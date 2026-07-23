Cesta do priljubljene planine Dolga njiva začasno zaprta

Začasno je zaprta gozdna cesta od križišča Medvodje do parkirišča pod planino Dolga njiva, ki je izhodišče za družinski pohod do omenjene planine in za zahtevnejši vzpon na Košutnikov turn. Poškodovan je namreč eden od mostov.

Na enem od betonskem mostov na cesti od Medvodja do parkirišča pod planino Dolga njiva (V Krnici, 1.250 metrov nadmorske višine) je nastala večja luknja in zato je zdaj tam popolna zapora. Z občine Tržič so sporočili, da bodo škodo na mostu skušali čim prej odpraviti.

Za pohod do planine Dolga njiva in naprej na Košutnikov Turn, Plešivec, Tolsto Košuto je tako do nadaljnjega treba parkirati v Medvodju (854 metrov nadmorske višine). To vzpon podaljša za vsaj uro in pol ter 400 višinskih metrov. S tem pa tudi ni nič narobe, saj vam bo telo hvaležno za še nekaj več hoje, avtomobil pa tudi, saj se za pet kilometrov skrajša vožnja po makadamski cesti.