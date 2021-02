Želje zvezdnikov lige NBA ostale neuslišane

Kljub nasprotovanju številnih igralcev je vodstvo lige NBA danes dokončno potrdilo, da bo tekma vseh zvezd tudi letos na sporedu. Med najbolj glasnimi nasprotniki je bil LeBron James, tekmi zvezdnikov v Atlanti, ki bo brez gledalcev, pa sta močno nasprotovala tudi Giannis Antetokounpo (Milwaukee Bucks) in James Harden (Brooklyn Nets). Konec tedna All-Star v Indianapolisu je bil že pred časom odpovedan, zdaj pa se bo dogajanje preselilo v Atlanato. Dan All-Star se bo začel s preizkušnjo v hitrostnem poligonu, sledilo bo tekmovanje v metu za tri točke, nato pa bo sledila tekma vseh zvezd. Med polčasom srečanja bo na sporedu tudi tekmovanje v zabijanju.

Klasično glasovanje za prvi peterki tekme vseh zvezd se je sicer končalo 15. februarja, rezultati pa še niso znani. Tudi letos so najboljšo deseterico določili trije stebri. Glasovi navijačev so vredni 50 odstotkov, po 25 odstotkov pa so s svojimi glasovi prispevali košarkarji in novinarji, ki poročajo o ligi NBA. Vsi košarkarji, ki bodo nastopili na tekmi vseh zvezd – veliko možnosti za to ima tudi slovenski košarkar Luka Dončić – bodo v Atlanti bivali v posebnem mehurčku

V okviru trenutnega dogajanja bosta vodstvo lige in združenje košarkarskih igralcev namenila več kot 2,5 milijona dolarjev sredstev za ozaveščanje o položaju temnopoltih in pravičnosti ter enakovrednem dostopu do cepiva in oskrbe v povezavi s koronavirusom.

