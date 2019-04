V živo: evroligaški boj za zaključni turnir, CSKA gosti Baskonio, Fenerbahče pa Žalgiris

Za CSKA in Baskonio je to četrti obračun v play-offu. Moskovčani proti Baskonii v končnici še niso izgubili.

Obračun med Fenerbahčejem in Žalgirisom je ponovitev lanskega polfinala na zaključnem turnirju četverice, ko so bili boljši turški košarkarji, ki pod vodstvom Željka Obradovića v četrtfinalu evrolige še niso izgubili. Žalgiris je v naletu, dobil je zadnjih šest tekem rednega dela.



V sredo se bo Barcelona Jake Blažiča proti Anadolu Efesu borila za prvo zmago v četrtfinalni seriji in prvo uvrstitev na turnir zaključne četverice, kamor so se Katalonci nazadnje uvrstili leta 2014.

Lanski prvaki Real Madrid s Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom se bodo na ponovitvi lanskega četrtfinala znova pomerili s Panathinaikosom. V prejšnji sezoni so bili košarkarji španskega kluba boljši s 3:1 v zmagah, kako bo letos?

Četrtfinalna serija se igra na tri zmage po sistemu 2-2-1.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

