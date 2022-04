V noči na soboto bomo dobili še zadnja udeleženca končnice lige NBA. V tako imenovanem play-inu se bodo udarili košarkarji Clevelanda in Atlante ter New Orleansa in LA Clippersov. Slednji so tik pred tekmo ostali brez Paula Georga.

Trae Young in soigralci iz Atlante igrajo proti presenečenju sezone, Clevelandu. Young je najboljšo tekmo sezone (41 točk) odigral prav proti Cavaliersom. Zmagovalec dvoboja se bo v prvem krogu končnice meril z najboljšo ekipo vzhodne konference, Miami Heat.

Najboljši po rednem delu na zahodu Phoenix Suns pa čakajo na boljšega iz dvoboja med Los Angelesom in New Orleansom. Clippers so letos prestali veliko hudega, saj so bili poškodovani Kawhi Leonard, Norman Powell in Paul George. Slednja dva sta se nedavno vrnila na parket in LA je redni del sklenil s petimi zmagami. Le nekaj ur pred tekmo pa nov šok za Clipperse: George je moral v covid protokol in na tekmi ne bo smel nastopiti.

Liga NBA, 15. 4., dodatne kvalifikacije (play-in): Vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks Zahodna konferenca:

LA Clippers - New Orleans Pelicans Liga NBA, pari 1. kroga končnice: Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (1) - ? (8)

Memphis Grizzlies (2) - Minnesota Timberwolves (7)

Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5) Vzhodna konferenca:

Miami Heat (1) - ? (8)

Boston Celtics (2) - Brooklyn Nets (7)

Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)

Lestvica po rednem delu:

