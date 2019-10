Ste se kdaj vprašali, ali sploh pravilno tečete? #video

Ko smo Gašperja Predaniča, nekdanjega atleta in osebnega trenerja, vprašali, koliko ljudi po njegovem mnenju pravilno teče, je ustrelil kot iz topa: "Zelo malo." Že pred kratkim smo pisali, da je tek skupek dejavnosti, ki so vse zelo pomembne. Med njimi je tudi tehnika teka. Ta je po besedah našega sogovornika zelo kompleksna in težko je definirati, koliko časa tekač potrebuje, da se je nauči.

Ljudje tečejo narobe, ker se bojijo pasti na nos

''Treba je razumeti, kako se teče. Če poenostavim, je najpomembnejši dejavnik, da tekaču postaviš ogrodje teka in šele nato lahko nadaljuje. Drug pomemben dejavnik je, da z ogrodjem, ki ga postavim tekaču, da začne bolje teči, ne pretirava. Zakaj? S to tehniko teka bo začela delati zadnja veriga mišic. Ta pa je pri večini tekačev mrtva. Ljudje tečejo narobe zato, ker se bojijo pasti na nos, zato nogo postavijo pred sebe in jo na tak način zabijejo v tla," je povedal Predanič, ki se je sam dolga leta ukvarjal z atletiko, danes pa svoje znanje rekreativnim in tudi profesionalnim športnikom podaja naprej.

In kako se on loti učenja tehnike teka?

"Pravilen tek zahteva razumevanje človeka samega, ki ga imaš pred sabo. Če neka stranka pride do mene z željo, da bi se naučila teči, se vedno pogovorim o njeni preteklosti, kar mi da odgovor, koliko je bila aktivna. Kakšno ima delovno mesto oziroma ali veliko sedi, ali je morda imela v preteklosti poškodbe, kakšen ima način življenja … Že na prvi pogled vidim, ali ima stranka preveč kilogramov in podobno. Na podlagi teh odgovorov tekača nato usmerim."