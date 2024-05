Zvečer bo znan še zadnji polfinalist vzhoda

Medtem, ko smo v noči na nedeljo v ligi NBA spremljali prvo tekmo polfinala na zahodu, pa bo nedeljsko pozno popoldne dalo še zadnjega potnika v polfinale vzhoda. Zanj se bosta ob 19.00 udarila Cleveland in Orlando.

Če gre verjeti dosedanjemu poteku serije, so v prednosti Cavaliers. Obe ekipi sta namreč dobili vse tri tekme na domačem parketu. Tako eni kot drugi večjih težav s sestavo ekipe nimajo, tako da bomo na parketu zagotovo spremljali vse največje zvezdnike obeh ekip.

Glavno orožje domačih bo zagotovo Donovan Mitchell, ki v seriji v povprečju dosega 27 točk na tekmo: "Vse, kar se je dogajalo v preteklih šestih tekmah, ni več pomembno. Sedaj je vse odvisno od želje in volje."

Dve manj na drugi strani dodaja Paolo Banchero, ki z optimizmom zre v zadnji dvoboj: "Še lani nihče ni verjel v nas, a sami smo verjeli drug v drugega, si to med seboj večkrat dejali in dokazali, česa smo sposobni kot ekipa. Dejstvo, da to počnemo, je super."

Luka Dončić bo z Dallasom ponovno na delu v noči na sredo.

Liga NBA, 5. maj:

Liga NBA, prvi krog končnice: Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8) /4:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) /3:3/

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6) /2:4/

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7) /4:2/ Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) /4:0/

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) /2:4/

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) /4:0/

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) /4:1/ // izid v zmagah, igrajo na štiri zmage