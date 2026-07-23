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Avtor:
M. P.

Četrtek,
23. 7. 2026,
15.00

Osveženo pred

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Natisni članek
hribi gore Tržič planina Dolga Njiva Košutnikov turn Košuta Naj planinska koča Naj planinska koča pohodništvo

Četrtek, 23. 7. 2026, 15.00

1 ura, 10 minut

Luknja v mostu

Cesta do priljubljene planine Dolga njiva začasno zaprta

Avtor:
M. P.

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Dolga Njiva Plešivec Košuta | Od Medvodja do parkirišča pod planino Dolga njiva se začasno ne da peljati. | Foto Matej Podgoršek

Od Medvodja do parkirišča pod planino Dolga njiva se začasno ne da peljati.

Foto: Matej Podgoršek

Začasno je zaprta gozdna cesta od križišča Medvodje do parkirišča pod planino Dolga njiva, ki je izhodišče za družinski pohod do omenjene planine in za zahtevnejši vzpon na Košutnikov turn. Poškodovan je namreč eden od mostov.

Košutnikov turn
Sportal Z idilične planine Dolga njiva na razgledni Košutnikov turn #video
Dolga Njiva Plešivec Košuta
Sportal Na idilično planino Dolga njiva in še naprej, na samoten razglednik #video

Na enem od betonskem mostov na cesti od Medvodja do parkirišča pod planino Dolga njiva (V Krnici, 1.250 metrov nadmorske višine) je nastala večja luknja in zato je zdaj tam popolna zapora. Z občine Tržič so sporočili, da bodo škodo na mostu skušali čim prej odpraviti.

Za pohod do planine Dolga njiva in naprej na Košutnikov Turn, Plešivec, Tolsto Košuto je tako do nadaljnjega treba parkirati v Medvodju (854 metrov nadmorske višine). To vzpon podaljša za vsaj uro in pol ter 400 višinskih metrov. S tem pa tudi ni nič narobe, saj vam bo telo hvaležno za še nekaj več hoje, avtomobil pa tudi, saj se za pet kilometrov skrajša vožnja po makadamski cesti.

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