Srbska košarkarska reprezentanca se je danes prva zavihtela v veliki finale letošnjega svetovnega prvenstva. Srbi so z izjemno igro kljub vsem preprekam, ki so jim stale na poti tako pred prvenstvom kot med njim, dosegli veliki uspeh. "Zelo sem ponosen na prav vsakega člana te ekipe. To je bila izjemna zmaga," je po koncu dejal selektor Svetislav Pešić, nobeden od srbskih akterjev pa ob tem ni pozabil na soigralca Borišo Simanića, ki je zaradi nesrečnega udarca na tekmi proti Južnemu Sudanu izgubil ledvico.

"Hočemu pobedu, pobedu za Borišu (hočemo zmago, zmago za Borišo, op. p.)," se je še pred polfinalnim srečanjem letošnjega svetovnega prvenstva med Srbijo in Kanado razlegalo iz ust srbskih navijačev s tribun Mall of Asie v Manili. Nazadnje se je želja navijačev, ki so vso tekmo glasno podpirali svojo ekipo, uresničila, Srbija pa je v velikem slogu pripravila veliko presenečenje in se z izidom 95:86 zavihtela v veliki finale.

Srbi so tako spisali eno najbolj pozitivnih zgodb letošnjega prvenstva, čeprav pred prvenstvom glede na odpovedi in smolo, ki se je dogajala izbrani vrsti, ni nihče pričakoval, da lahko posežejo tako visoko, sploh pa ne vse do velikega finala. Že pred prvenstvom so se nad zasedbo Svetislava Pešića zgrnili temni oblaki, saj je ostal brez MVP finala lige NBA in prvaka Nikole Jokića, ki je odpovedal sodelovanje pet pred dvanajsto, nato pa sta odpadla še zvezdnika Vasilije Micić in Nikola Kalinić.

Nikola Jokić je sodelovanje zaradi utrujenosti po naporni NBA-sezoni odpovedal. Foto: Guliverimage

"Tisti, ki so sprejeli vabilo, bodo dobili priložnost, za katero sem prepričan, da se je veselijo. Žal mi je, tako kot vsem, in malo sem razočaran, tako kot vsi, ker ni nekaterih najboljših igralcev. Naši cilji se ne bodo spremenili, ostajajo enako, za vsako ceno želimo na olimpijske igre in prepričan sem, da so fantje pripravljeni dati vse, kar zmorejo," je pred prvenstvom razlagal Pešić, ki je bil tudi sam, sploh po lanskem evropskem prvenstvu, na katerem je Srbija izpadla že v osmini finala, deležen številnih kritik, zdaj pa je dokazal, da lahko Srbijo vrne v sam vrh svetovne košarke.

Dokazali, da je mogoče prav vse

A letos je vsem kritikom pokazal, da se motijo, in še enkrat dokazal, da zgolj zvezdniška imena nikakor niso pravi recept za dosego velikega uspeha. Srbi so v polfinalu povsem nadigrali neprepoznavne Kanadčane, ki so pred tem izločili Slovenijo, in veljali za favorite številka ena tega prvenstva. Srbski košarkarji so skozi celotno prvenstvo stopnjevali formo, v prvem delu so v Araneta Coliseumu v Manili po vrsti ugnali Kitajsko, Portoriko in Južni Sudan. V drugem delu so nato izgubili z Italijo, zatem pa na svojem prvem dnevu D za napredovanje razbili Dominikansko republiko. Po koncu drugega dela so doživeli hudo nesrečo, potem ko je zaradi udarca na srečanju z Južnim Sudanom in po hudih zapletih ledvico izgubil Boriša Simanić.

Boriša Simanić je še vedno v bolnišnici. Foto: Guliverimage

Tudi ta nesrečni dogodek je Srbom dal zagon, saj na zadnjih tekmah, kot so povedali, igrajo tudi zanj. Že v osmini finala so Srbi blesteli, saj so na kolena spravili do tiste tekme izjemno Litvo (87:68), zdaj pa so povsem zaustavili še zvezdniško zasedbo Kanade na čelu s Shaiem Gilgeousom-Alexandrom, R. J. Barrettom in Dillonom Brooksom. Prav vsak od košarkarjev je prispeval svoj delež, ekipi pa odlično poveljuje novi kapetan Bogdan Bogdanović.

Zmago posvetili Boriši Simaniću

"Res sem ponosen na fante in celotno ekipo, ves štab. Omeniti moram našega soigralca Borišo, ki je še vedno v bolnišnici in se še vedno bori. Tako kot po četrtfinalu tudi to zmago posvečamo njemu. Upamo, da bo kmalu spet skupaj z nami in da bo mu to, da že ima v žepu medaljo s svetovnega prvenstva, dalo dodaten zagon. Vem, da to v primerjavi z zdravjem ni nič, a upam, da smo mu na ta način vsaj malce polepšali današnji dan," je po veliki zmagi dejal Marko Gudurić, ki je dosegel 12 točk.

Marko Gudurić Foto: Guliverimage

Zelo čustveno je zmago doživel Aleksa Avramović, ki ni mogel zadržati solz. "Pokazali smo, kako se bori za našo državo, za Borišo, za vse naše bližnje. Ko nam je Boriša poslal sporočilo, kaj se dogaja v bolnišnici, smo rekli, da bomo to storili zanj. Še imamo zagon in energijo tudi za finale," je dejal vidno čustveni Avramović.

Pešić ni želel razpredati o Jokiću

O ponosu je po tekmi govoril tudi prvi mož reprezentance Pešić. "Zelo sem ponosen na prav vsakega člana te ekipe. To je bila izjemna zmaga. Premagali smo ekipo, ki je zame najboljša obrambna ekipa na tem prvenstvu. Iskreno sem zdaj povsem miren, ker zaupam v to ekipo in vem, da smo pripravljeni še na nedeljski boj v finalu," je dejal srbski selektor, ki je na novinarski konferenci spregovoril tudi o lanskem evropskem prvenstvu. "Tudi lani smo igrali fantastično, razen tistih deset minut na tekmi z Italijo. Zdaj smo pripravljeni na boj vse do konca," je odločen srbski selektor.

Ta je na novinarski konferenci spregovoril tudi o odsotnosti Jokića. "Ne vem, ali je to pravi trenutek, da govorimo o Jokiću, a lahko povem eno stvar. Jokić je vedno del te ekipe, trenutno je najboljši košarkar na svetu, je sijajen človek. Zdaj mislim, da ni trenutek, da govorimo o njem, ampak o igralcih, ki so tukaj," je bil še jasen srbski selektor, ki bo z izbrano vrsto Srbije v nedeljo lovil še tretje zlato s svetovnih prvenstev. Srbija je bila zlata v letih 1998 in 2002, leta 2014 pa je prvenstvo končala kot druga najboljša reprezentanca sveta.

