V Novo mesto prihaja ameriški branilec

Sedemindvajsetletni in 183 centimetrov visoki Američan je v sezoni 2015/16 nastopal v ligi Aba. Študentska leta je preživel na univerzi Eastern Kentucky. V letu 2018 je z ekipo Cukier Torun osvojil poljski pokal. Minulo sezono je začel v korejski ligi, se decembra 2018 preselil k prvaku Češke Nymburku, februarja 2019 pa je odšel v latvijsko VEF Rigo.

Novomeščani so hkrati podaljšali sodelovanje z Markom Jošilom in Paolom Marinellijem, že junija pa z Luko Lapornikom. Prav tako so podaljšali pogodbe z Daliborjem Đapo in Žigo Fifoltom, v klubu pa ostajajo tudi kapetan Jure Balažić ter mlada slovenska reprezentanta Miha Škedelj in Jakov Stipaničev. Pogodbi so sklenili tudi z mladima Leonom Stergarjem ter Maticem Jančarjem Jarcem.

V prihodnjih dneh se bodo Dolenjci okrepili še na centrskem položaju.

Preberite še: