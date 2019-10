Tekači se pogosto odločajo tudi za čisto govejo juho

Na trgovinskih policah je velika izbira izotoničnih napitkov. Marsikdo je do njih še vedno zadržan in raje pije samo vodo. Ali zares vedno potrebujemo izotonične napitke?

Mojca Cepuš, certificirana nutricionistka, je dejala, da je treba pri tem vprašanju upoštevati več dejavnikov. "Odvisno je od vremena in dolžine teka. To pomeni, da se bomo, če je bolj toplo, bolj potili in da moramo obvezno nadomestiti elektrolite. Če tečemo samo pet kilometrov, tega ne potrebujemo, pri desetih kilometrih in ko je vroče, pa najverjetneje že potrebujemo izotonični napitek," so bile njene uvodne besede

Foto: Getty Images

Izotonični napitek je zelo preprosto narediti doma. Tak je tudi cenejši, izognemo pa se nepotrebnim dodatkom, kot so umetne arome in barvila.

"V izotonik moramo dati vodo in sol, po potrebi tudi sladkor, sploh če gre za dolge teke. Okus si lahko popravimo z limono, limeto, pomarančo, odvisno od našega okusa. Med sladkorji bi priporočila med, saj gre za zelo dobro živilo, res pa je, da je za zelo dolge teke dobro izbirati med sladkorji, ki ne vsebujejo tako veliko fruktoze. Tako sta lahko dobra izbira tudi nerafiniran trsni sladkor in maltodekstrin. Malce manj poznan izotonik, za katerega se pogosto odločajo tekači na dolge proge, je tudi čista goveja juha, ki smo ji prej pobrali vso maščobo."