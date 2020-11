Cedevita Olimpija še drugič nad Bursaspor

V torek so košarkarji Cedevite Olimpije spretno izkoristiti kadrovsko načetost turškega tekmeca. Bursaspor so na krilih izjemno razpoloženega kapetana Jake Blažiča premagali z rezultatom 104:88. S tem so poravnali svoj dolg iz drugega kroga, ko bi morali Turke gostiti v Stožicah, a so bili srečanje zaradi okužbe z novim koronavirusom prisiljeni odpovedati.

Nocoj jih v Burski čaka še drugi zaporedni obračun proti ekipi, ki še ne pozna zmage. "Zmaji" so jih po drugi strani v petih tekmah vknjižili tri. S četrto bi si še popravili položaj za skok v top 16. "Nimamo veliko časa za popravljanje naših napak. Napravili smo analizo prve medsebojne tekme, odpraviti pa bomo skušali napake, ki so osnovni del obrambnih nalog. Predvsem obramba nam je povzročala kar nekaj težav. Iz tekme v tekme moramo zmanjševati število nepotrebnih napak," napoveduje trener Jurica Golemac.

EuroCup, skupina D 7. krog (sreda, 11. 11.)

18.00, Bursaspor – Cedevita Olimpija

18.30, Promitheas – Dolomiti Trento

20.00, Nanterre 92 – Gran Canaria



Ponedeljek, 2. 11. (zaostala tekma 2. kroga)

Bursapor : Cedevita Olimpija 88:104 (76:85, 54:58, 26:27)

