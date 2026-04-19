Zdaj gre zares tudi za prvake: "Zgodi se lahko toliko stvari"

Po zmagoslavnem začetku končnice za Los Angeles Lakers bodo danes boj za konferenčni polfinale začele še nekatere druge ekipe. Med drugim na zahodu tudi branilci naslova Oklahoma City Thunder, ki bodo gostili Phoenix Suns. San Antonio Spurs bodo pričakali Portland Trail Blazers. Na vzhodu bodo prvi nosilci, Detroit Pistons, gostili Orlando Magic, Boston pa čaka obračun s Philadelphio 76ers.

Phoenix Sunsi vstopajo v serijo prvega kroga proti Oklahoma City Thunder z nekaj zagona, potem ko so v petek v play-inu izločili Golden State Warriorse in si zagotovili 8. mesto v zahodni konferenci. "Prišli bodo pripravljeni, igrali bodo trdo, svojo igro, ampak mislim, da če bomo s seboj prinesli enako energijo kot v petek zvečer, če bomo igrali obrambo in tekli lahko to izkoristimo v svojo korist," je dejal košarkar Phoenixa, Jalen Green, ki se veseli dvoboja s prvaki. "To bi morala biti dobra serija."

Thunder si prizadevajo postati prva ekipa po Golden Statu v sezoni 2017/18, ki bo ponovila naslov prvaka. "To je priložnost," je dejal Shai Gilgeous-Alexander. "A zgodi se lahko toliko stvari, ki niso pod našim nadzorom, hkrati pa nas čaka ogromno dela," je dejal prvi zvezdnik OKC. Thunder so zmagali na treh od petih tekem rednega dela sezone med ekipama, Phoenix pa je ena od le treh ekip, ki so Oklahoma Cityju v tej sezoni povzročile več kot le en poraz.

LA Lakers bodo serijo proti Houstonu nadaljevali v noči na sredo ob 4.30.

Liga NBA, 19. april, končnica:

Pari končnice: Zahod: Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /0:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /1:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:0/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /0:0/ Vzhod: Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:0/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /1:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:0/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /0:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

