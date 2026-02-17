Uspešen teden za Tino Cvijanović in Jessico Shepard v Italiji

Slovenski košarkarski reprezentantki Tina Cvijanović in Jessica Shepard sta v italijanski ligi prišli do zmag in prispevali velik delež k uspehu svojih ekip. Prepričljiva je bila tudi Eva Lisec v Rusiji, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

V Italiji je Tina Cvijanović z Alamo San Martinom poskrbela za presenečenji. V treh dneh je namreč premagala evroligaško Venezio in udeleženca evropskega pokala San Giovanniju. Cvijanović in soigralke so drugouvrščeno ekipo italijanskega prvenstva premagale z 81:77, četrtouvrščeno pa s 75:69. Tako so se s šesto ligaško zmago povzpele na deveto mesto in imajo znova možnost uvrstitve v četrtfinale.

Slovenska reprezentantka je na prvi tekmi zabeležila šest točk, skok in štiri podaje. Na drugi pa 12 točk, dva skoka in podajo. Famila Schio za 18. zaporedno zmago ni imel težav proti Battipaglii. Za uspeh z 88:73 je Jessica Shepard prispevala 19 točk, tri skoke in podajo.

Teja Oblak z Galatasarayem v minulem tednu v turškem prvenstvu ni imela tekme. Jo pa v četrtek čaka prva kvalifikacijska tekma proti Landesu za neposredno uvrstitev v polfinale zaključnega turnirja evrolige. Schio se bo v dvoboju za uvrstitev v četrtfinale meril z Venezio.

Jekaterinburg je redni del ruskega državnega prvenstva in začetek lige za prvaka odigral v svojem slogu. Najprej je z 80:70 ugnal Nadeždo ter nato z 98:62 moskovski Dinamo. Lisec je zbrala štiri točke, tri skoke in dve podaji oziroma šest točk, štiri skoke in podajo.

Eva Lisec je zbrala štiri točke, tri skoke in dve podaji oziroma šest točk, štiri skoke in podajo. Foto: FIBA

Na Madžarskem bi se morali med seboj pomeriti Zala Friškovec in Mojca Jelenc, saj je Sopron gostil Györ. A je trener Soprona in slovenski selektor David Gaspar prvi namenil počitek. Njegova ekipa je vseeno zmagala s 96:56. Jelenc je vpisala štiri točke, pet skokov in podajo.

V Španiji je Joventut s 57:83 izgubil z Valencio. Ajša Sivka je dvoboj začela v prvi postavi in zabeležila dve točki in podajo.

Hana Ivanuša je v Švici doživela poraz, a bila s 17 točkami, petimi skoki in tremi podajami med vidnejšimi posameznicami na igrišču. Troistorrents je s tesnih 81:87 izgubil proti Nyonu.

Marburg je v nemškem prvenstvu s 63:59 ugnal Eigner in skočil na tretje mesto lestvice. Lea Debeljak je prispevala štiri točke in podajo.

V Izraelu zmagoviti niz nadaljuje Maccabi Ramat Gan. Tokrat je bil s 75:60 boljši od Hapoela Rishona in ima pred najbližjim zasledovalcem sedem zmag prednosti. Teja Goršič je zbrala pet točk, šest skokov in dve podaji.

Na Češkem je Brandys v gosteh s 70:67 premagal Chomutov in je z devetimi zmagami in porazi na petem mestu lestvice. Ajda Burgar je igrala 31 minut ter vpisala 10 točk, šest skokov in prav toliko podaj. Tjaša Turnšek bo s Klajpedo na parket litovske lige stopila v sredo.

Partizan je bil v srbskem prvenstvu z 61:54 boljši od Kraljeva. Blaža Čeh je prispevala 10 točk, šest skokov in podajo.

Sara Sambolić je z univerzo Michigan State doživela dva poraza. S 63:86 je izgubila proti UCLA in s 65:86 proti Michigan Wolverines. Sambolić je na obeh tekmah dobila podobno minutažo. Na prvi je v devetih minutah ujela eno odbito žogo, na drugi je v osmih dosegla dve točki ter dodala skok in podajo.

Cinkarna Celje je v državnem prvenstvu zabeležila novi dve zmagi. Z 69:57 je ugnala Maribor in s 94:46 Domel. Maruša Seničar na prvi tekmi ni igrala, na drugi je zbrala tri točke, šest skokov in dve podaji. Zoja Štirn je bila s 13 točkami, štirimi skoki in dvema podajama proti Mariboru najboljša strelka ekipe. Proti Škofjeločankam je vpisala devet točk, dva skoka in tri podaje.

