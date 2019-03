Vodilni Primorci na gostovanju v Novem mestu

V četrtek se bosta na prvi tekmi petega kroga državnega prvenstva lige za prvaka pomerila Krka in Sixt Primorska. Primorci so zadnje medsebojno srečanje po napeti končnici izgubili za dve točki, pred tem pa so se v Novem mestu veselili zmage. V soboto bo Helios gostil Hopse, v nedeljo se bosta udarili še ekipi Olimpije in Rogaške.