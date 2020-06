Ko je komisija za licenciranje pri Košarkarski zvezi Slovenije prejšnji teden prižgala rdečo luč Košarkarskemu klubu Koper Primorska za nastop na državnem prvenstvu za prihodnjo sezono, se je začelo reševanje primorskega kluba.

Dolgovi do treh članov so bili razlog za to, da aktualni slovenski pokalni in državni prvak ni prejel licence.

Z dvema (Samo Udrih, vodja mladinskega pogona, in Nejc Zupan) naj bi bilo vse dogovorjeno, v zraku pa je še dolg do Jakoba Čebaška. "Tudi z njim se pogovarjamo. Ostal nam je le še on, načeloma pa je največji upnik," pravi vodja ekipe Goran Jagodnik.

Pričakujemo lahko, da se bo klub dogovoril tudi z njim, poravnal obveznosti in nadaljeval svojo pot, ki je imela v zadnjih letih veliko vrhuncev: "Če nimaš denarja, je tudi to veliko. Če gledaš na to kot rešitev za klub, pa številka ni velika. Urediti moramo še to stvar, da dobimo licenco in lahko nato začnemo delati. Da bo vse črno na belem. Da se začnemo ukvarjati s košarko, ne le s papirologijo."

Kitajce zanima Balkan

Čeprav se nad klubom še vedno zgrinjajo temni oblaki, pa se pojavljajo občasni sončni žarki, ki bi lahko spet razsvetlili obzorje pri obalnem prvoligašu. "Imamo morebitne tuje vlagatelje. Iz Italije so, najbolj pa so aktualni Kitajci. Pogovarjamo se. Imamo zunanjo sodelavko, ki je v navezi z njimi. Zgodba je dobro nastavljena. Čaka se na licenco in žreb. Gledamo za igralci. Malce zamujamo zaradi vsega s Slovenci," pravi Jagodnik.

Goran Jagodnik upa, da prihajajo lepši časi. Foto: Grega Valančič/Sportida

In zakaj bi Kitajci sploh vstopili v zgodbo v Kopru? "Zanima jih Balkan in vidijo super povezavo. Če gledam iz športnega vidika, bi bila za nas to super zgodba. Upam, da bomo upravičili pričakovanja, če se bo sodelovanje uresničilo."

Pod pogodbo trenutno nimajo nobenega košarkarja, zato pa je jasno, da bo ekipo še naprej vodil Andrej Žakelj, ki je trenersko palico prevzel po odhodu Jurice Golemca k Cedeviti Olimpiji. Čeprav je bila ekipa zdesetkana, se je s soigralci veselil pokalnega naslova. Ker je bilo državno prvenstvo zaradi epidemije koronavirusa odpovedano, je postalo jasno, da bodo Primorci prvaki tudi v naslednji sezoni.

Vabili jih bodo tudi z ligo ABA

Zavedajo se, da bo igralce zaradi vse slike težje pripeljati v klub, a je liga ABA tisti skriti adut, ki bi lahko prepričal košarkarje, naj pridejo v Koper: "Liga ABA je magnet, da se dokažeš in pokažeš. Če želi kdo narediti korak naprej, mora igrati v ligi ABA. To je naša priložnost, da dobimo fante, ki so željni dokazovanja, denar pa zanje ni najpomembnejši."

Andrej Žakelj je v pretekli sezoni popeljal klub do pokalnega naslova. Glavni trener bo tudi v prihodnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želijo si, da bi obdržali ogrodje ekipe s konca prvenstva, pa čeprav ni nihče več pogodbeno vezan s Koprčani. Nejc Barič, Klemen Kosi, Luka Vončina, Sterling Gibbs, Marko Luković so na seznamu, verjetno pa bo še več priložnosti dobil nadarjeni 18-letni Rok Nemanič. A bo treba najprej dokončno urediti finančno sliko kluba, da bodo lahko v Kopru nadaljevali igranje košarke na višji ravni.