oni imajo lokacije, kontakte, in lažje pridejo do določene skupine ljudi, jaz pa imam na drugi strani svoj krog ljudi, povezanih s stand-upom, kulturo, tekom, … zdelo se nam je, da gre za odličen presek množic.

Sprva sem si zamislil, da bi v okviru akcije Gremo v hribe obiskal 30 slovenskih vrhov, ker pa jih je v Zlatorogovo transverzalo ponosa vključenih 33, smo številko zvišali na 33.

Vse planinske koče, ki jih bo Andrej Težak Tešky obiskal v času akcije, so tudi letos vključene v akcijo Naj planinska koča. Za svojo najljubšo boste lahko glasovali od sredine junija naprej.

Foto: Arhiv akcije Gremo v hribe

Projekt boste zaključili 16. junija. Na Kredarici ali kar na vrhu Triglava?

Dogodek s krajšim stad-up nastopom bo na Kredarici, jaz pa upam, da se mi bo uspelo povzpeti tudi na vrh Triglava. Če bo le varno, sneg kar noče in noče skopneti, … ne bom pa silil v težave.

S projektom želimo poudariti tudi pomen varne poti v gore in ekologije – to pomeni, da odpadke, ki jih prinesemo v gore, odnesemo tudi v dolino.

Pričakujete spontano družbo na poti, ali bo to že vnaprej dogovorjeno?

Spontano, upam, da bo teh ljudi čim več. Večina vzponov bo sicer med tednom, takrat ne pričakujem množice, razen morda lokalcev, ki dnevno obiskuje bližnje vrhove, upam pa na večjo družbo ob koncu tedna. Seveda so vabljene tudi družine, saj je večina teh vzponov dokaj nezahtevnih. Tempo ne bo prehud, vedno pa bomo na vrhu ali pri planinski koči pripravili tudi krajši stand-up nastop.

Urnik vzponov je objavljen na Facebook strani Andreja Težaka Teškyja. Med tednom bo na lokacijah predvidoma ob 18. uri, ob koncu tedna pa v dopoldanskih.

V času akcije bo potekalo tudi zbiranje sredstev za podporo projektu Botrstvo. S projektom #StandUpMaratonec ste zbrali 10.300 evrov, prinesel vam je tudi žaromet za družbeno odgovoren projekt, na kakšno številko računate zdaj?

Znesek bi radi podvojili.

Foto: Arhiv akcije Gremo v hribe

Kako bo potekalo zbiranje sredstev?

Na tri načine. Na dogodkih, kjer bomo prisotni, bo vedno škatla, kamor bodo udeleženci lahko donirali svoje prostovoljne prispevke. Drug način je nakazovanje na tekoči račun, ki bo objavljen na spletni strani projekta, tretji pa je pošiljanje SMS sporočil z geslom BOTER5 na 1919. Tako boste pomagali s petimi evri.

Lani smo se dogovorili, da bodo zbrana sredstva romala v sklad za kulturne in športne izvenšolske dejavnosti za nadarjene otroke v sklopu projekta Botrstvo. Tudi letos je cilj podoben, saj je naš projekt kulturno in športno naravnan, vendar pa menim, da bo glede na splošno revščino v družbi del sredstev moral biti namenjen za povsem osnovne potrebe, za golo preživetje.

Česa ste se lani naučili in boste lahko s pridom uporabili pri tem projektu?

Prav gotovo to, da sem lani tekel in se mi ljudje niso upali pridružiti, češ, da bo moj tempo prehud. No, letos zato hodim in to v zmernem tempu, ki bo primeren za vse.

Foto: Arhiv akcije Gremo v hribe

Bo letošnji projekt za vas bolj ali manj zahteven kot lani?

Kar zadeva dnevne vzpone bo zagotovo lažje, saj ne bom tekel cel dan, ampak med tednom večinoma v popoldanskem času. Tako bom imel več časa tudi za svoje ostale projekte.

Je pa kljub vsemu projekt kar dolgotrajen, gre za 33 dni, in težko rečem, da se bom na koncu lahkih nog odpravil proti Triglavu.

Nekateri vzponi so zelo nezahtevni, drugi pa ravno obratno, Peca na primer bo kar zalogaj. Sem pa vse te hribe že prehodil in vem, kaj me čaka.

Se vam bo na zahtevnejših poteh zaradi varnosti pridružil kakšen izkušen planinec, gorski vodnik?

Nekaj obljub je bilo, a dokler se ne uresničijo, jim ne bom verjel (smeh).