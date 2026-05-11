Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
19.30

San Antonio proti Minnesoti

Victor Wembanyama jo je odnesel brez suspenza

Victor Wembanyama | Victor Wembanyama jo je odnesel brez suspenza. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Victor Wembanyama bo lahko igral na peti tekmi drugega kroga končnice lige NBA, potem ko za "komolec", ki ga je podelil Naza Reidu na četrti tekmi med San Antoniom in Minnesote ne bo dobil dodatne kazni. Sploh prvič je bil izključen.

Sportal Incident v ligi NBA: zvezdnik izključen po udarcu s komolcem #video

Naz Reid je po udarcu v vrat obležal na tleh. | Foto: Guliverimage Naz Reid je po udarcu v vrat obležal na tleh. Foto: Guliverimage Dvoboj med ekipama San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves je iz tekme v tekmo bolj oster. Izid je 2:2. Na četrti tekmi si je prvo izključitev v svoji NBA-karieri pridelal mladi francoski zvezdnik Victor Wembanyama. S komolcem je v vrat udaril Naza Reida. Kot dan po tekmi poroča ESPN, ne bo prejel dodatne kazni in bo v torek lahko igral na peti tekmi v San Antoniu. Ne bo torej ne suspenza ne denarne kazni, piše Shams Charania.

Wembanyama si je "komolec" dovolil že v deveti minuti druge četrtine. V zadnjih 30 letih v končnici All Star košarkar še ni bil izključen tako zgodaj v tekmi. Brez njega so Spurs izgubili s 109:114. V rednem delu sezone so dobili 13 tekem več od Timberwolvesov in so kot drugi nosilec zahodne konference favorit v tem dvoboju. 

